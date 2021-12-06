Олігархічний фронт Проти Зеленського створюють згуртований опозиційний альянс із високим рейтингом

Екватор президентського терміну Володимира Зеленського ознаменувався складним вибором. Главі держави треба вирішити, з ким і проти кого дружити. Робити вибір доведеться з огляду на Захід, Росію та українських олігархів

Протистояння з найбагатшою людиною України Рінатом Ахметовим, слабка кадрова політика, низькі темпи вакцинації та висока смертність від коронавірусу, енергетична криза, об'єднання колишніх соратників, падіння рейтингів — те, з чим сьогодні зіткнувся Володимир Зеленський через 2,5 роки свого президентства. Питання, чи він зможе вистояти проти цих викликів.

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Колишні діють спільно. Хто може увійти до альянсу проти Зеленського

Вперше після відставки ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков з'явився в ефірі телеканалу "Україна 24". Політичний важкоатлет звинуватив чинну владу в некомпетентності, енергетичній кризі, слабкій кадровій політиці і припустив, що її час міняти. Саме цей момент політичні аналітики вважають новим етапом протистояння між Ахметовим та Зеленським: проти президента почали об'єднуватись представники різних політичних та економічних еліт.

Ахметов — точка концентрації тих, хто не згоден чи проти президента

"Велика група ризиків пов'язана з консолідацією проти президента ключових еліт країни. Невдоволення викликають закон про олігархи, нове економічне регулювання, діяльність РНБО. Проти президента сформувався негласний консенсус. Не союз, а саме консенсус, коли люди, не домовляючись, діють спільно. Уявити колись союз Порошенка, Ахметова, Медведчука був неможливо, а сьогодні Зеленський консолідував проти себе політичні та економічні еліти, які звинувачують його в узурпації влади та монопольній системі управління. І ці люди разом з Аваковим і Разумковим здатні створити кризу для влади і навіть посягнути на неї", — каже Фокусу політолог Руслан Бортник.

Політичний експерт МЦПД Ігор Петренко розширює коло незадоволених президентом, вказуючи, що Ахметов має цілий інкубатор політиків. Якщо Аваков створить свою політичну партію, то ймовірно, туди увійдуть Арсеній Яценюк і Володимир Гройсман. Окремим фронтом, але спільно йде проєкт МФО Дмитра Разумкова "Розумна політика", куди увійшов 21 депутат.

[ + – ] До проєкту МФО Дмитра Разумкова "Розумна політика" увійшов уже 21 депутат

"Проти президента більша частина українських політиків, практично вся опозиція — Європейська солідарність, частина "Голосу", ОПЗЖ, "Батьківщина" і я б сюди ще відніс місцеві політичні та бізнесові еліти, які також виступають проти нього. Ми бачимо невдоволення малого та середнього бізнесу, який також не підтримує закон №5600 і продовжує досить сильно гойдати ситуацію. Ну й інтелектуальні еліти, куди можна віднести журналістів. Протистояння між медіа та Зеленським ми спостерігали під час останнього пресмарафону", — каже політехнолог Дмитро Раімов.

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Подібні виклики, пов'язані з олігархічним струсом країни, бачать в Офісі президента.

"Великий виклик — бажання окремих великих бізнесменів зберегти свої старі олігархічні привілеї та законсервувати ще на якийсь час традиційну тіньову економічну систему", — розповідає Михайло Подоляк, радник ОП.

Заступник голови ОП Кирило Тимошенко додає, що основне завдання — не дати штучно дестабілізувати ситуацію в країні. А нинішня осінь показує, що намагаються "розгойдати" ситуацію щодо тарифів та інших тем. Також серед викликів заступник глави ОП назвав обіцянки президента Зеленського, зокрема будівництво інфраструктури.

Протистояння Зеленського та Ахметова: арсенал можливостей

Експерти вказують: коли починають "воювати" дві найсильніші людини в країні, хвилю неминуче відчує і звичайний народ. І те, що навряд цього вдасться уникнути, говорить про те, що жодна сторона не збирається відступати.

"Або Ахметов здасться і прийме нові правила, що буде великим бонусом для Зеленського. Це покаже, що його похід на олігархів дає конкретні результати. Або він йтиме на самознищення — підвищуватиме ставки, використовуватиме свої інструменти, і вони призведуть до серйозної турбулентності всередині країни. Я думаю, Ахметов почне "гойдати" Раду і розбивати монобільшість", — пояснює Петренко. — Він гратиме за високими ставками. У більшості є слабкі депутати, їх можна намагатися перекупити, є мажоритарники, є Разумков".

