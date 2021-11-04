"Я умею говорить нет", — Арсен Аваков о причине своей отставки (видео)

Бывший глава МВД рассказал журналистам, что не хотел участвовать в "некоторых вещах", с которыми был не согласен.

Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков в прямом эфире телеканала "Украина 24" рассказал о причинах своей отставки с поста министра внутренних дел страны.

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Прежде всего, бывший руководитель МВД отметил, что для него все семь с половиной лет пребывания на этой должности было временем "большой нагрузки, больших испытаний и большой ответственности". По его словам, после того как президентом стал Владимир Зеленский, его пригласили на должность в качестве профессионала-эксперта.

"Зеленский меня пригласил, как компетентного человека, который может делать это сложное дело. И я проработал два года, до тех пор, пока не увидел, что, наверное, моя компетентность не может реализовать себя дальше. И это послужило причиной отставки", — отметил он.

Бывший министр сообщил, что он становится непростым человеком в общении, в момент, когда речь идет о компетентности и профессионализме. Он сказал, что к нему не раз обращался президент Зеленский по разным вопросам, спрашивая у него точку зрения, и получал отрицательный ответ

"Я не хочу участвовать в некоторых вещах, с которыми я не согласен. Я умею говорить – "нет", и это не всем нравится", — подчеркнул Аваков.

Экс-министр также высказал мнение по вопросу исполнительной власти в Украине, которая, на его взгляд, сосредоточена на Офисе президента и это огромная проблема для страны.

"Я несколько месяцев перед отставкой чувствовал определенный дискомфорт. Поэтому в какой-то момент мы сели и поговорили с президентом, очень открыто, и я сказал ему – это за Вас голосовали 73%, поэтому я ни в коей мере не хочу дискутировать и не имею на это права ", — завершил Аваков.

Напомним, что за отставку Арсена Авакова с поста главы МВД проголосовал 291 депутат. Сам министр на заседании отсутствовал.