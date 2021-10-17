Зеленский предлагал мне должность министра и звал в команду, - доктор Комаровский

Врач отказал президенту и позже понял, что это было верным решением, поскольку "все назначения делаются по принципу преданности вождю".

Доктор Евгений Комаровский не принял предложение Владимира Зеленского возглавить Министерство здравоохранения Украины. Произошло это еще до президентских выборов 2019 года. Об этом врач сообщил во время эфира на телеканале "Украина 24".

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Так, доктор Комаровский рассказал, что у него с Зеленским дружеские отношения и когда тот еще только собирался баллотироваться в президенты они встретились в Харькове. В ходе того разговора врач заверил будущего главу государства, что всегда готов помочь ему советом.

После этого, по словам доктора Комаровского, Зеленский звонил ему с предложением стать министром здравоохранения и присоединиться к команде.

"Я сказал, что организация здравоохранения — это не мое, но я всегда могу быть рядом в качестве человека, который всегда может сказать, что стоит за этой темой в медицине — медицинская наука, польза для людей или бизнес? Я отказал ему", — заявил доктор Комаровский.

Во время этого же эфира врач рассказал, что на текущий момент он осознает, что ему не стоит быть в команде президента.

"Когда начались кадровые назначения, когда я увидел, что все назначения делаются не по принципу назначения, а по принципу личной преданности вождю, то я понял, что мне здесь, однозначно, делать нечего. В любом случае, о том, чтобы я был министром здравоохранения и речи быть не может. Лечить людей и руководить здравоохранением — это разные науки", — отметил медик.

Напомним, ранее доктор Комаровский призвал всех украинцев не слушать антивакцинаторов и прививаться от коронавируса. По его словам, ни в одном из одобренных ВОЗ препаратов нет живого возбудителя инфекции, потому человек после укола не является заразным и не представляет опасности для окружающих.

До этого Комаровский утверждал, что третья доза вакцины от коронавируса необходима лишь тем, кто старше 65 лет или у кого наблюдаются проблемы с иммунитетом.