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Экономика Российско-украинская война

Деньги, средства защиты, гуманитарка. Какие миллиардеры из рейтинга Фокуса помогают Украине побеждать

Наталия Богута
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Чем занимаются предприятия и фонды миллиардеров в военное время

Самые богатые украинцы четко выразили свою позицию относительно агрессии и решили активно помогать армии и населению.

Незадолго до 24 февраля, когда Россия начала вторжение в Украину, украинские СМИ сообщали о потоке чартерных рейсов в страны Евросоюза, подозревая, что "олигархи покидают страну". Точное местонахождение многих миллиардеров и миллионеров неизвестно, кроме того, что за границей остаются те бизнесмены, которые и жили там раньше — в частности, Константин Жеваго и Дмитрий Фирташ. По данным "Радио Свобода", в Украине остаются Ринат Ахметов, Юрий Косюк, Галина и Александр Гереги, Вадим Новинский. Владелец корпорации Roshen Петр Порошенко тоже в Украине.

Фокус узнал, чем занимаются предприятия и фонды миллиардеров в военное время (данные о состоянии – на базе опубликованного в 2021 году рейтинга Фокуса).

Ринат Ахметов

Состояние: $10,64 млрд.

Ключевые бизнесы: группа СКМ

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Ринат Ахметов

"Украина никогда ни на кого не нападала. А Россия сегодня разрушает поселки, города, инфраструктуру, убивает мирных людей. Россия, безусловно, – страна-агрессор. Путин – военный преступник", – сообщил Ринат Ахметов. По его словам, Фонд Рината Ахметова и весь бизнес SCM объединили усилия для помощи стране.

"Мы помогаем Украине, украинской армии защитить суверенитет нашей страны и победить, а украинцам — выжить и выстоять", — говорит Ринат Ахметов.

По данным СКМ, на 7 марта SCM выделила 100 млн грн в помощь Киеву, Метинвест приобретет для ТРО средства защиты на 300 млн грн, ПУМБ направил в ВСУ и ТРО почти 62 млн грн, а YASNO выделила 5 млн грн на гуманитарную помощь. В частности, в компании сообщили, что ДТЭК бесплатно поставляет электроэнергию медицинским учреждениям, производителям хлеба, военным структурам в Киеве, Донецкой, Днепропетровской областях. Компании группы готовят и обеспечивают провизией, медикаментами и генераторами бомбоубежища, оказывают помощь переселенцам, открывают пункты сбора гуманитарной помощи, занимаются эвакуацией людей из районов боевых действий, снабжают кислородом и другими материалами больницы.

Вадим Новинский

Состояние: $2,54 млрд.

Ключевые бизнесы: группа "Смарт Холдинг"

Включился в помощь армии и гражданам и Вадим Новинский. По сообщению "Смарт Холдинга", Фонд Вадима Новинского направил 10,5 млн. грн. гуманитарной поддержки жителей Мариуполя. "Колонна с гуманитарным грузом для мариупольцев еще 6 марта выехала из Запорожья, но пока не может добраться до пункта назначения из-за интенсивных военных действий. Также Фонд приобрел горючее для транспорта, которое должно эвакуировать гражданское население из Мариуполя", — сообщили в компании. В целом, сейчас Фонд планирует выделить 150 млн. грн на гуманитарные проекты.

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Вадим Новинский

Компания "Метинвест", акционерами которой являются SCM и Smart Holding, выделила на покупку средств защиты для терробороны Украины 10 миллионов евро. Группа Метинвест также развернула волонтерский фронт – собираются тонны гуманитарной помощи жителям пострадавших регионов. Компания доставит помощь при открытии "зеленых коридоров". По сообщению "Смарт Холдинга", Фонд Вадима Новинского вывез в Закарпатье питомцев одного из детских домов Киева.

Виктор Пинчук

Состояние: $2,53 млрд.

Ключевые бизнесы: компания "Интерпайп"

Компания "Интерпайп" Виктора Пинчука, согласно сообщению компании, закупает средства индивидуальной защиты для военных и сил территориальной обороны, ведет поиск поставщиков защитных бронежилетов для экипировки подразделений территориальной обороны.

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Виктор Пинчук

"96 противотанковых ежей изготовили предприятия Интерпайп в течение двух суток. Ежи уже развезены по области для обустройства оборотных укреплений. В настоящее время работа продолжается. В тесном сотрудничестве с областным оперативным штабом обеспечиваем насущные нужды региональных воинских частей, подразделений терробороны, волонтерских организаций. По запросу передаем горючее, трубы, металл, бетонные блоки, плиты, гвозди, посуду, строительные материалы, канцтовары, термобелье и другое. Продолжаем обрабатывать запросы", – говорят в компании. Средства Благотворительного фонда "Возрождение региона" тоже идут на помощь ВСУ, терробороне и раненым.

