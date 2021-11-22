"Лицарі Ахметова" та "Месники": Аваков, Гройсман та Комаровський стали героями мемів після спільного фото

Користувачі соцмереж сприйняли знімок із гумором, почавши домальовувати до нього інших політиків та декорації з фільмів та ігор.

Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков опублікував у соцмережах фотографію, на якій він зображений у компанії лікаряЄвгена Комаровського, телеведучого Савіка Шустера, продюсера шоу "Свобода слова" на телеканалі "Україна 24" Павла Єлізарова, журналіста Дмитра Гордона та експрем'єра Володимира Гройсмана.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

У руках чоловіки тримали середньовічну зброю та щит. Знімок ексголова МВС підписав так: "Так, це саме те, про що ви подумали".

Кадр було зроблено у Литві, куди Аваков, Комаровський, Єлізаров, Гордон та Гройсман приїхали на святкування дня народження Шустера.

[ + – ] Аваков разом із Комаровським, Шустером, Єлізаровим, Гройсманом та Гордоном на острові в Литві Фото: Facebook / Арсен Аваков

Користувачі соцмереж по-різному відреагували на фото в коментарях. Втім, багато хто сприйняв знімок з гумором і почав створювити меми зі присутніми.

Хтось вважав, що в кадрі не вистачало п'ятого президента України Петра Порошенка та Юлії Мендель, колишньої прессекретарки президента Володимира Зеленського.

[ + – ] Порошенко та Мендель приєдналися до команди

Інші користувачі натякнули на можливі зв'язки з українським бізнесменом Рінатом Ахметовим.

[ + – ] Під одним з мемів залишили підпис "Лицарі Ахметова"

Журналістка Крістіна Бердинських також наголосила, що на фотографії не вистачає Ахметова.

Тих, хто опинився на фото, також представляли в різних ролях. В одному з мемів їх зобразили в образі героїв всесвіту "Володаря перснів", які прямували за ватажком — головою "Радикальної партії" Олегом Ляшком.

Хтось побачив у них "супергероїв-месників" з кіновсесвіту компанії Marvel.

А ось аналогія з американським комедійним телесеріалом "Друзі".

Один із креативних користувачів назвав Авакова, Комаровського, Шустера, Єлізарова, Гордона та Гройсмана "командою з порятунку України". Аваков став "фахівцем з Фейсбуку", а Гордон — "виривачем кадиків". Нагадаємо, що Гордон є автором фрази "Ти мені не трапляйся на очі, я тобі кадик вирву, с..ка", яка також викликала хвилю мемів та жартів.

Ще на одній фотографії команду протиставили Зеленському. "Ну, хто ж приходить з ножами на перестрілку?", — запитує користувач Anton Hodza.

Компанію також уявили в образі персонажів із комп'ютерної гри TES 3: Morrowind.

Є й інші варіації мемів на цю тему.

Варто зазначити, що останнім часом Аваков, Комаровський, Гордон та Шустер почали активно критикувати дії влади. Ексголова МВС нещодавно заявляв, що в команді Зеленського він не міг реалізувати свою компетентність.

Шустер з останнього недавнього випуску програми "Свобода слова" говорив про "початок кінця" чинної влади після розслідування Bellingcat про спецоперацію із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".

Гордон говорив, що Зеленському не варто балотуватися на другий президентський термін навіть якщо наприкінці правління він матиме 90% рейтингу. Закон про олігархів, на думку журналіста, шкодить простим українцям і має на меті контролювати ЗМІ.

Комаровський розповідав, як Зеленський ще до президентських виборів 2019 року пропонував йому посаду голови МОЗ. Лікар відмовився і зараз не шкодує про це, оскільки "всі призначення у владі робляться, виходячи з рівня відданості вождеві".

Гройсман нечасто критикує Зеленського, але після виходу розслідування про спецоперацію із затримання "вагнерівців" його партія "Українська Стратегія Гройсмана" заявила, що українці мають право знати, чи є в найвищих ешелонах влади зрадники.