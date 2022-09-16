Деркача оголосили у розшук: нардепа підозрюють у роботі на Кремль

За версією слідства, парламентарій отримав від РФ понад 500 тис. доларів за дестабілізацію відносин України із США, а також інтеграції у ЄС та НАТО.

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила про підозру у незаконному збагаченні та державній зраді безпартійному та позафракційному народному депутату Андрію Деркачу. Слідство встановило, що парламентарій працював на розвідку та правоохоронні органи РФ, за що отримав щонайменше 567 тисяч доларів винагороди. Політика оголошено в розшук. Про це у п'ятницю, 16 вересня, повідомила пресслужба САП.

Під час слідства встановлено, що протягом 2019-2022 років Деркач отримав не менш як 567 тисяч доларів від розвідки та правоохоронних органів РФ за дискредитацію України у світі, погіршення дипломатичних відносин США, а також ускладнення інтеграції до Євросоюзу та НАТО.

Політику інкримінують статті про незаконне збагачення та державну зраду (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ст. 368-5 Кримінального кодексу України).

У САП зазначили, що Деркач ховається від слідства, у зв'язку з чим ухвалено рішення про оголошення політика у розшук. Крім цього, Вищий антикорупційний суд виніс постанову про дозвіл на затримання парламентаря.

У повідомленні відомство не уточнюється, що йдеться саме про Андрія Деркача, проте цього ж дня Національне антикорупційне бюро України опублікувало інформацію про оголошення його у розшук.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України повідомила про викриття агентурної мережі Головного розвідувального управління Генштабу РФ (ГРУ), до якої входив народний депутат Андрій Деркач. Метою цієї групи була допомога російським військам в окупації української території. За версією слідства, за свою діяльність парламентар отримував кілька мільйонів доларів раз на 3-4 місяці.

Також ми писали, що у липні затримано главу особистої охорони нардепа.