На территории предприятий в Днепре, Новомосковске и Никополе обустроили 18 временных укрытий. В них укрывается более 8500 человек в случае угрозы артобстрелов или авиационной бомбардировки. 7 марта стало известно, что Виктор и Елена Пинчук и Фонд Виктора Пинчука, Эрик и Венди Шмидт и Schmidt Futures, Роберт Ф. Смит и Vista Equity Partners, Minderoo Foundation, основанные Эндрю и Никола Форрест, Билл Форд и General Atlantic Foundation, объявили о запуске Фонда Помощи Украине – это совместная благотворительная инициатива на сумму 6 миллионов долларов США для обеспечения неотложных потребностей украинцев, в частности медицинскими товарами.

Константин Жеваго

Состояние: $2,46 млрд.

Ключевые бизнесы: Ferrexpo

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Константин Жеваго

Горнорудная компания Константина Жеваго Ferrexpo plc (имеет активы на Полтавщине в центральной Украине) создала гуманитарный фонд для прямой поддержки местных общин в условиях российской военной агрессии, перечислила в фонд уже $1,5 млн.

"Группа продолжает следить за развитием событий и при необходимости отреагирует на дополнительное финансирование", — сообщила компания. Средства фонда направлены на закупку местных продуктов питания с длительным сроком хранения, пополнение запасов оборудования, закупку одеял для укрытий в жилых районах и предметов первой необходимости местных больниц и медицинских учреждений.

Петр Порошенко

Состояние: $1,53 млрд.

Ключевые бизнесы: корпорация Roshen

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Петр Порошенко

По данным 5 канала, Петр Порошенко занимается обеспечением подразделений терробороны столицы и области, и 7 марта он передал батальону "Скиф" пулеметы ПКМ "Покемон", автоматы, а также рации, снаряжение и теплую зимнюю форму. Информации о проектах корпорации Roshen пока нет.

Галина и Александр Гереги

Состояние: $1,51 млрд.

Ключевые бизнесы: компания "Эпицентр К"

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Галина и Александр Гереги

Галина и Александр Гереги помогают ВСУ через ряд проектов. В частности, "Эпицентр" выделил более 100 млн. грн. в помощь в обороне страны, там сообщили, что будут продолжать выделять средства для обороны. Кроме того, сеть предоставила свой транспорт (фуры, строительную технику, микроавтобусы и др.) на нужды украинского народа и перевозки грузов, в т.ч. из Европы", – сообщили в компании. Совладелица компании Эпицентр Галина Герега заявила, что развязанная Россией война является преступлением против нашего государства. Также "Эпицентр" совместно с КГГА создали Гуманитарный штаб по обеспечению наиболее необходимых военных, отделения территориальной обороны, мирных жителей.

Влад Яценко

Состояние: $1,3 млрд.

Ключевые бизнесы: Revolut

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Влад Яценко

Соучредитель стартапа Revolut Влад Яценко публично осудил действия РФ и ее руководства.

Кроме того, компания Revolut больше не проводит денежные переводы из Беларуси и РФ и в эти страны.

Согласно открытому письму СЕО компании Ника Сторонского (украинец по происхождению, жил в России, сейчас гражданин Великобритании), Revolut открыл мгновенные бесплатные пожертвования для своих клиентов в Британии, Литве, Ирландии, Польше, Швейцарии, Португалии, Австрии, Болгарии и Сингапуре. Затем в этот список добавили еще 17 стран. За первые 24 часа клиенты стартапа пожертвовали более 1 миллиона фунтов стерлингов.

Сторонский сообщил, что каждое пожертвование, сделанное в адрес Красного Креста Украины, поддержит Revolut. За каждый фунт или евро, злотый или франк, пожертвованный клиентом Revolut в ближайшие семь дней, будет жертвовать столько же, до 1,5 млн фунтов стерлингов.

Сергей Тигипко

Состояние: $976 млн.

Ключевые бизнесы: "Универсал Банк", "Таскомбанк", группа "ТАС"

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Сергей Тигипко

В группе "ТАС" Сергея Тигипко был создан штаб оперативного реагирования. Для помощи ВСУ проект Универсал Банка monobank запустил англоязычный сайт для приема платежей с карт любого иностранного банка в помощь украинской армии.

"Мы сделали очень простую страницу на английском для тех, кто хочет помочь Украинской армии в войне с Россией. Принимаем платежи с карты любого банка мира", — написал соучредитель проекта monobank Олег Гороховский в телеграмм-канале.

Сергей Тигипко также сообщил СМИ, что группа ТАС помогает армии по закупке оборудования, терробороне с амуницией и продуктовым обеспечением, а также оказывает помощь вынужденным переселенцам.

А другие?

Фокус пока не нашел никакой информации о помощи армии или гражданам в военное время от бизнесменов Геннадия Боголюбова и Игоря Коломойского, возможно такая информация появится позже.

Напомним, в рейтинге самых богатых Геннадий Боголюбов – на 5 месте с активами $1,67 млрд., с такими же активами Игорь Коломойский, занявший 6 место в "ТОП-100 самых богатых людей Украины 2021".

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100 самых богатых людей Украины 2021. Рейтинг Фокуса
100 самых богатых людей Украины 2021. Рейтинг Фокуса