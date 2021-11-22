Лікар Комаровський прокоментував фото з Аваковим: "Це диспансеризація"

Окрім групового фото з Гордоном та Шустером, Арсен Аваков опублікував і кадри розпиття вина з лікарем Комаровським. Однак, про можливу співпрацю мови поки немає.

Сьогодні колишній керівник Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков (2014-2021), опублікував цікаве фото, на якому разом з ним були експрем'єр-міністр країни Володимир Гройсман (2016-2019), педіатр Євген Комаровський, журналіст Дмитро Гордон, телеведучий Савік Шустер, продюсер шоу "Свобода слова" на телеканалі "Україна 24" Павло Єлізаров.

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Фокус поцікавився в лікаря Євгена Комаровського, чи це фото означає, що він збирається йти в новий політичний проєкт Арсена Авакова. "Це диспансеризація", — лаконічно відповів він.

Аваков опублікував новий пост із фотографіями з лікарем Комаровським. "Був на прийомі в лікаря Комаровського. Він за біле, я за червоне", — пожартував ексміністр МВС.

Нагадаємо, щонайменше загадково прокоментував фото Аваков для НВ.

"Це вишкіл", — передав слова Авакова представник його пресслужби Ярослав Тракало.

Як відомо, фото було зроблено вчора у Литві. Туди злетілися близькі друзі журналіста Савіка Шустера, котрий сьогодні відзначає день народження (69 років).