"Рыцари Ахметова" и "Мстители": Аваков, Гройсман и Комаровский стали героями мемов после совместного фото

Пользователи соцсетей восприняли снимок с юмором, начав дорисовывать к нему других политиков и декорации с фильмов и игр.

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опубликовал в соцсетях фотографию, на которой он запечатлен в компании доктора Евгения Комаровского, телеведущего Савика Шустера, продюсера шоу "Свобода слова" на телеканале "Украина 24" Павла Елизарова, журналиста Дмитрия Гордона и экс-премьера Владимира Гройсмана.

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В руках мужчины держали средневековое оружие и щит. Снимок экс-глава МВД подписал следующим образом: "Да, это именно то, о чем вы подумали".

Кадр был сделан в Литве, куда Аваков, Комаровский, Елизаров, Гордон и Гройсман приехали на празднование дня рождения Шустера.

[ + – ] Аваков вместе с Комаровским, Шустером, Елизаровым, Гройсманом и Гордоном на острове в Литве Фото: Facebook / Арсен Аваков

Пользователи соцсетей по-разному отреагировали на фото в комментариях. Впрочем, многие восприняли снимок с юмором и начали создать мемы с собравшимися.

Кто-то посчитал, что в кадре не хватало пятого президента Украины Петра Порошенко и Юлии Мендель, бывшего пресс-секретаря президента Владимира Зеленского.

[ + – ] Порошенко и Мендель присоединились к команде

Другие пользователи намекнули на возможные связи собравшихся с украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым.

[ + – ] Под одним из мемов оставили подпись "Рыцари Ахметова"

Журналистка Кристина Бердинских также отметила, что на фотографии не хватает Ахметова.

Оказавшихся на фото также представляли в разных ролях. В одном из мемов их изобразили в образе героев вселенной "Властелина колец", которые следовали за предводителем — главой "Радикальной партии" Олегом Ляшко.

Кто-то увидел в собравшихся "супергероев-мстителей" из киновселенной компании Marvel.

А вот аналогия с американским комедийным телесериалом "Друзья".

Один из креативных пользователей назвал Авакова, Комаровского, Шустера, Елизарова, Гордона и Гройсмана "командой по спасению Украины". Аваков стал "специалистом по Фейсбуку", а Гордон – "вырывателем кадыков". Напомним, что Гордон является автором фразы "Ты мне не попадайся на глаза, я тебе кадык вырву, с..ка", которая также вызвала волну мемов и шуток.

Еще на одной фотографии команду противопоставили Зеленскому. "Ну кто же приходит с ножами на перестрелку?", – спрашивает пользователь Anton Hodza.

Компанию также представили в образе персонажей из компьютерной игры TES 3: Morrowind.

Есть и другие вариации мемов на эту тему.

Стоит отметить, что в последнее время Аваков, Комаровский, Гордон и Шустер стали активно критиковать действия власти. Экс-глава МВД недавно заявлял, что в команде Зеленского он не мог реализовать свою компетентность.

Шустер по последнего недавнего выпуска программы "Свобода слова" говорил о "начале конца" действующей власти после расследования Bellingcat о спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".

Гордон говорил, что Зеленскому не стоит баллотироваться на второй президентский срок даже если в конце правления у него будет 90% рейтинга. Закон об олигархах, по мнению журналиста, вредит простым украинцам и ставит перед собой цель контролировать СМИ.

Комаровский рассказывал, как Зеленский еще до президентских выборов 2019 года предлагал ему должность главы Минздрава. Врач отказался и сейчас не жалеет об этом, поскольку "все назначения во власти делаются исходя из уровня преданности вождю".

Гройсман нечасто критикует Зеленского, но после выхода расследования о спецоперации по задержанию "вагнеровцев" его партия "Украинская Стратегия Гройсмана" заявила, что украинцы имеют право знать, есть ли в высших эшелонах власти предатели.