"Нині не до політики": Вадим Новинський склав депутатський мандат (фото)

Бізнесмен вирішив зосередитися на гуманітарних і фінансових питаннях після того, як Маріуполь, від якого його обирали в Раду, був окупований і зруйнований.

Позафракційний народний депутат мільярдер Вадим Новинський вирішив скласти свій мандат. Відповідну заяву політик оприлюднив у своєму Facebook.

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За його словами, у 2019 році він потрапив у Верховну Раду IX скликання від виборчого округу в Маріуполі, і за цей проміжок часу він активно співпрацював із місцевою владою.

Новинський стверджує, що за три роки портове місто стало "прикладом самоврядування та справжнім зразком того, яким міг би стати весь мирний Донбас, якби не війна". У зв'язку з повномасштабним вторгненням ЗС РФ і окупацією Маріуполя парламентарій вирішив добровільно скласти мандат народного депутата.

Як зазначає бізнесмен, йому зараз не до політики, і весь вільний час він планує присвятити гуманітарним і економічним питанням.

"Багато з того, що було зроблено, знищено війною. Значна частина моїх виборців вимушено залишила рідне місто. Вважаю, що буду ефективнішим не в політиці, а в гуманітарній, громадській і виробничо-економічній діяльності. Зараз відверто не до політики — час і обставини диктують інші пріоритети... Вирішив зосередитись на гуманітарних проєктах, на розвитку національної економіки, служінні УПЦ і на відновленні зруйнованих храмів", — продовжив Вадим Новинський у своєму зверненні.

Бізнесмен також анонсував виділення нової гуманітарної допомоги, у межах якої населені пункти отримають машини швидкої допомоги, запаси медикаментів і продуктів харчування.

Варто зазначити, що за кілька днів до вторгнення Вадим Новинський сумнівався, що Росія розпочне повномасштабну війну проти України.

[ + – ] Нардеп Вадим Новинський склав депутатський мандат

Вадим Новинський — народний депутат України VII, VIII і IX скликань. Вперше обрався до Верховної Ради у 2013 році від виборчого округу в Севастополі, після чого приєднався до фракції "Партія регіонів". Через рік Вадим Новинський потрапив до парламенту за партійними списками "Опозиційного блоку", а у 2019 році як позафракційний нардеп від округу в Маріуполі. Бізнесмен також є засновником фінансово-промислової групи "Смарт-Холдинг" і власником 25% акцій компанії "Метінвест".

У рейтингу Фокусу "100 найбагатших людей України 2021" Вадим Новинський посів друге місце із загальним капіталом у розмірі $2,54 млрд. Топ-10 очолив компаньйон бізнесмена Рінат Ахметов із показником $10,64 млрд.

Також Вадим Новинський потрапив ще до одного рейтингу Фокусу, який був присвячений наданню гуманітарної допомоги українцям в умовах повномасштабної війни. Фонд бізнесмена направив 10,5 млн гривень допомоги жителям Маріуполя, а компанія "Метінвест" виділила 10 млн євро на закупівлю засобів захисту українським військовослужбовцям.