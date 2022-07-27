Хранил гранаты и патроны: задержан глава личной охраны нардепа Андрея Деркача (фото)

Руководителя охраны политика, которого украинские спецслужбы считают российским агентом, подозревают в незаконном хранении боеприпасов. Журналисты выяснили, что речь идет о бывшем сотруднике СБУ.

Сотрудники контрразведки Службы безопасности (СБУ) и детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали главу личной охраны одного из народных депутатов Украины. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

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Мужчину подозревают в незаконном хранении боеприпасов, во время обысков у него нашли несколько ручных осколочных гранат и патроны к нарезному огнестрельному оружию.

[ + – ] У главы охраны Андрея Деркача нашли осколочные гранаты и патроны

Собеседники "Украинской правды" уточнили, что задержан глава охраны нардепа Андрея Деркача. В СБУ ранее говорили, что политика завербовала ФСБ.

"Фигурант был приближен к действующему беглому депутату, которого СБУ считает причастным к работе на российские спецслужбы. Этот депутат курировал создание ряда частных охранных предприятий в разных областях, чтобы использовать эти структуры для быстрого захвата Украины", – проинформировали силовики.

Задержан глава охраны Деркача – СМИ пишут о бывшем сотруднике СБУ

Источники "Бабеля" в СБУ сказали, что правоохранители задержали бывшего сотрудника СБУ Александра Штокала. У него изъяли материалы, которые доказывают длительную подрывную деятельность Деркача в Украины, его связи с представителями России и коллаборантами.

Задержанному готовятся сообщить о подозрении по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Напомним, что 24 июня СБУ сообщила о раскрытии агентурной сети главного разведуправления Генштаба РФ, в которую входил Андрей Деркач. Кураторы дали ему задание создать частные охранные организации на востоке и юге Украины.

Совет нацбезопасности и обороны Украины в августе прошлого года ввел санкции против Деркача, нардеп попал под санкции США за вмешательство в выборы президента в 2020 году.

Кроме Деркача, по данным СБУ, до начала полномасштабной войны с Россией в Украине работало более 7 тыс. сотрудников ФСБ.