Интрига Авакова. На что намекает экс-министр совместным фото с Гройсманом, Комаровским и Шустером

Почему политологи видят в этом снимке анонс будущей политической силы Арсена Авакова.

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков опубликовал интригующее фото, на котором он запечатлен вместе с экс-премьер-министром Владимиром Гройсманом, доктором Евгением Комаровским, журналистом Дмитрием Гордоном, телеведущим Савиком Шустером и продюсером шоу "Свобода слова" Павлом Елизаровым. Несмотря на то, что формальная причина встречи — день рождения Савика Шустера, который сегодня отмечает 69 лет, политологи видят в этом снимке очередной анонс будущей политической силы Арсена Авакова.

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Партия "бывших" Порошенко и Зеленского

Подпись к фото Арсена Авакова: "Да-да, это именно то, что вы подумали" спровоцировала волну различных интерпретаций, догадок и мемов со стороны общественности. Политические эксперты говорят, что (помимо праздничного повода для снимка) стоит учитывать большой политический опыт бывшего министра и то, как он умеет спровоцировать волну обсуждений в обществе даже без прямых заявлений.

"Это не первая такая фотография у Авакова. Пару месяцев назад он сфотографировался вместе с Яценюком и Гройсманом. О том, чтобы объединить осколки "Народного фронта" в лице Арсения Яценюка и Арсена Авакова с "Украинской стратегией" Гройсмана более серьезно стали говорить неделю назад, хотя Аваков в интервью умалчивает об этом. Но работа кипит", — рассказывает Фокусу политтехнолог Олег Постернак.

То, что работа кипит, и украинцы скоро увидят новый политический проект, косвенно подтверждал в своих последних интервью сам Аваков. Он говорил, что будет бороться за возвращение в большую политику, и даже очертил круг возможных союзников, которые, скорее всего, будут состоять из бывших членов правительства и тех политиков, которые разочаровались в президенте Зеленском.

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К примеру, Владимиру Гройсману такой проект был бы интересен возможностью получить влияние в некоторых округах и регионах и сформировать единую консолидацию политсил демократического направления патриотического толка.

"Аваков среди своих партнеров видит политиков, с которыми работал до Зеленского. Им он сделал открытое предложение сформировать новый проект, который будет иметь неплохие шансы. Он будет ключевым менеджером, но не лидером. Я думаю, он будет вторым номером или любым другим, но не первым. Проекту нужен харизматичный и менее токсичный лидер", — говорит политолог Руслан Бортник.

По мнению политологов, относиться к снимку слишком серьезно не стоит. По словам экспертов, присутствие шоуменов нужно для усиления месседжа об этой новой политической составляющей. Не факт, что они будут выполнять роль партийцев, но усилят сигнал, сделают партию более узнаваемой. Веселый нрав запечатленных на снимке отражает и то, как они дают пояснения журналистам. К примеру, доктор Евгений Комаровский на уточняющий вопрос Фокуса, можно ли считать, что он присоединится к политическому проекту Авакова, сообщил: "Это диспансеризация". Сам Аваков по поводу фото ответил НВ не менее лаконично и загадочно: "Это выучка".

Высокий антирейтинг "бывших"

Яркость предпрезентации партии в итоге может затмить реальность украинской политической жизни — высокие антирейтинги участников нового проекта. Политтехнолог Андрей Золотарев, говорит, что ход с фото неудачный, поскольку такая оппозиция при всех проблемах Зеленского не выглядит как альтернатива действующей власти.

"Арсен Борисович с высоким антирейтингом, токсичный человек в публичном плане, а когда антирейтинг на уровне 40%, это бросает тень на других, кто идет с тобой. Шустер делал фальшивую газету "Красная звезда", Гордон продавал "золотые пирамиды" — это "заслуживает" доверия. У Гройсмана нет такого негатива, но он не герой романа украинских избирателей, кроме Винницкой области. По другим регионам он не тянет", — поясняет Фокусу Золотарев.

Политтехнолог Постернак говорит, что, несмотря на токсичность отдельных политиков, новый проект все равно угроза для нынешней власти.

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"Понятно, что такими фотографиями Аваков дразнит Офис президента, он даже свой офис арендовал недалеко от Банковой. И дал показательное интервью на крыше офиса. Также новый проект сильно бьет по "Европейской солидарности" Порошенко. У осколков "Народного фронта" и "Украинской стратегии" Гройсмана основной электоральный ориентир — западные и центральные регионы Украины. Это электоральная вотчина Порошенко", — говорит эксперт.

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В соцсетях много шутили о том, что на фото не замечен еще один участник нового проекта — Арсений Яценюк, мол, просто он и фотографировал. Однако политологи указывают, что отсутствие Яценюка — правильный тактический ход, ведь у него предельная токсичность наряду с Порошенко, и Яценюк входит в число максимально тех, кого украинцы негативно воспринимают.

"Мое мнение было и остается: альтернатива Зеленскому может "выскочить" из одного с ним поколения. Более-менее опасен Дмитрий Разумков, — говорит Золотарев. — Но он боится идти в жесткую оппозицию. Он не порвал совсем со "слугами". Если бы пошел демонстративно на разрыв, надо было сложить мандат и идти на выборы на округ покойного Полякова и показать свою состоятельность".

Как Дмитрий Разумков, так и Арсен Аваков делали заявления о том, что свои политические проекты будут строить по отдельности. Объединять их будет только одно — большая оппозиция к власти, частью которой они были раньше. На Банковой к таким новым островкам оппозиции относятся внимательно и серьезно.