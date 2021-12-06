Олигархический фронт. Против Зеленского создают сплоченный оппозиционный альянс с высоким рейтингом
Экватор президентского срока Владимира Зеленского ознаменовался сложным выбором. Главе государства нужно решить, с кем и против кого дружить. Делать выбор придется с оглядкой на Запад, Россию и украинских олигархов
Противостояние с самым богатым человеком Украины Ринатом Ахметовым, слабая кадровая политика, низкие темпы вакцинации и высокая смертность от коронавируса, энергетический кризис, объединения бывших соратников, падение рейтингов — то, с чем сегодня столкнулся Владимир Зеленский спустя 2,5 года своего президентства. Вопрос, сможет ли он выстоять против этих вызовов.
Бывшие действуют сообща. Кто может войти в альянс против Зеленского
Впервые после отставки экс-министр внутренних дел Арсен Аваков появился в эфире телеканала "Украина 24". Политический тяжеловес обвинил действующую власть в некомпетентности, энергетическом кризисе, слабой кадровой политике и допустил мысль, что ее пора менять. Именно этот момент политические аналитики считают новым этапом противостояния между Ахметовым и Зеленским: против президента начали объединяться представители различных политических и экономических элит.
Ахметов — точка концентрации тех, кто не согласен или против президента
"Большая группа рисков связана с консолидацией против президента ключевых элит страны. Недовольство вызывают закон об олигархах, новое экономическое регулирование, деятельность СНБО. Против президента сформировался негласный консенсус. Не союз, а именно консенсус, когда люди, не договариваясь, действуют сообща. Представить когда-то союз Порошенко, Ахметова, Медведчука было невозможно. А сегодня Зеленский консолидировал против себя политические и экономические элиты, которые обвиняют его в узурпации власти и монопольной системе управления. И эти люди вместе с Аваковым и Разумковым способны создать кризис для власти и даже замахнуться на нее", — говорит Фокусу политолог Руслан Бортник.
Политический эксперт МЦПД Игорь Петренко расширяет круг недовольных президентом, указывая, что у Ахметова есть целый инкубатор политиков. Если Аваков создаст свою политическую партию, вероятно, туда войдут Арсений Яценюк и Владимир Гройсман. Отдельным фронтом, но сообща идет проект МФО Дмитрия Разумкова "Разумная политика", куда вошел 21 депутат.
"Против президента большая часть украинских политиков, практически вся оппозиция — Европейская солидарность, часть "Голоса", ОПЗЖ, "Батькивщина" и я бы сюда еще отнес местные политические и бизнесовые элиты, которые также выступают против него. Мы видим недовольство малого и среднего бизнеса, который также не поддерживает закон №5600 и продолжает достаточно сильно качать ситуацию. Ну и интеллектуальные элиты, куда можно отнести журналистов. Противостояние между медиа и Зеленским мы наблюдали во время последнего пресс-марафона", — говорит политехнолог Дмитрий Раимов.Важно
Схожие вызовы, связанные с олигархической встряской страны, видят в Офисе президента.
"Большой вызов — желание отдельных крупных бизнесменов сохранить свои старые олигархические привилегии и законсервировать еще на какое-то время традиционную теневую экономическую систему", — рассказывает Михаил Подоляк, советник ОП.
Замглавы ОП Кирилл Тимошенко добавляет, что основная задача — не дать искусственно дестабилизировать ситуацию в стране. А нынешняя осень показывает, что пытаются "раскачать" ситуацию по тарифам и другим темам. Также среди вызовов замглавы ОП назвал обещания президента Зеленского, в том числе строительство инфраструктуры.
Противостояние Зеленского и Ахметова: арсенал возможностей
Эксперты указывают: когда начинают "воевать" два самых сильных человека в стране, волну неизбежно почувствует и обычный народ. И то, что вряд ли этого удастся избежать, говорит о том, что ни одна сторона не собирается отступать.
