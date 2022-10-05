​Нардепу Ренату Кузьмину объявили подозрение в государственной измене (видео)

Накануне и после начала полномасштабного вторжения РФ, утверждают правоохранители, депутат от ОПЗЖ размещал в СМИ антиукраинские материалы.

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Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подписал уведомление о подозрении в государственной измене народному депутату Украины Ренату Кузьмину. Об этом сообщается на официальном сайте Офиса генпрокурора.

В пресс-релизе не указано имя подозреваемого, однако уточняется, что речь идет о депутате от партии ОПЗЖ. Государственное бюро расследований Украины в аналогичном сообщении, в свою очередь, называет имя парламентария.

В рамках досудебного расследования сотрудники ГБР выяснили, что в период с марта 2021 года по март 2022 года Кузьмин размещал в СМИ, социальных сетях и в интернете материалы в ущерб Украине.

В частности, он публично озвучивал во время своих выступлений, а также публиковал в Telegram-канале и на собственном сайте информацию пропагандистского характера. Таким образом, как считают правоохранительные органы, нардеп формировал в обществе антиукраинские настроения и наносил вред суверенитету, обороноспособности и информационной безопасности Украины. Уточняется, что Кузьмин оказывал помощь российской стороне в проведении подрывной деятельности против государства.

В настоящее время правоохранительные органы пытаются установить местонахождение украинского парламентария. Так, уже проведено более 20 обысков мест его возможного пребывания.

Действия подозреваемого квалифицированы как государственная измена по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. В случае, если вина парламентария будет доказана, ему угрожает лишение свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

Кто такой Ренат Кузьмин: дело против Тимошенко и расследование убийства Гонгадзе

В 1985 году уроженец Донецка Ренат Кузьмин закончил Харьковский юридический институт. Начиная с 1991 года, работал в органах прокуратуры. Сначала занимал различные должности в Донецке и Донецкой области, а в 2003 году стал прокурором Киева.

В 2006-2013 годах был заместителем и первым заместителем Генпрокурора Украины.

В 2013 году занимал должность заместителя секретаря СНБО.

Под руководством Рената Кузьмина в суд были направлены дела в отношении экс-главы МВД Украины Игоря Луценко, бывшего заместителя министра охраны окружающей природной среды Украины Георгия Филипчука и бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко.

Также Кузьмин возбудил уголовное дело относительно бывшего президента Украины Леонида Кучмы по факту превышения власти и служебных полномочий, что привело к гибели журналиста Георгия Гонгадзе.

"У меня лично нет никаких сомнений в том, что к Кучме будут вопросы, и следователь вынужден будет вернуться к теме его участия в событиях, связанных с гибелью журналиста Гонгадзе", –– комментировал Кузьмин журналистам в 2012 г.

Напомним, СБУ задержала в Харьковской области местную депутатку от ОПЗЖ, сотрудничавшую с оккупантами. По данным правоохранителей, коллаборантка передавала ВС РФ информацию о месторасположении подразделений украинских Вооруженных сил, а также делилась с ними топливом и урожаем.

Ранее Фокус писал, что правоохранительные органы в Харьковской области задержали экс-полицейского, который во время оккупации Изюма содействовал захватчикам. Во время ареста он пытался сбежать, но подорвался на российской мине. Мужчине оторвало стопу.