Олигархический фронт. Против Зеленского создают сплоченный оппозиционный альянс с высоким рейтингом

Экватор президентского срока Владимира Зеленского ознаменовался сложным выбором. Главе государства нужно решить, с кем и против кого дружить. Делать выбор придется с оглядкой на Запад, Россию и украинских олигархов

Противостояние с самым богатым человеком Украины Ринатом Ахметовым, слабая кадровая политика, низкие темпы вакцинации и высокая смертность от коронавируса, энергетический кризис, объединения бывших соратников, падение рейтингов — то, с чем сегодня столкнулся Владимир Зеленский спустя 2,5 года своего президентства. Вопрос, сможет ли он выстоять против этих вызовов.

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Бывшие действуют сообща. Кто может войти в альянс против Зеленского

Впервые после отставки экс-министр внутренних дел Арсен Аваков появился в эфире телеканала "Украина 24". Политический тяжеловес обвинил действующую власть в некомпетентности, энергетическом кризисе, слабой кадровой политике и допустил мысль, что ее пора менять. Именно этот момент политические аналитики считают новым этапом противостояния между Ахметовым и Зеленским: против президента начали объединяться представители различных политических и экономических элит.

Ахметов — точка концентрации тех, кто не согласен или против президента

"Большая группа рисков связана с консолидацией против президента ключевых элит страны. Недовольство вызывают закон об олигархах, новое экономическое регулирование, деятельность СНБО. Против президента сформировался негласный консенсус. Не союз, а именно консенсус, когда люди, не договариваясь, действуют сообща. Представить когда-то союз Порошенко, Ахметова, Медведчука было невозможно. А сегодня Зеленский консолидировал против себя политические и экономические элиты, которые обвиняют его в узурпации власти и монопольной системе управления. И эти люди вместе с Аваковым и Разумковым способны создать кризис для власти и даже замахнуться на нее", — говорит Фокусу политолог Руслан Борт­ник.

Политический эксперт МЦПД Игорь Петренко расширяет круг недовольных президентом, указывая, что у Ахметова есть целый инкубатор политиков. Если Аваков создаст свою политическую партию, вероятно, туда войдут Арсений Яценюк и Владимир Гройсман. Отдельным фронтом, но сообща идет проект МФО Дмитрия Разумкова "Разумная политика", куда вошел 21 депутат.

[ + – ] В проект МФО Дмитрия Разумкова "Разумная политика" вошел уже 21 депутат

"Против президента большая часть украинских политиков, практически вся оппозиция — Европейская солидарность, часть "Голоса", ОПЗЖ, "Батькивщина" и я бы сюда еще отнес местные политические и бизнесовые элиты, которые также выступают против него. Мы видим недовольство малого и среднего бизнеса, который также не поддерживает закон №5600 и продолжает достаточно сильно качать ситуацию. Ну и интеллектуальные элиты, куда можно отнести журналистов. Противостояние между медиа и Зеленским мы наблюдали во время последнего пресс-марафона", — говорит политехнолог Дмитрий Раимов.

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Схожие вызовы, связанные с олигархической встряской страны, видят в Офисе президента.

"Большой вызов — желание отдельных крупных бизнесменов сохранить свои старые олигархические привилегии и законсервировать еще на какое-то время традиционную теневую экономическую систему", — рассказывает Михаил Подоляк, советник ОП.

Замглавы ОП Кирилл Тимошенко добавляет, что основная задача — не дать искусственно дестабилизировать ситуацию в стране. А нынешняя осень показывает, что пытаются "раскачать" ситуацию по тарифам и другим темам. Также среди вызовов замглавы ОП назвал обещания президента Зеленского, в том числе строительство инфраструктуры.

Противостояние Зеленского и Ахметова: арсенал возможностей

Эксперты указывают: когда начинают "воевать" два самых сильных человека в стране, волну неизбежно почувствует и обычный народ. И то, что вряд ли этого удастся избежать, говорит о том, что ни одна сторона не собирается отступать.

"Либо Ахметов сдастся и примет новые правила, что будет большим бонусом для Зеленского. Это покажет, что его поход на олигархов дает конкретные результаты. Либо он будет идти на самоуничтожение — повышать ставки, использовать свои инструменты, и они приведут к серьезной турбулентности внутри страны. Я думаю, Ахметов начнет "качать" Раду и разбивать монобольшинство", — поясняет Петренко. — Он будет играть по-крупному. В монобольшинстве есть слабые депутаты, их можно пытаться перекупить, есть мажоритарщики, есть Разумков".

