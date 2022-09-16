Деркача объявили в розыск: нардепа подозревают в работе на Кремль

По версии следствия, парламентарий получил от РФ более 500 тыс. долларов за дестабилизацию отношений Украины с США, а также интеграции в ЕС и НАТО.

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Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила о подозрении в незаконном обогащении и государственной измене беспартийному и внефракционному народному депутату Андрею Деркачу. Следствие установило, что парламентарий работал на разведку и правоохранительные органы РФ, за что получил по меньшей мере 567 тысяч долларов вознаграждения. Политик объявлен в розыск. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщила пресс-служба САП.

В ходе следствия было установлено, что в течение 2019-2022 годов Деркач получил не менее 567 тысяч долларов от разведки и правоохранительных органов РФ за дискредитацию Украины в мире, ухудшение дипломатический отношений США, а также усложнение интеграции в Евросоющ и НАТО.

Политику инкриминируют статьи о незаконном обогащении и государственной измене (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины).

В САП отметили, что Деркач скрывается от следствия, в связи с чем было принято решение об объявлении политика в розыск. Помимо этого Высший антикоррупционный суд вынес постановление о разрешении на задержание парламентария.

В сообщении ведомство не уточняется, что речь идет именно об Андрее Деркаче, однако в этот же день Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало информацию об объявлении его в розыск.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении агентурной сети Главного разведывательного управления Генштаба РФ (ГРУ), в которую входил народный депутат Андрей Деркач. Целью этой группы была помощь российским войска в оккупации украинской территории. По версии следствия, за свою деятельность парламентарий получал несколько миллионов долларов раз в 3-4 месяца.

Также мы писали, что в июле был задержан глава личной охраны нардепа.