Доктор Комаровский прокомментировал фото с Аваковым: "Это диспансеризация"

Помимо группового фото с Гордоном и Шустером, Арсен Аваков опубликовал и кадры распития вина с доктором Комаровским. Однако о возможном сотрудничестве речи пока нет.

Сегодня бывший руководитель министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков (2014-2021), опубликовал интригующее фото на котором вместе с ним находился экс-премьер-министр страны Владимир Гройсман (2016-2019), педиатр Евгений Комаровский, журналист Дмитрий Гордон, телеведущий Савик Шустер и продюсер шоу "Свобода слова" на телеканале "Украина 24" Павел Елизаров.

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Фокус поинтересовался у доктора Евгения Комаровского, значит ли это фото, что он собирается идти в новый политический проект Арсена Авакова. "Это диспансеризация", — лаконично ответил он.

Аваков опубликовал новый пост с фотографиями с доктором Комаровским. "Был на приеме у доктора Комаровского. Он за белое, я за красное", — пошутил экс-министр МВД.

Напомним, не менее загадочно прокомментировал фото Аваков для НВ.

"Это выучка", — передал слова Авакова представитель его пресс-службы Ярослав Тракало.

Как известно, фото было сделано вчера в Литве. Туда слетелись близкие друзья журналиста Савика Шустера, который сегодня отмечает день рождения (69 лет).