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"Рыцари Ахметова" и "Мстители": Аваков, Гройсман и Комаровский стали героями мемов после совместного фото

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Фотограция Авакова с Гордоном и Комаровским
Фото: Скриншот | Аваков, Комаровский, Гордон, Шустер и остальные в образе героев вселенной "Властелин колец"

Пользователи соцсетей восприняли снимок с юмором, начав дорисовывать к нему других политиков и декорации с фильмов и игр.

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опубликовал в соцсетях фотографию, на которой он запечатлен в компании доктора Евгения Комаровского, телеведущего Савика Шустера, продюсера шоу "Свобода слова" на телеканале "Украина 24" Павла Елизарова, журналиста Дмитрия Гордона и экс-премьера Владимира Гройсмана.

В руках мужчины держали средневековое оружие и щит. Снимок экс-глава МВД подписал следующим образом: "Да, это именно то, о чем вы подумали".

Кадр был сделан в Литве, куда Аваков, Комаровский, Елизаров, Гордон и Гройсман приехали на празднование дня рождения Шустера.

Компания Авакова
Аваков вместе с Комаровским, Шустером, Елизаровым, Гройсманом и Гордоном на острове в Литве
Фото: Facebook / Арсен Аваков

Пользователи соцсетей по-разному отреагировали на фото в комментариях. Впрочем, многие восприняли снимок с юмором и начали создать мемы с собравшимися.

Кто-то посчитал, что в кадре не хватало пятого президента Украины Петра Порошенко и Юлии Мендель, бывшего пресс-секретаря президента Владимира Зеленского.

Пятый президент Украины Петр Порошенко
Порошенко и Мендель присоединились к команде

Другие пользователи намекнули на возможные связи собравшихся с украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым.

Под одним из мемов оставили подпись "Рыцари Ахметова"
Под одним из мемов оставили подпись "Рыцари Ахметова"

Журналистка Кристина Бердинских также отметила, что на фотографии не хватает Ахметова.

Оказавшихся на фото также представляли в разных ролях. В одном из мемов их изобразили в образе героев вселенной "Властелина колец", которые следовали за предводителем — главой "Радикальной партии" Олегом Ляшко.

Кто-то увидел в собравшихся "супергероев-мстителей" из киновселенной компании Marvel.

А вот аналогия с американским комедийным телесериалом "Друзья".

Один из креативных пользователей назвал Авакова, Комаровского, Шустера, Елизарова, Гордона и Гройсмана "командой по спасению Украины". Аваков стал "специалистом по Фейсбуку", а Гордон – "вырывателем кадыков". Напомним, что Гордон является автором фразы "Ты мне не попадайся на глаза, я тебе кадык вырву, с..ка", которая также вызвала волну мемов и шуток.

Еще на одной фотографии команду противопоставили Зеленскому. "Ну кто же приходит с ножами на перестрелку?", – спрашивает пользователь Anton Hodza.

Компанию также представили в образе персонажей из компьютерной игры TES 3: Morrowind.

Есть и другие вариации мемов на эту тему.

Стоит отметить, что в последнее время Аваков, Комаровский, Гордон и Шустер стали активно критиковать действия власти. Экс-глава МВД недавно заявлял, что в команде Зеленского он не мог реализовать свою компетентность.

Шустер по последнего недавнего выпуска программы "Свобода слова" говорил о "начале конца" действующей власти после расследования Bellingcat о спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".

Гордон говорил, что Зеленскому не стоит баллотироваться на второй президентский срок даже если в конце правления у него будет 90% рейтинга. Закон об олигархах, по мнению журналиста, вредит простым украинцам и ставит перед собой цель контролировать СМИ.

Комаровский рассказывал, как Зеленский еще до президентских выборов 2019 года предлагал ему должность главы Минздрава. Врач отказался и сейчас не жалеет об этом, поскольку "все назначения во власти делаются исходя из уровня преданности вождю".

Гройсман нечасто критикует Зеленского, но после выхода расследования о спецоперации по задержанию "вагнеровцев" его партия "Украинская Стратегия Гройсмана" заявила, что украинцы имеют право знать, есть ли в высших эшелонах власти предатели.