Нардепу Ренату Кузьміну оголосили підозру у державній зраді (відео)

Напередодні та після початку повномасштабного вторгнення РФ, стверджують правоохоронці, депутат від ОПЗЖ розміщував у ЗМІ антиукраїнські матеріали.

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Генеральний прокурор України Андрій Костін підписав повідомлення про підозру у державній зраді народному депутату України Ренату Кузьміну. Про це повідомляється на офіційному сайті Офісу генпрокурора.

У пресрелізі не вказано ім'я підозрюваного, проте уточнюється, що йдеться про депутата від партії ОПЗЖ. Державне бюро розслідувань України в аналогічному повідомленні називає ім'я парламентаря.

У межах досудового розслідування співробітники ДБР з'ясували, що в період з березня 2021 року до березня 2022 року Кузьмін розміщував у ЗМІ, соціальних мережах та в інтернеті матеріали на шкоду Україні.

Зокрема він публічно озвучував під час своїх виступів, а також публікував у Telegram-каналі і на власному сайті інформацію пропагандистського характеру. Так, як вважають правоохоронні органи, нардеп формував у суспільстві антиукраїнські настрої та завдав шкоди суверенітету, обороноздатності та інформаційній безпеці України. Уточнюється, що Кузьмін надавав допомогу російській стороні у проведенні підривної діяльності проти держави.

Наразі правоохоронні органи намагаються встановити місцезнаходження українського парламентаря. Так, вже проведено понад 20 обшуків місць можливого перебування.

Дії підозрюваного кваліфіковані як державна зрада за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України. У разі, якщо вину парламентаря доведуть, йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна.

Хто такий Ренат Кузьмін: справа проти Тимошенко та розслідування вбивства Гонгадзе

1985 року уродженець Донецька Ренат Кузьмін закінчив Харківський юридичний інститут. Починаючи з 1991 року працював в органах прокуратури. Спочатку обіймав різні посади у Донецьку та Донецькій області, а у 2003 році став прокурором Києва.

У 2006-2013 роках був заступником та першим заступником Генпрокурора України.

У 2013 році обіймав посаду заступника секретаря РНБО.

Під керівництвом Рената Кузьміна до суду направили справи щодо ексглави МВС України Ігоря Луценка, колишнього заступника міністра охорони навколишнього природного середовища України Георгія Філіпчука та колишньої прем'єр-міністерки Юлії Тимошенко.

Також Кузьмін порушив кримінальну справу щодо колишнього президента України Леоніда Кучми за фактом перевищення влади та службових повноважень, що спричинило загибель журналіста Георгія Гонгадзе.

"У мене особисто немає жодних сумнівів у тому, що до Кучми будуть питання, і слідчий змушений буде повернутися до теми його участі у подіях, пов'язаних із загибеллю журналіста Гонгадзе", — коментував Кузьмін журналістам у 2012 р.

Нагадаємо, СБУ затримала в Харківській області місцеву депутатку від ОПЗЖ, яка співпрацювала з окупантами. За даними правоохоронців, колаборантка передавала ЗС РФ інформацію про місце розташування підрозділів українських Збройних сил, а також ділилася з ними паливом та врожаєм.

Раніше Фокус писав, що правоохоронні органи на Харківщині затримали екс-поліцейського, який під час окупації Ізюма сприяв загарбникам. Під час арешту він намагався втекти, але підірвався на російській міні. Чоловікові відірвало стопу.