Нардеп Андрій Аксьонов подав заяву про складання мандату, — Гончаренко (фото, відео)

Йдеться про парламентаря з Донецької області, якого звинувачували в отриманні російського паспорта, а також оголошували в розшук через звинувачення у підробці документів та розтраті майна.

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Позафракційний народний депутат України Андрій Аксьонов подав заяву про складання свого мандату. Цю інформацію 9 січня у своєму Telegram-каналі озвучив нардеп від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Парламентарій нагадав, що Андрія Аксьонова обрали народним депутатом під час проміжних виборів до Верховної Ради у 2021 році.

Окрім цього, як стверджує Олексій Гончаренко, його колега зміг стати нардепом, маючи російський паспорт.

"Андрій Аксьонов був мером міста Добропілля, представником партії "Порядок", який переміг на довиборах до парламенту в 50-му окрузі на Донеччині, що відбулися 28 березня 2021 року. Як взагалі людина, яка мала російський паспорт, могла знаходитися в українському парламенті? Як вона могла там бути 11 місяців після початку вторгнення?" — додав Гончаренко, коментуючи подання Аксьоновим заяви.

[ + – ] Нардеп Андрій Аксьонов подав заяву про складання мандату

Андрій Аксьонов — біографія нардепа

Андрій Аксьонов — народний депутат України IX скликання. Переміг на проміжних виборах до Верховної Ради, які проводились у 50 окрузі Донецької області. Після складання присяги Андрій Аксьонов став членом групи з підтримки парламентських відносин з Угорщиною та Німеччиною.

За даними Руху ЧЕСНО, Андрій Аксьонов, будучи мером селища Новодонецьке, навесні 2014 року виступав проти проведення патріотичного автопробігу. Під час спілкування з активістами урядовець заявив, що "як міський голова міг би підтримати приєднання населеного пункту до Росії".

[ + – ] Андрій Аксьонов виступив проти проведення патріотичного автопробігу

2015 року Андрій Аксьонов перемагає на виборах мера сусіднього міста Добропілля. Через два роки тодішній народний депутат Дмитро Лубінець та журналісти із "Радіо Свобода" надали докази того, що чиновник оформив собі російський паспорт в окупованому Криму.

СБУ, зі свого боку, стверджувала, що не має документально підтверджених даних про наявність в Андрія Аксьонова російського паспорта, хоча раніше відомство надавало відповідну інформацію про громадянство країни-агресора у ЦВК України, підписану першим заступником голови Служби безпеки Русланом Баранецьким.

[ + – ] Андрій Аксьонов у 2014 році міг отримати російський паспорт

У жовтні 2018 року правоохоронці оголосили Андрія Аксьонова у розшук за звинуваченнями у підробці документів та розтраті майна, але він не з'являвся на судові засідання, оскільки виїхав з України для "проходження лікування в Німеччині".

Андрій Аксьонов повернувся до країни у січні 2019 року, а Краматорський суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, який через кілька місяців зміненили на особисте зобов'язання.

[ + – ] Мер Добропілля Андрій Аксьонов був оголошений у розшук

Андрій Аксьонов балотувався у 50-му окрузі (Донецька область) на позачергових виборах до Верховної Ради, які проходили у 2019 році, проте програв менш як 1,5% голосів своєму конкуренту Руслану Требушкіну. У 2020 політик переобрався на посаду мера Добропілля, а взимку 2021 року його кандидатуру висунули для участі у проміжних виборах до Верховної Ради.

Нагадаємо, що в липні 2022 року свій депутатський мандат склав інший позафракційний нардеп Вадим Новинський. Своє рішення мільярдер пояснював тим, що вирішив зосередитись на гуманітарних та фінансових питаннях після окупації Маріуполя.

Також повідомлялося, що у листопаді 2022 року Верховна Рада достроково позбавила депутатських мандатів Вадима Рабіновича та Ігоря Васильковського, які раніше, указом президента Володимира Зеленського, втратили українське громадянство.