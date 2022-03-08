Гроші, засоби захисту, гуманітарка. Які мільярдери з рейтингу Фокусу допомагають Україні перемагати

Найбагатші українці чітко висловили свою позицію щодо агресії та вирішили активно допомагати армії та населенню.

Незадовго до 24 лютого, коли Росія розпочала вторгнення в Україну, українські ЗМІ повідомляли про потік чартерних рейсів до країн Євросоюзу, підозрюючи, що "олігархи полишають країну". Точне місцеперебування багатьох мільярдерів невідоме, окрім того, що за кордоном залишаються ті бізнесмени, які й жили там раніше — зокрема Костянтин Жеваго та Дмитро Фірташ. За даними "Радіо Свобода", в Україні залишаються Рінат Ахметов, Юрій Косюк, Галина та Олександр Гереги, Вадим Новинський. Власник корпорації Roshen Петро Порошенко також в Україні.

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Фокус дізнався, чим займаються підприємства та фонди мільярдерів у воєнний час (дані про статки — на базі опублікованого у 2021 році рейтингу Фокусу).

Рінат Ахметов

Статки: $10,64 млрд.

Ключові бізнеси: група СКМ

[ + – ] Рінат Ахметов

"Україна ніколи ні на кого не нападала. А Росія сьогодні руйнує селища, міста, інфраструктуру, вбиває мирних людей. Росія, безумовно, — країна-агресор. Путін — воєнний злочинець", — повідомив Рінат Ахметов. За його словами, Фонд Ріната Ахметова та весь бізнес SCM об'єднали зусилля для допомоги країні.

"Ми допомагаємо Україні, українській армії захистити суверенітет нашої країни та перемогти, а українцям — вижити та вистояти", — говорить Рінат Ахметов.

За даними СКМ, на 7 березня SCM виділила 100 млн грн на допомогу Києву, Метінвест придбає для ТРО засоби захисту на 300 млн грн, ПУМБ направив до ЗСУ та ТРО майже 62 млн грн, а YASNO виділив 5 млн грн на гуманітарну допомогу. Зокрема, в компанії повідомили, що ДТЕК безплатно постачає електроенергію медичним установам, виробникам хліба, військовим структурам у Києві, Донецькій, Дніпропетровській областях. Компанії групи готують та забезпечують провізією, медикаментами та генераторами бомбосховища, надають допомогу переселенцям, відкривають пункти збору гуманітарної допомоги, займаються евакуацією людей з районів бойових дій, забезпечують киснем та іншими матеріалами лікарні.

Вадим Новинський

Статки: $2,54 млрд.

Ключові бізнеси: гурт "Смарт Холдинг"

Включився в допомогу армії та громадянам та Вадим Новинський. За повідомленням "Смарт Холдингу", Фонд Вадима Новінського спрямував 10,5 млн грн гуманітарної підтримки мешканців Маріуполя. "Колонна з гуманітарним вантажем для маріупольців ще 6 березня виїхала із Запоріжжя, але поки що не може дістатися пункту призначення через інтенсивні військові дії. Також Фонд придбав пальне для транспорту, яке має евакуювати громадянське населення з Маріуполя", — повідомили в компанії. Загалом зараз Фонд планує виділити 150 млн грн на гуманітарні проєкти.

[ + – ] Вадим Новинський

Компанія "Метінвест", акціонерами якої є SCM та Smart Holding, виділила на покупку засобів захисту для тероборони України 10 мільйонів євро. Група Метінвест також розгорнула волонтерський фронт — збираються тонни гуманітарної допомоги мешканцям регіонів, що постраждали. Компанія доставить допомогу, під час відкриття "зелених коридорів". За повідомленням "Смарт Холдингу", Фонд Вадима Новинського вивіз на Закарпаття вихованців одного з дитячих будинків Києва.

Віктор Пінчук

Статки: $2,53 млрд.

Ключові бізнеси: компанія "Інтерпайп"

Компанія "Інтерпайп" Віктора Пінчука, згідно з повідомленням компанії, закуповує засоби індивідуального захисту для військових та сил територіальної оборони, веде пошук постачальників захисних бронежилетів для екіпірування підрозділів територіальної оборони.

[ + – ] Віктор Пінчук

"96 протитанкових їжаків виготовили підприємства Інтерпайп протягом двох діб. Їжаки вже розвезли по області для облаштування оборотних укріплень. Наразі робота триває. В тісній співпраці з обласним оперативним штабом забезпечуємо нагальні потреби регіональних військових частин, підрозділів тероборони, волонтерських організацій. За запитом передаємо пальне, труби, метал, бетонні блоки, плити, цвяхи, посуд, будівельні матеріали, канцтовари, термобілизну та інше. Продовжуємо обробляти запити", – кажуть у компанії. Кошти Благодійного фонду "Відродження регіону" теж йдуть на допомогу ЗСУ, теробороні та пораненим.

