З мечами та щитом: Аваков, Гройсман, Комаровський, Шустер та Гордон зробили спільне фото у Литві

Чоловіки сфотографувалися біля острівного Тракайського замку. "Це саме те, що ви подумали", — підписав кадр колишній керівник МВС України.

Колишній керівник міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков (2014-2021), експрем'єр-міністр країни Володимир Гройсман (2016-2019), педіатр Євген Комаровський, журналіст Дмитро Гордон, телеведучий Савік Шустер та продюсер шоу "Свобода слова" на телеканалі "Україна 24" Павло Єлізаров зробили спільний знімок у Литві. Кадром поділився на своїй сторінці в Instagram ексголова МВС.

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"Так-так, це саме те, що ви подумали", — підписав знімок Аваков.

Судячи з геолокації, фото було зроблено біля Тракайського острівного замку, розташованого посеред озера Гальве. Раніше споруда належала великому князю литовському Вітовту та його спадкоємцям, а з 1962 року в ньому розташований музей історії міста Тракай.

Зображені на опублікованому Аваковим знімку чоловіки тримали в руках мечі та щит, які, мабуть, надають відвідувачам замку для фотографій.

[ + – ] Аваков, Гройсман, Комаровський, Шустер та Гордон у Литві Фото: скриншот

Варто зазначити, що Аваков, Гройсман, Комаровський, Гордон та Шустер неодноразово виступали із критикою діяльності президента України Володимира Зеленського та його команди. Зокрема, нещодавно Шустер заявив, що провал операції із затримання бойовиків російської ПВК "Вагнера" є "початком кінця" для чинної влади.

На початку листопада Гордон поділився думкою, що Зеленському варто стримати обіцянку і не балотуватися на другий президентський термін, навіть якщо його рейтинг буде на рівні 90%. Під час того ж виступу журналіст виступив із критикою "антиолігархічного" закону, заявивши, що той спрямований на "боротьбу зі свободою слова".

А лікар Комаровський у середині жовтня розповів, що Зеленський ще до обрання президентом кликав його до себе в команду та пропонував посаду міністра, на що той відповів відмовою. Втім лікар запевнив, що не шкодує про своє рішення, оскільки пізніше зрозумів, що у владі "всі призначення робляться за принципом відданості вождю".