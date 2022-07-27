Зберігав гранати і патрони: затримано голову особистої охорони нардепа Андрія Деркача (фото)

Керівника охорони політика, якого українські спецслужби вважають за російського агента, підозрюють у незаконному зберіганні боєприпасів. Журналісти з'ясували, що йдеться про колишнього співробітника СБУ.

Співробітники контррозвідки Служби безпеки (СБУ) та детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) затримали голову особистої охорони одного із народних депутатів України. Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

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Чоловіка підозрюють у незаконному зберіганні боєприпасів, під час обшуків у нього знайшли кілька ручних уламкових гранат і патрони до нарізної вогнепальної зброї.

[ + – ] У голови охорони Андрія Деркача знайшли уламкові гранати та патрони

Співрозмовники "Української правди" уточнили, що затримано голову охорони нардепа Андрія Деркача. У СБУ раніше говорили, що політика завербувала ФСБ.

"Фігурант був наближений до чинного депутата-втікача, якого СБУ вважає причетним до роботи на російські спецслужби. Цей депутат займався створенням ряду приватних охоронних підприємств у різних галузях, щоб використовувати ці структури для швидкого захоплення України", — поінформували силовики.

Затримано голову охорони Деркача — ЗМІ пишуть про колишнього співробітника СБУ

Джерела "Бабеля" в СБУ сказали, що правоохоронці затримали колишнього співробітника СБУ Олександра Штокала. У нього вилучили матеріали, що доводять тривалу підривну діяльність Деркача в Україні, його зв'язки з представниками Росії та колаборантами.

Затриманому готуються повідомити про підозру в частині 1 статті 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами).

Нагадаємо, що 24 червня СБУ повідомила про розкриття агентурної мережі головного розвідуправління Генштабу РФ, до якої входив Андрій Деркач. Куратори дали йому завдання створити приватні охоронні організації на сході та півдні України.

Рада нацбезпеки та оборони України в серпні минулого року ввела санкції проти Деркача, нардеп потрапив під санкції США за втручання у вибори президента у 2020 році.

Окрім Деркача, за даними СБУ, до початку повномасштабної війни з Росією в Україні працювало понад 7 тис. співробітників ФСБ.