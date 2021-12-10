Референдум по Донбасу, "цинічна" Європа та шлагбаум перед НАТО. Що важливе говорив Зеленський в інтерв'ю "1+1"

Президент України Володимир Зеленський увечері 10 грудня в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук розповів про нові подробиці телефонної бесіди з американським лідером Джо Байденом. Він допустив проведення референдуму щодо Донбасу, скаржився на перешкоди щодо вступу України до НАТО та на те, що Європа не посилює санкції проти Москви. Фокус зібрав найцікавіші висловлювання глави держави.

На початку інтерв'ю Зеленського спитали про можливий тиск США, щоб Україна надала автономію Донбасу. Про такі плани адміністрації Байдена говорили джерела американського агентства Associated Press.

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Глава держави не сказав, що референдум неможливий.

"Я не виключаю референдуму щодо Донбасу. Тут питання не в статусі. Це може бути щодо Донбасу, Криму. Це може бути загалом щодо припинення війни. Так може бути, що якась країна пропонуватиме нам ті чи інші умови... Якщо буде виклик — радитимуся з суспільством", – сказав він.

Байден не запропонував Зеленському говорити безпосередньо з "головами" незаконних збройних формувань в ОРДЛО, у розмові це питання навіть не порушували.

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У Москві знизять градус

РФ не підвищуватиме градус військової напруженості на кордонах з Україною. Цей меседж Зеленський одержав від президента США. За його словами, це хоч і невелика, але все ж таки перемога.

Також президент закликав адекватно оцінювати військові можливості РФ та не робити з її агресії культу. Через це він попросив представників опозиції бути єдиними, бо інакше "всередині країни не буде фортеці".

"Росія робить те, що хоче. Ми самі це даємо. Коли ми всередині України говоримо: "Та що ми можемо проти Росії", лаємося. Опозиція одна, провладна позиція інша. Подивіться, вони через 2 години будуть у Києві. Так, якщо людина дивиться на це і бачить, що всередині країни фортеці немає, так, напевно, у когось і може з'являтися думка, що через 2 години він буде в столиці", — наголосив глава держави.

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Але Європа також боїться Росії, тому всі учасники "за" зупинку війни на Донбасі, навіть якщо будуть потрібні прямі переговори Зеленського та Путіна. Тут президент України зазначив, що російський лідер взагалі не зацікавлений у переговорах із кимось іншим, крім Байдена.

Що з НАТО?

Україна постійно перешкоджає вступу до НАТО, але країна продовжує докладати зусиль.

"Ми продовжуємо шлях до НАТО. Але ми йдемо, а там шлагбаум. Ми ж бачимо це, або нам все одно, обійдемо шлагбаум. Але його не виходить оминути", — зазначив президент.

Через це найміцнішим альянсом Зеленський вважає готовність українців захищати країну.

"У нас велика країна. Вона показала це на початку війни на Сході. Усі готові будь-якої миті стати військовими і захищати свою державу", — прокоментував він.

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Європа "цинічна"

Український президент розкритикував Європу за небажання посилити санкції проти Москви через "цинічний" захист власних ринків.

За його словами, Захід подарував Путіну відчуття могутності.

"Європейські колеги мені кажуть, що Росія дуже сильна. Але всі ви її такою робите, коли про це кажете. І Путін у це вірить", — вважає Зеленський.

"Ніякого зливу"

Джо Байден не "зливав" Україну, тому представники країни братимуть участь у всіх переговорах щодо України.

"На будь-якому майданчику, де говорять про Україну, навіть якщо там зустрічаються країни НАТО чи ЄС, українська сторона буде учасником таких переговорів", – повідомив Зеленський.

Держпереворот в Україні не підтримають

Зеленський спочатку був не готовий говорити про держпереворот, який анонсували на 1-2 грудня. Потім він все ж таки сказав, що змовники не змінили своїх планів, але українці не підтримують це.

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"Про такі речі не можна говорити. У людей глобально плани не змінилися, я думаю, деякі люди отримали комунікацію з боку наших партнерів, отримали сигнали. Думаю, трохи змінили свої плани", — заявив він.

Українська влада отримувала від США інформацію про внутрішню дестабілізацію і тепер ретельно стежать за можливою організацією держперевороту.

"Я радий, що ці угруповання побачили, що суспільство не підтримує їх. Але ми стежимо за ситуацією дуже ретельно", — резюмував він.

Нагадаємо, що Байден та Зеленський говорили майже півтори години і багато часу присвятили темі вступу України до НАТО.

Після спілкування з Байденом Зеленський опублікував у Instagram фото із серйозною особою та телефоном.