Президент в тисках. К чему приведет внутреннее и внешнее давление на Зеленского

Экватор президентского срока Владимира Зеленского ознаменовался сложным выбором. Главе государства нужно решить, с кем и против кого дружить. Делать выбор придется с оглядкой на Запад, Россию и украинских олигархов.

В статьях "Олигархический фронт" и "Три главных внешних вызова Украины" мы рассмотрели ситуацию, в которой оказался президент, когда внутри страны против него формируются коалиции, а международные партнеры тоже высказывают недовольство. За счет каких действий Владимир Зеленский может выйти из трудной ситуации?

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"Какие-то люди потеряли власть, хотят реванш и через все возможности давят на меня и власть. На меня лично. С давлением ничего не выйдет — каким я был, таким и являюсь. Я не вру. Иногда не все могу сказать, это правда", — размышлял во время пресс-марафона 26 ноября Владимир Зеленский.

После пятичасового общения с журналистами, где гарант анонсировал вероятную подготовку гос­переворота в начале декабря при участии окружения Рината Ахметова, поругался с журналистом Юрием Бутусовым, который публично обвинил гаранта во лжи касательно операции по вагнеровцам, эмоционально отвечал на многие вопросы, в том числе на вопрос Фокуса про санкции СНБО, где пустился в философские рассуждения о том, кого можно считать людьми, а кого — нет, стало понятно, что наиболее острые вызовы для президента сконцентрированы внутри страны. А главные виновники внутренних политических проблем, по мнению Офиса президента, олигархи.

Борьба с олигархами и кадровый резерв

"Украина станет сильнее, когда олигархов назовут олигархами и без условий поставят под власть закона. Общество будет получать больше правдивой информации, когда сократятся возможности для дезинформационной активности. Украина получит более удобные позиции на переговорах, когда олигархи не смогут "торговать" интересами Украины в той же Москве", — говорит Фокусу Михаил Подоляк, советник главы ОП, рассуждая о том, как президент будет справляться с ключевыми вызовами, которые возникают перед ним под конец года. По его словам, попытки "сбить" власть, проводя различные митинги, в том числе антивакцинаторов, а также "энергетические неурядицы" — все это следствия недостаточной борьбы с олигархическим устройством страны, которое позволяет слишком часто "играть" против Украины и которое нужно наконец-то демонтировать.

Если президент и дальше будет тянуть с более серьезными реформами, которых от него ждут внутри страны, это грозит ему закончить так же, как его предшест­вен­ники

По словам Олега Постернака, политического эксперта, холодное противостояние с Ринатом Ахметовым, одна из причин которого — закон об олигархах, может стать существенным вызовом для власти. Поэтому в борьбе с представителями крупного капитала, которую ведет Офис президента, нужно действовать продуманно и искать разумный компромисс в рамках закона, сводя к минимуму политические игры.

"Противоречия между крупным бизнесом и властью всегда есть и будут, но в отношении украинского крупного бизнеса, который принято называть олигархатом, нужно говорить осторожно. Это рабочие места, ВВП, экспорт, инновации, это экономический хребет страны. Олигархи — это плохо, все знают, разумно и похвально желание нынешней власти найти баланс путем принятия соответствующего закона, но если будет проведена черта — это огромный вызов для экономики. От войны Ахметова и Зеленского не выиграет никто", — отмечает эксперт.

Выходом из внутриполитического кризиса, в котором оказался президент, лишившись на экваторе каденции многих бывших союзников и развернув войну с Ринатом Ахметовым, мог послужить честный разговор с электоратом, говорит Фокусу политолог Александр Кочетков. Владимир Зеленский перед пресс-марафоном мог задать тон, обозначить ключевые вызовы, стоящие перед властью, и объяснить, как он планирует с ними бороться и чего ждет от избирателя, вместо рассуждений о готовящихся заговорах и неуместных перепалок с журналистами. Но то ли из-за отсутствия политической воли, то ли от непонимания, как президенту бороться с давлением, шанс был упущен.

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Теперь для поддержания баланса команде президента нужно усиливать медийное присутствие, чем эффективно пользуются их оппоненты, а также придумать стратегию, как расширять пул сторонников и укрепить кадровый резерв. По словам политолога Игоря Петренко, президенту стоит активировать функцию социального лифта и присмотреться к активистам и чиновникам на местах, которые могут постепенно войти в команду, пройдя испытательный срок в роли разных заместителей.

Пока что, по словам экспертов, у президента есть поддержка населения. Она держится на успешном проведении цифровизации и результатах проекта "Большое строительство", но если президент и дальше будет тянуть с более серьезными реформами, которых от него ждут внутри страны, это грозит ему закончить так же, как его предшественники.

"Если он не сделает хотя бы одну важную вещь, ведь цифровизацией и дорогами никого не удивишь. Но пока в ответ на запрос бороться с коррупцией мы видим кейс Татарова, Роттердам +. В ответ на запрос о судебной реформе видим несколько неудачных попыток. И с такими подходами, как к Конституционному Суду, реформ не будет", — говорит Фокусу Михаил Жернаков, председатель Фонда DEJURE, который занимается мониторингом внедрения в Украине реформ в сфере правосудия.

Владимир Зеленский и поддержка Запада

"Я бы не сказал, что Зеленский в критической ситуации. У него нет собственной медиамашины — это проблема, которую они так и не решили и вряд ли решат, в остальном у него достаточно инструментов, чтобы сохранить власть", — говорит Фокусу Постернак. По словам эксперта, у гаранта 25% поддержки электората [по результатам опроса Центра Разумкова 11–17 ноября], контроль над силовым блоком, монобольшинство в Верховной Раде — несмотря на периодические сложности с поиском голосов под некоторые законодательные инициативы, депутаты все еще проводят политику Зеленского. Также сохранились теплые отношения с западными партнерами, которые вне зависимости от того, как скоро будут реализовываться договоренности с нашей стороны, нас не бросят.

Противоречия между крупным бизнесом и властью всегда есть и будут, но в отношении украинского крупного бизнеса, который принято называть олигархатом, нужно говорить осторожно политический эксперт Олег Постернак

"Запад не допустит серьезной политической турбулентности, не дадут России оккупировать Украину. Они не заинтересованы в том, чтобы у нас случился переворот. Пока Зеленский обеспечивает стабильность, на него будут делать ставку", — говорит Игорь Петренко. Если президент проведет судебную реформу, как обещал, реформирует СБУ, это существенно усилит его позиции в глазах европейских и американских партнеров.

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Давление со стороны западных стран по сравнению с давлением политических оппонентов и различных социальных вызовов внутри страны скорее номинальное. Оно связано с обязательствами, которые мы на себя взяли, подписывая соглашение с Евросоюзом, и которые должны выполнить. При этом наибольшую поддержку Украине обеспечивают США. 92% западной военной помощи идет оттуда, поэтому президенту нужно постоянно держать марку, доказывая, что в Украине серьезная, сильная власть, которая готова выполнять договоренности, иначе найдутся определенные силы, чтобы воспользоваться обратным в своих интересах.

"В последние несколько дней я читал тезис (в иностранных медиа) о том, что у Украины слабая власть — президент и администрация. Раньше в западных СМИ таких оценок не было. Раньше писали наоборот", — говорит Фокусу Александр Мусиенко, эксперт центра военно-правовых исследований. По его словам, в США есть лоббисты Кремля, поэтому Украине нужно постоянно быть в повестке дня. И если американские СМИ, а за ними и чиновники говорят о скоплении войск на границе, о военной угрозе со стороны России, а Киев две недели твердит о том, что это преувеличение, такой подход не прибавляет нам доверия.