Нардеп Андрей Аксенов подал заявление о сложении мандата, — Гончаренко (фото, видео)

Речь идет о парламентарии из Донецкой области, которого обвиняли в получении российского паспорта, а также объявляли в розыск из-за обвинений в подделке документов и растрате имущества.

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Внефракционный народный депутат Украины Андрей Аксенов подал заявление о сложении своего мандата. Эту информацию 9 января в своем Telegram-канале озвучил нардеп от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Парламентарий напомнил, что Андрей Аксенов был избран народным депутатом во время промежуточных выборов в Верховную Раду в 2021 году.

Помимо этого, как утверждает Алексей Гончаренко, его коллега смог стать нардепом, имея российский паспорт.

"Андрей Аксенов был мэром города Доброполье, представителем партии "Порядок", победившим на довыборах в парламент в 50-м округе Донецкой области, которые состоялись 28 марта 2021 года. Как вообще человек, у которого был российский паспорт, мог находиться в украинском парламенте? Как он мог быть там 11 месяцев после начала вторжения?" — добавил Гончаренко, комментируя подачу Аксеновым заявления.

[ + – ] Нардеп Андрей Аксенов подал заявление о сложении мандата

Андрей Аксенов — биография нардепа

Андрей Аксенов — народный депутат Украины IX созыва. Победил на промежуточных выборах в Верховную Раду, которые проводились в 50-м округе Донецкой области. После принятия присяги Андрей Аксенов стал членом группы по поддержке парламентских отношений с Венгрией и Германией.

По данным Движения ЧЕСНО, Андрей Аксенов, будучи мэром поселка Новодонецкое, весной 2014 года выступал против проведения патриотического автопробега. В ходе общения с активистами чиновник заявил, что "как городской голова мог бы поддержать присоединение населенного пункта к России".

[ + – ] Андрей Аксенов выступил против проведения патриотического автопробега

В 2015 году Андрей Аксенов побеждает на выборах мэра соседнего города Доброполье. Через два года тогдашний народный депутат Дмитрий Лубинец и журналисты из "Радио Свобода" предоставили доказательства того, что чиновник оформил себе российский паспорт в оккупированном Крыму.

СБУ, в свою очередь, утверждала, что не имеет документально подтвержденных данных о наличии у Андрея Аксенова российского паспорта, хотя ранее ведомство предоставляло соответствующую информацию о гражданстве страны-агрессора в ЦИК Украины, которая была подписана первым заместителем главы Службы безопасности Русланом Баранецким.

[ + – ] Андрей Аксенов в 2014 году мог получить российский паспорт

В октябре 2018 года правоохранители объявили Андрея Аксенова в розыск по обвинениям в подделке документов и растрате имущества, но он не являлся на судебные заседания, поскольку выехал из Украины для "прохождения лечения в Германии".

Андрей Аксенов вернулся в страну в январе 2019 года, а Краматорский суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, который через несколько месяцев был изменен на личное обязательство.

[ + – ] Мэр Доброполье Андрей Аксенов был объявлен в розыск

Андрей Аксенов баллотировался в 50-м округе (Донецкая область) на внеочередных выборах в Верховную Раду, проходивших в 2019 году, однако проиграл менее 1,5% голосов своему конкуренту Руслану Требушкину. В 2020 году политик переизбрался на должность мэра Доброполье, а зимой 2021 года его кандидатура была выдвинута для участия в промежуточных выборах в Верховную Раду.

Напомним, что в июле 2022 года свой депутатский мандат сложил другой внефракционный нардеп Вадим Новинский. Свое решение миллиардер объяснял тем, что решил сосредоточиться на гуманитарных и финансовых вопросах после оккупации Мариуполя.

Также сообщалось, что в ноябре 2022 года Верховная Рада досрочно лишила депутатских мандатов Вадима Рабиновича и Игоря Васильковского, которые ранее, указом президента Владимира Зеленского, потеряли украинское гражданство.