"Либо Ахметов сдастся и примет новые правила, что будет большим бонусом для Зеленского. Это покажет, что его поход на олигархов дает конкретные результаты. Либо он будет идти на самоуничтожение — повышать ставки, использовать свои инструменты, и они приведут к серьезной турбулентности внутри страны. Я думаю, Ахметов начнет "качать" Раду и разбивать монобольшинство", — поясняет Петренко. — Он будет играть по-крупному. В монобольшинстве есть слабые депутаты, их можно пытаться перекупить, есть мажоритарщики, есть Разумков".Важно
Такой сценарий вполне вероятен, учитывая, что во вторник, 30 ноября, народный депутат-мажоритарщик Роман Соха заявил, что покидает фракцию "Слуги народа". Он сказал, что поддерживал действующего президента Владимира Зеленского, однако разочаровался в кадровой политике.
Слабая кадровая политика и те сферы, которые могут удержать единство команды, — еще один вызов перед Зеленским, говорят эксперты.
"Сегодня с единством у президента плохо по многим направлениям: в парламенте, внутри Офиса президента и даже правительства. Чем он планирует их сплотить, удержать? Они не объединены идеологическим стержнем, не объединены общей политической платформой и даже финансовыми источниками — это очень серьезный вызов для президента", — говорит Бортник.
В Офисе президента рассказали Фокусу, что, по их мнению, сейчас Россия замедляет мирный процесс, в том числе надеясь, что украинская власть ослабеет в результате давления олигархов и затем можно будет "выбить" больше ситуативных уступок и как следствие — резко уменьшить санкционное давление.
"Чего хотят наши крупные бизнесмены — традиционно сырьевые, старые промышленные, неинновационные? Еще десятилетия назад они приобрели рычаги для давления на государство, они позволяют себе стоять над законом и даже шантажировать общество, когда им это выгодно. Естественно, государство не может и не будет этого терпеть. А они явно давят на государство, прежде всего медийными инструментами, пытаясь таким примитивными образом сохранить нынешние несправедливые правила", — говорит Подоляк.Важно
У Ахметова есть огромные финансовые ресурсы и понимание политического расклада, так как Зеленский не первый президент, с которым случился конфликт. У Владимира Зеленского — правоохранительные органы и есть лучшее понимание внешних факторов из-за коммуникации с Западом. Политические аналитики говорят, что если президент не боится одного олигарха, то ему стоит подумать о рисках, если они начнут объединяться.
"Ахметов — точка концентрации тех, кто не согласен или против президента.
Плюс Зеленского в том, что он непредсказуем. Подобные войны сильных и влиятельных ни к чему хорошему не приводят и в экономическом, и в политическом плане. В руках Ахметова огромный бизнес, который при конфликте не сможет нормально работать, а это значительная часть ВВП", — резюмирует Петренко.
Общественный фактор. Что влияет на рейтинг Зеленского
В дополнение к перечисленным проблемам последние соцопросы показали, что рейтинг Зеленского падает, а антирейтинг растет. Кирилл Тимошенко объясняет это сезонностью. Якобы осенью проблем у людей становиться больше, стартует отопительный сезон, начинают приходить первые платежки, и недовольных становится больше. Однако, по его словам, рейтинги носят нестабильный характер, то растут, то падают, но все равно держатся на среднем уровне.Важно
"Мы видим проблемную экономику, энергетический кризис, новые платежки, которые уже приводят к падению рейтинга президента и его команды. У нас же такая система, что государственные системы в стране слабы и не отрегулированы, часто рейтинги это и есть власть. Если ты будешь президентом, но не популярным, с точки зрения будущего, то ты потеряешь власть уже сегодня, несмотря на то что еще остается формальный срок", — говорит Бортник.
В ОП еще одним вызовом считают недостаточные темпы вакцинации, но и здесь видят олигархический след.
"Одна из главных причин — дезинформационная кампания, запугивание, которое очень активно распространяют и российские "средства массовой дезинформации", и отдельные украинские деятели — в том числе работники и VIP-гости олигархических СМИ. Например, миф о том, что якобы нельзя делать прививку, пока есть антитела, или о том, что якобы лучше переболеть, чем вакцинироваться, — это же во многом телевизионный продукт, это результат очень последовательной дезинформационной активности", — говорит Подоляк.
Эксперты сходятся во мнении, что главный вызов Зеленского в том, что у него практически не осталось союзников, а президент без союзников — это слабый президент. По факту за ним сейчас стоят СНБО, МВД, Генпрокуратура, СБУ. Но достаточно ли этого, чтобы успешно лишить влияния тех, кому удавалось удержаться при любой власти, — большой вопрос.