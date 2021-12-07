Три главных внешних вызова Украины: проводить реформы, возвращать кредиты, бороться с агрессией РФ

Как вышло, что украинские власти находятся в тисках обещаний Западу и стали заложниками обстоятельств.

Украина и Запад: реформа обещаний

"Международники всегда считали, что организация судебной власти, ее реформирование — исключительно суверенная функция, она не может быть предметом международных договоров. Но в какой-то момент западные партнеры поняли, что все в Украине — от макроэкономической стабильности до прав человека — зависит от судебных решений, а украинские суды способны на многое. Окружной административный суд Киева — признать национализацию ПриватБанка незаконной, Конституционный — разрушить антикоррупционную инфраструктуру. Так возникло требование провести реальную судебную реформу", — говорит Михаил Жернаков, глава правления ОО "Фундация DEJURE".

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Запад не требовал бы от Украины реализации реформ, если бы украинские власти не взяли на себя такие обязательства

Судебная, антикоррупционная и реформа корпоративного управления, а еще демилитаризация и деполитизация Службы безопасности Украины — за этими процессами внимательно следят на Западе, ведь Украина сама пообещала провести изменения в этих сферах. Более того, подписала документы. О реформе судов речь идет в Меморандуме с Международным валютным фондом и в соглашении между президентами Владимиром Зеленским и Джо Байденом, подписанном в сентябре 2021 года.

После Революции достоинства Украина задекларировала европейский и евроатлантический векторы развития, а вскоре намерение вступить в Европейский союз и НАТО зафиксировала в Конституции.

"Западные партнеры сказали: "Хорошо, раз вы так решили — мы поддержим". Но ЕС и НАТО — это такой закрытый клуб стран, где уважают права человека, не бросают активистов за решетку ни за что, не отнимают имущество рейдерским путем. И если вам сюда — придется проводить реформы. Согласны?" И Украина согласилась, добровольно взяв на себя обязательства", — продолжает Жернаков. Кроме перспектив вступления в НАТО и ЕС, Запад продолжил давать нам кредиты и заинтересован в их возвращении.

Так появились четкие критерии, которые ныне кто-то называет домашним заданием для Украины, а кто-то — требованиями, ведь западные партнеры регулярно спрашивают о результатах проделанной работы.

"Конечно, никто не говорит, что все требования ЕС и США идеальные и правильные, но других нет, если мы говорим о развитии демократического государства. Как нет и других при вступлении в НАТО. Если хотим быть членом Альянса, необходимо реформировать сектор безопасности — бороться с российской агентурой во властных кабинетах и внедрять стандарты НАТО", — подчеркивает Александр Мусиенко, политический аналитик. Он говорит, что Запад действует по формуле: помогите нам помочь вам.

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Но, как оказалось, для Украины идти по пути реформ — задание не из легких. Все семь лет каждая из них сопровождалась скандалами. Нынешняя власть получила в наследство от предыдущей не только неоконченную судебную реформу, но и медленный переход на стандарты НАТО и реформирование оборонного сектора, нежелание бороться с коррупцией и наказывать коррупционеров, менять систему СБУ. Множество политиков, чиновников, судей открыто противостояли изменениям. Всегда находились те, кто говорил: советы Запада для Украины неприемлемы, мы сами выбираем свой путь. Но Украина сейчас не в тех условиях, чтобы действовать полностью самостоятельно. На востоке — страна-агрессор, на западе — готовый на компромиссы посредник, за океаном — очень требовательный союзник.

Союз Берлина и Москвы. Как Россия пытается давить на Украину

У Российской Федерации как минимум два рычага влияния на Украину. Первый — вооруженная агрессия. Россия угрожает новым полномасштабным вторжением, если украинская власть не будут беспрекословно выполнять минские соглашения. При этом для шантажа она открыто использует европейских партнеров, в первую очередь Германию и Францию.

"В контексте минских договоренностей еще недавно давление Германии было велико. Ныне несколько снизилось — правительство Ангелы Меркель скоро сменится. Как будет себя вести следующее, Олафа Шольца, неизвестно. У Франции свои проблемы, но она всегда подыгрывала ФРГ, вряд ли это изменится. Но очевидно, что усилий этих двух стран в украинском вопросе для России уже недостаточно. Как только Москва заметила, что Берлин и Париж не справляются, она обнародовала переписку министров иностранных дел "нормандской четверки" по Минску. Очевидно, россияне ищут другой вариант давления на Украину", — говорит Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", эксперт по вопросам энергетической безо­пасности.

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И это газовый шантаж. Германия времен канцлера Ангелы Меркель выбрала вариант подыграть и вашим и нашим. То есть построить и запустить "Северный поток-2" и сохранить транзит через Украину. Но на самом деле такой подход обманчив: "Северный поток-2" создавался для того, чтобы прекратить транзит через Украину. И это совместное решение Германии и России, реализацию которого можно лишь отсрочить.

"А иначе почему это Германия вдруг решила предостеречь США, направив тайное письмо с требованием не вводить санкций? Берлин играет роль проксиагента для Москвы, ее надежного союзника: берет на себя львиную долю лоббистской работы на самом высоком уровне, — продолжает Гончар. — А еще действует по шаблону РФ: если не может склонить партнера к принятию выгодного для тебя решения — чтобы Украина перестала сопротивляться реализации проекта "Северный поток-2", — то его необходимо купить, за €175 млн. Именно столько Германия обещает внести в фонд развития зеленой энергетики в Украине. При этом не хочет говорить, что после отказа от транзита потери Украины составят не сотни миллионов, а десятки миллиардов евро".

Противостоять такому альянсу для Украины — задача не из легких. Властям приходится не только укреплять и вооружать армию, договариваться с европейскими коллегами, но и искать поддержки у США.

Роль Вашингтона. Как США поддерживают Украину

На этом фоне заявления из Вашингтона выглядят наиболее лояльно к Украине. Несмотря на личные контакты двух президентов, Джо Байдена и Владимира Путина, и обсуждение мировых проблем вроде: изменения климата или кибербезопасности, США продолжают называть Россию одной из угроз. Именно американская разведка первой заявила о скоплении войск на границе с Украиной и возможном полномасштабном вторжении в начале следующего года, а политики — о поддержке Украины: дипломатической, финансовой и военной. Кроме того, Вашингтон никогда жестко не говорил о необходимости выполнять минские соглашения — там понимают, что они не просто неудачны, их невозможно реализовать.

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В таком подходе США, с одной стороны, нет ничего удивительного, Украина — в сфере их геополитических интересов, поддерживать нашу страну Вашингтон не прекратит, даже если Украина плохо будет выполнять домашнее задание, отмечают эксперты.

"Если Украина не будет выполнять обещания и проводить реформы, то США не отвернутся от нее, как от Афганистана, — говорит Владимир Дубовик, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова. — Но уровень доверия к украинским властям может снизиться, а политика предоставления помощи на реформы — измениться. Что же касается поддержки в сфере обороны и бе­зопасности, то она останется". И все же уровень поддержки всегда может быть выше, если Украина будет демонстрировать прогресс в реформах, в первую очередь — в антикоррупционной.