На території підприємств у Дніпрі, Новомосковську та Нікополі облаштували 18 тимчасових укриттів. У них ховається понад 8500 осіб у разі загрози артобстрілу або авіаційного бомбардування. 7 березня стало відомо, що Віктор та Олена Пінчук та Фонд Віктора Пінчука, Ерік та Венді Шмідт та Schmidt Futures, Роберт Ф. Сміт та Vista Equity Partners, Minderoo Foundation, що заснований Ендрю та Нікола Форрест, Білл Форд та General Atlantic Foundation, оголосили про запуск Фонду Допомоги Україні — це спільна благодійна ініціатива на суму 6 мільйонів доларів США для забезпечення невідкладних потреб українців, зокрема медичних товарів.

Костянтин Жеваго

Статки: $2,46 млрд.

Ключові бізнеси: Ferrexpo

[ + – ] Костянтин Жеваго

Гірничорудна компанія Костянтина Жеваго Ferrexpo plc (має активи на Полтавщині в центральній Україні) створила гуманітарний фонд для прямої підтримки місцевих громад в умовах російської військової агресії, перерахувала до фонду вже $1,5 млн.

"Група продовжує стежити за розвитком подій і за потреби відреагує додатковим фінансуванням", — повідомила компанія. Кошти фонду спрямовані на закупівлю місцевих харчів з тривалим терміном зберігання, поповнення запасів обладнання, закупівлю ковдр для укриттів у житлових районах та предметів першої необхідності місцевих лікарень та медичних закладів.

Петро Порошенко

Статки: $1,53 млрд.

Ключові бізнеси: корпорація Roshen

[ + – ] Петро Порошенко

За даними 5 каналу, Петро Порошенко займається забезпеченням підрозділів тероборони столиці та області, і 7 березня він передав батальйону "Скіф" кулемети ПКМ "Покемон", автомати, а також рації, спорядження та теплу зимову форму. Інформації про проєкти компанії Roshen поки немає.

Галина та Олександр Гереги

Статки: $1,51 млрд.

Ключові бізнеси: компанія "Епіцентр К"

[ + – ] Галина та Олександр Гереги

Галина та Олександр Гереги допомагають ЗСУ через низку проєктів. Зокрема, "Епіцентр" виділив понад 100 млн грн на допомогу в обороні країни, там повідомили, що продовжуватимуть виділяти кошти для оборони. "Крім того, мережа надала свій транспорт (фури, будівельну техніку, мікроавтобуси та ін.) на потреби українського народу та перевезення вантажів, зокрема з Європи", — повідомили в компанії. Співвласниця компанії Епіцентр Галина Герега заявила, що розв'язана Росією війна є злочином проти нашої держави. Також "Епіцентр" спільно з КМДА створили Гуманітарний штаб із забезпечення найнеобхіднішим військових, відділення територіальної оборони, мирних жителів.

Влад Яценко

Статки: $1,3 млрд.

Ключові бізнеси: Revolut

[ + – ] Влад Яценко

Співзасновник стартапу Revolut Влад Яценко публічно засудив дії РФ та її керівництва.

Крім того, компанія Revolut більше не проводить грошові перекази з Білорусі та РФ та до цих країн.

Згідно з відкритим листом СЕО компанії Ніка Сторонського (українець за походженням, жив у Росії, зараз громадянин Великобританії), Revolut відкрив миттєві безплатні пожертвування для своїх клієнтів у Британії, Литві, Ірландії, Польщі, Швейцарії, Португалії, Австрії, Болгарії та Сінгапурі. Потім до цього списку додали ще 17 країн. За перші 24 години клієнти стартапу пожертвували понад 1 мільйон фунтів стерлінгів.

Сторонський повідомив, що кожну пожертву, зроблену на адресу Червоного Хреста України, підтримає Revolut. За кожен фунт чи євро, злотий чи франк, пожертвуваний клієнтом Revolut у найближчі сім днів, жертвуватиме стільки ж, до 1,5 млн фунтів стерлінгів.

Сергій Тігіпко

Стан: $976 млн.

Ключові бізнеси: "Універсал Банк", "Таскомбанк", група "ТАС"

[ + – ] Сергій Тігіпко

У групі "ТАС" Сергія Тігіпка створили штаб оперативного реагування. Для допомоги ЗСУ проєкт Універсал Банку monobank запустив англомовний сайт для прийому платежів із карток будь-якого іноземного банку на допомогу українській армії.

"Ми зробили дуже просту сторінку англійською для тих, хто хоче допомогти Українській армії у війні з Росією. Приймаємо платежі з картки будь-якого банку світу", — написав співзасновник проєкту monobank Олег Гороховський у телеграм-каналі.

Сергій Тігіпко також повідомив ЗМІ, що група TAC допомагає армії із закупівлі обладнання, тероборони з амуніцією та продуктовим забезпеченням, а також надає допомогу вимушеним переселенцям.

А інші?

Фокус поки не знайшов жодної інформації про допомогу армії чи громадянам у воєнний час від бізнесменів Геннадія Боголюбова та Ігоря Коломойського, можливо, така інформація з'явиться пізніше.

Нагадаємо, в рейтингу найбагатших Геннадій Боголюбов — на 5 місці з активами $1,67 млрд, з такими ж активами Ігор Коломойський, який посів 6 місце в "ТОП-100 найбагатших людей України 2021".