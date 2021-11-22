С мечами и щитом: Аваков, Гройсман, Комаровский, Шустер и Гордон сделали совместное фото в Литве

Мужчины сфотографировались возле Тракайского островного замка. "Это именно то, что вы подумали", — подписал кадр бывший руководитель МВД Украины.

Бывший руководитель министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков (2014-2021), экс-премьер-министр страны Владимир Гройсман (2016-2019), педиатр Евгений Комаровский, журналист Дмитрий Гордон, телеведущий Савик Шустер и продюсер шоу "Свобода слова" на телеканале "Украина 24" Павел Елизаров сделали совместный снимок в Литве. Кадром поделился на своей странице в Instagram экс-глава МВД.

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"Да-да, это именно то, что вы подумали", — подписал снимок Аваков.

Судя по геометке, фото было сделано возле Тракайского островного замка, который расположен посреди озера Гальве. Ранее сооружение принадлежало великому князю литовскому Витовту и его наследникам, а с 1962 года в нем находится музей истории города Тракая.

Запечатленные на опубликованном Аваковым снимке мужчины держали в руках мечи и щит, которые, по-видимому, предоставляют посетителям замка для фотографий.

[ + – ] Аваков, Гройсман, Комаровский, Шустер и Гордон в Литве Фото: скриншот

Стоит отметить, что Аваков, Гройсман, Комаровский, Гордон и Шустер неоднократно выступали с критикой деятельности президента Украины Владимира Зеленского и его команды. В частности, недавно Шустер заявил, что провал операции по задержанию боевиков российской ЧВК "Вагнера" является "началом конца" для действующей власти.

В начале ноября Гордон поделился мнением, что Зеленскому стоит сдержать обещание и не баллотироваться на второй президентский срок даже если его рейтинг будет на уровне 90%. В ходе того же выступления журналист раскритиковал "антиолигархический" закон главы государства, заявив, что тот направлен на "борьбу со свободой слова".

А доктор Комаровский в середине октября рассказал, что Зеленский еще до избрания президентом звал его к себе в команду и предлагал должность министра, на что тот ответил отказом. Впрочем, врач заверил, что не жалеет о своем решении, поскольку позже понял, что во власти "все назначения делаются по принципу преданности вождю".