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Такой сценарий вполне вероятен, учитывая, что во вторник, 30 ноября, народный депутат-мажоритарщик Роман Соха заявил, что покидает фракцию "Слуги народа". Он сказал, что поддерживал действующего президента Владимира Зеленского, однако разочаровался в кадровой политике.

Слабая кадровая политика и те сферы, которые могут удержать единство команды, — еще один вызов перед Зеленским, говорят эксперты.

"Сегодня с единством у президента плохо по многим направлениям: в парламенте, внутри Офиса президента и даже правительства. Чем он планирует их сплотить, удержать? Они не объединены идеологическим стержнем, не объединены общей политической платформой и даже финансовыми источниками — это очень серьезный вызов для президента", — говорит Бортник.

В Офисе президента рассказали Фокусу, что, по их мнению, сейчас Россия замедляет мирный процесс, в том числе надеясь, что украинская власть ослабеет в результате давления олигархов и затем можно будет "выбить" больше ситуативных уступок и как следствие — резко уменьшить санкционное давление.

"Чего хотят наши крупные бизнесмены — традиционно сырьевые, старые промышленные, неинновационные? Еще десятилетия назад они приобрели рычаги для давления на государство, они позволяют себе стоять над законом и даже шантажировать общество, когда им это выгодно. Естественно, государство не может и не будет этого терпеть. А они явно давят на государство, прежде всего медийными инструментами, пытаясь таким примитивными образом сохранить нынешние несправедливые правила", — говорит Подоляк.

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У Ахметова есть огромные финансовые ресурсы и понимание политического расклада, так как Зеленский не первый президент, с которым случился конфликт. У Владимира Зеленского — правоохранительные органы и есть лучшее понимание внешних факторов из-за коммуникации с Западом. Политические аналитики говорят, что если президент не боится одного олигарха, то ему стоит подумать о рисках, если они начнут объединяться.

"Ахметов — точка концентрации тех, кто не согласен или против президента.

Плюс Зеленского в том, что он непредсказуем. Подобные войны сильных и влиятельных ни к чему хорошему не приводят и в экономическом, и в политическом плане. В руках Ахметова огромный бизнес, который при конфликте не сможет нормально работать, а это значительная часть ВВП", — резюмирует Петренко.

Общественный фактор. Что влияет на рейтинг Зеленского

В дополнение к перечисленным проблемам последние соцопросы показали, что рейтинг Зеленского падает, а антирейтинг растет. Кирилл Тимошенко объясняет это сезонностью. Якобы осенью проблем у людей становиться больше, стартует отопительный сезон, начинают приходить первые платежки, и недовольных становится больше. Однако, по его словам, рейтинги носят нестабильный характер, то растут, то падают, но все равно держатся на среднем уровне.

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"Мы видим проблемную экономику, энергетический кризис, новые платежки, которые уже приводят к падению рейтинга президента и его команды. У нас же такая система, что государственные системы в стране слабы и не отрегулированы, часто рейтинги это и есть власть. Если ты будешь президентом, но не популярным, с точки зрения будущего, то ты потеряешь власть уже сегодня, несмотря на то что еще остается формальный срок", — говорит Бортник.

[ + – ] Ахметов начнет "качать" Раду и разбивать монобольшинство", — эксперт

В ОП еще одним вызовом считают недостаточные темпы вакцинации, но и здесь видят олигархический след.

"Одна из главных причин — дезинформационная кампания, запугивание, которое очень активно распространяют и российские "средства массовой дезинформации", и отдельные украинские деятели — в том числе работники и VIP-гости олигархических СМИ. Например, миф о том, что якобы нельзя делать прививку, пока есть антитела, или о том, что якобы лучше переболеть, чем вакцинироваться, — это же во многом телевизионный продукт, это результат очень последовательной дезинформационной активности", — говорит Подоляк.

Эксперты сходятся во мнении, что главный вызов Зеленского в том, что у него практически не осталось союзников, а президент без союзников — это слабый президент. По факту за ним сейчас стоят СНБО, МВД, Генпрокуратура, СБУ. Но достаточно ли этого, чтобы успешно лишить влияния тех, кому удавалось удержаться при любой власти, — большой вопрос.