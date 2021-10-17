Зеленський пропонував мені посаду міністра і кликав у команду, — доктор Комаровський

Лікар відмовив президенту і пізніше зрозумів, що це було правильним рішенням, оскільки "всі призначення робляться за принципом відданості вождю".

Доктор Євген Комаровський не прийняв пропозицію Володимира Зеленського очолити Міністерство охорони здоров'я України. Сталося це ще до президентських виборів 2019 року. Про це лікар повідомив під час ефіру на телеканалі "Україна 24".

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Так, доктор Комаровський розповів, що у нього з Зеленським дружні відносини й коли той ще тільки збирався балотуватися в президенти вони зустрілися в Харкові. В ході тієї розмови лікар запевнив майбутнього главу держави, що завжди готовий допомогти йому порадою.

Після цього, за словами доктора Комаровського, Зеленський телефонував йому з пропозицією стати міністром охорони здоров'я і приєднатися до команди.

"Я сказав, що організація охорони здоров'я — це не моє, але я завжди можу бути поруч в якості людини, яка завжди може сказати, що стоїть за цією темою в медицині — медична наука, користь для людей чи бізнес? Я відмовив йому", — заявив доктор Комаровський.

Під час цього ж ефіру лікар розповів, що на поточний момент він усвідомлює, що йому не варто бути в команді президента.

"Коли почалися кадрові призначення, коли я побачив, що всі призначення робляться не за принципом призначення, а за принципом особистої відданості вождю, то я зрозумів, що мені тут, однозначно, робити нічого. В будь-якому разі, про те, щоб я був міністром охорони здоров'я і мови бути не може. Лікувати людей і керувати охороною здоров'я — це різні науки", — зазначив медик.

Нагадаємо, раніше доктор Комаровський закликав усіх українців не слухати антивакцинаторів і робити щеплення від коронавірусу. За його словами, ні в одному зі схвалених ВООЗ препаратів немає живого збудника інфекції, тому людина після уколу не є заразною і не представляє небезпеки для оточуючих.

До цього Комаровський стверджував, що третя доза вакцини від коронавірусу необхідна лише тим, хто старше 65 років або у кого спостерігаються проблеми з імунітетом.