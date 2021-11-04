"Я вмію говорити ні", — Арсен Аваков про причину своєї відставки (відео)

Колишній глава МВС розповів журналістам, що не хотів брати участь у "деяких речах", з якими не згоден.

Ексглава МВС України Арсен Аваков у прямому ефірі телеканалу "Україна 24" розповів про причини своєї відставки з посади міністра внутрішніх справ країни.

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Насамперед, колишній керівник МВС зазначив, що для нього всі сім із половиною років перебування на цій посаді було часом "великого навантаження, великих випробувань та великої відповідальності". За його словами, після того як президентом став Володимир Зеленський, його запросили на посаду як професіонала-експерта.

"Зеленський мене запросив як компетентну людину, яка може робити цю складну справу. І я пропрацював два роки, доки не побачив, що, напевно, моя компетентність не може реалізувати себе далі. І це спричинило відставку", — зазначив він.

Колишній міністр повідомив, що він стає непростою людиною у спілкуванні, у момент, коли йдеться про компетентність та професіоналізм. Він сказав, що до нього не раз звертався президент Зеленський з різних питань, запитуючи в нього точку зору, й отримував негативну відповідь.

"Я не хочу брати участь у деяких речах, з якими я не згоден. Я вмію говорити — "ні", і це не всім подобається", — наголосив Аваков.

Ексміністр також висловив думку щодо виконавчої влади в Україні, яка, на його думку, зосереджена на Офісі президента і це величезна проблема для країни.

"Я кілька місяців перед відставкою відчував певний дискомфорт. Тому в якийсь момент ми сіли та поговорили з президентом, дуже відкрито, і я сказав йому — це за Вас голосували 73%, тому я жодною мірою не хочу дискутувати і не маю на це права", — завершив Аваков.

Нагадаємо, що за відставку Арсена Авакова з посади голови МВС проголосував 291 депутат. Сам міністр на засіданні був відсутнім.