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Такий сценарій цілком імовірний з огляду на те, що у вівторок, 30 листопада, народний депутат-мажоритарник Роман Соха заявив, що залишає фракцію "Слуги народу". Він сказав, що підтримував чинного президента Володимира Зеленського, проте розчарувався у кадровій політиці.

Слабка кадрова політика та ті сфери, які можуть утримати єдність команди, — ще один виклик перед Зеленським, кажуть експерти.

"Сьогодні з єдністю у президента погано за багатьма напрямами: у парламенті, всередині Офісу президента і навіть уряду. Чим він планує їх згуртувати, утримати? Вони не об'єднані ідеологічним стрижнем, не об'єднані загальною політичною платформою і навіть фінансовими джерелами — це дуже серйозний виклик для президента", — каже Бортник.

В Офісі президента розповіли Фокусу, що, на їхню думку, зараз Росія уповільнює мирний процес, зокрема сподіваючись, що українська влада послабшає внаслідок тиску олігархів і потім можна буде "вибити" більше ситуативних поступок і як наслідок різко зменшити санкційний тиск.

"Чого хочуть наші великі бізнесмени — традиційно сировинні, старі промислові, неінноваційні? Ще десятиліття тому вони придбали важелі для тиску на державу, вони дозволяють собі стояти над законом і навіть шантажувати суспільство, коли їм це вигідно. Звичайно, держава не може і не буде. А вони явно тиснуть на державу, насамперед медійними інструментами, намагаючись таким примітивним чином зберегти нинішні несправедливі правила", — каже Подоляк.

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Ахметов має величезні фінансові ресурси та розуміння політичного розкладу, оскільки Зеленський не перший президент, з яким стався конфлікт. Володимир Зеленський має правоохоронні органи і має найкраще розуміння зовнішніх факторів через комунікацію із Заходом. Політичні аналітики кажуть, якщо президент не боїться одного олігарха, то йому варто подумати про ризики, якщо вони почнуть об'єднуватися.

"Ахметов — точка концентрації тих, хто не згоден чи проти президента.

Плюс Зеленського в тому, що він непередбачуваний. Подібні війни сильних та впливових ні до чого доброго не призводять і в економічному, і в політичному плані. В руках Ахметова величезний бізнес, який за умови конфлікту не зможе нормально працювати, а це значна частина ВВП", — резюмує Петренко.

Суспільний фактор. Що впливає на рейтинг Зеленського

Крім перелічених проблем останні соцопитування показали, що рейтинг Зеленського падає, а антирейтинг зростає. Кирило Тимошенко пояснює це сезонністю. Нібито восени проблем у людей стає більше, стартує опалювальний сезон, починають приходити перші платіжки, і незадоволених стає більше. Проте, за його словами, рейтинги мають нестабільний характер, то зростають, то падають, але все одно тримаються на середньому рівні.

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"Ми бачимо проблемну економіку, енергетичну кризу, нові платіжки, які вже призводять до падіння рейтингу президента та його команди. У нас така система, що державні системи в країні слабкі та не відрегульовані, часто рейтинги це і є влада. Якщо ти будеш президентом, але не популярним, з погляду майбутнього, то ти втратиш владу вже сьогодні, незважаючи на те, що ще залишається формальний термін", — говорить Бортник.

[ + – ] Ахметов почне "гойдати" Раду та розбивати монобільшість", — експерт

В ОП ще одним викликом вважають недостатні темпи вакцинації, але тут бачать олігархічний слід.

"Одна з головних причин — дезінформаційна кампанія, залякування, яке дуже активно розповсюджують і російські "засоби масової дезінформації", і окремі українські діячі — зокрема працівники та VIP-гості олігархічних ЗМІ. Наприклад, міф про те, що нібито не можна робити щеплення, поки є антитіла, або про те, що нібито краще перехворіти, ніж вакцинуватися, — це багато у чому телевізійний продукт, це результат дуже послідовної дезінформаційної активності", — говорить Подоляк.

Експерти сходяться на думці, що головний виклик Зеленського полягає в тому, що у нього практично не залишилося союзників, а президент без союзників – це слабкий президент. За фактом, за ним зараз стоять РНБО, МВС, Генпрокуратура, СБУ. Але чи цього достатньо, щоб успішно позбавити впливу тих, кому вдавалося втриматися за будь-якої влади, — велике питання.