Інтрига Авакова. На що натякає ексміністр спільним фото з Гройсманом, Комаровським і Шустером

Чому політологи вбачають у цьому знімку анонс майбутньої політичної сили Арсена Авакова.

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков опублікував фото, що інтригує, на якому він зображений разом з експрем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, доктором Євгеном Комаровським, журналістом Дмитром Гордоном, телеведучим Савіком Шустером і продюсером шоу "Свобода слова" Павлом Єлізаровим. Незважаючи на те, що формальна причина зустрічі — день народження Савіка Шустера, який сьогодні святкує 69 років, політологи вбачають у цьому знімку черговий анонс майбутньої політичної сили Арсена Авакова.

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Партія "колишніх" Порошенка та Зеленського

Підпис до фото Арсена Авакова: "Так-так, це саме те, що ви подумали" спровокував хвилю різних інтерпретацій, здогадів і мемів із боку громадськості. Політичні експерти кажуть, що (крім святкового приводу для знімка) варто враховувати великий політичний досвід колишнього міністра і те, як він уміє спровокувати хвилю обговорень у суспільстві навіть без прямих заяв.

"Це не перша така фотографія в Авакова. Кілька місяців тому він сфотографувався разом з Яценюком і Гройсманом. Про те, щоб об'єднати уламки "Народного фронту" в особі Арсенія Яценюка й Арсена Авакова з "Українською стратегією" Гройсмана серйозніше почали говорити тиждень тому, хоча Аваков в інтерв'ю замовчує про це. Але робота вирує", — розповідає Фокусу політтехнолог Олег Постернак.

Те, що робота вирує, й українці скоро побачать новий політичний проєкт, побічно підтверджував у своїх останніх інтерв'ю сам Аваков. Він говорив, що боротиметься за повернення у велику політику, і навіть окреслив коло можливих союзників, які, швидше за все, будуть складатися з колишніх урядовців і політиків, які розчарувалися в президенті Зеленському.

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Наприклад, Володимиру Гройсману такий проєкт був би цікавою можливістю отримати вплив у деяких округах і регіонах та сформувати єдину консолідацію політсил демократичного спрямування патріотичного штибу.

"Аваков серед своїх партнерів бачить політиків, з якими працював до Зеленського. Їм він зробив відкриту пропозицію сформувати новий проєкт, який матиме непогані шанси. Він буде ключовим менеджером, але не лідером. Я думаю, він буде другим номером чи будь-яким іншим, але не першим. Проєкту потрібен харизматичний і менш токсичний лідер", — каже політолог Руслан Бортник.

На думку політологів, ставитися до знімку дуже серйозно не варто. За словами експертів, присутність шоуменів потрібна для посилення меседжу про цей новий політичний складник. Не факт, що вони здійснюватимуть роль партійців, але посилять сигнал, зроблять партію більш відомою. Весела вдача зображених на знімку відображає і те, як вони дають пояснення журналістам. Наприклад, лікар Євген Комаровський на уточнювальне питання Фокусу, чи можна вважати, що він приєднається до політичного проєкту Авакова, повідомив: "Це диспансеризація". Сам Аваков із приводу фото відповів НВ не менш лаконічно та загадково: "Це вишкіл".

Високий антирейтинг "колишніх"

Яскравість передпрезентації партії може затьмарити реальність українського політичного життя — високі антирейтинги учасників нового проєкту. Політтехнолог Андрій Золотарьов каже, що хід із фото невдалий, оскільки така опозиція з усіма проблемами Зеленського не виглядає як альтернатива чинній владі.

"Арсен Борисович із високим антирейтингом, токсична людина в публічному плані, а коли антирейтинг на рівні 40%, це кидає тінь на інших, хто йде з тобою. Шустер робив фальшиву газету "Червона зірка", Гордон продавав "золоті піраміди" — це "заслуговує" на довіру. Гройсман не має такого негативу, але він не герой роману українських виборців, крім Вінницької області. В інших регіонах він не тягне", — пояснює Фокусу Золотарьов.

Політтехнолог Постернак каже, що попри токсичність окремих політиків новий проєкт все одно загроза для нинішньої влади.

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"Зрозуміло, що такими фото Аваков дражнить Офіс президента, він навіть свій офіс орендував недалеко від Банкової. І дав показове інтерв'ю на даху офісу. Також новий проєкт сильно б'є по "Європейській солідарності" Порошенка. В осколків "Народного фронту" й "Української стратегії" "Гройсмана основний електоральний орієнтир — західні та центральні регіони України. Це електоральна вотчина Порошенка", — каже експерт.

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У соцмережах багато жартували про те, що на фото не помічено ще одного учасника нового проєкту — Арсенія Яценюка, мовляв, просто він і фотографував. Однак політологи вказують, що відсутність Яценюка — правильний тактичний хід, адже він має граничну токсичність разом із Порошенком, і Яценюк входить до переліку максимально тих, кого українці негативно сприймають.

"Моя думка була і залишається: альтернатива Зеленському може "вискочити" з одного з ним покоління. Більш-менш небезпечний Дмитро Разумков, — каже Золотарьов. — Але він боїться йти в жорстку опозицію. Він не порвав зовсім зі "слугами". Якби він пішов демонстративно на розрив, треба було скласти мандат та йти на вибори на округ покійного Полякова та показати свою спроможність”.

Як Дмитро Разумков, так і Арсен Аваков робили заяви про те, що свої політичні проєкти будуватимуть окремо. Об'єднуватиме їх лише одне — велика опозиція до влади, частиною якої вони були раніше. На Банковій до таких нових острівців опозиції ставляться уважно та серйозно.