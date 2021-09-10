Первая десятка рейтинга "ТОП 100 богатых людей Украины" Фокуса сконцентрировала около 27 млрд. долларов

Средний возраст самых богатых людей Украины — 53 года, а самом молодым миллионером стал 27-летний владелец ветроэнергетической компании.

В ежегодном рейтинге "ТОП 100 самых богатых людей Украины" журнала Фокус, опубликованном в номере от 10 сентября, вся сумма активов ста участников достигает 53,63 млрд. долл. При этом, в руках первых десяти – состояние, что оценено в сумму 26,85 млрд. долл. или 50,06% от всей суммы активов сотни.

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По данным Фокуса, средняя величина состояния миллионера-участника (за исключением первой десятки) равна 298 млн. долл. В рейтинге отмечено, что средний возраст самого богатого украинца – 53 года, однако самому молодому миллиардеру – 37 лет, а самому молодому миллионеру – 27 лет. Самым молодым миллиардером в рейтинге 2021 года стал Влад Яценко, соучредитель стартапа Revolut. А самым молодым участником "ТОП 100" стал владелец компании "Ветряные парки Украины" Эдуард Мкртчан. Первую позицию рейтинга занял самый богатый украинец Ринат Ахметов, чье состояние оценено Фокусом в сумму 10,6 млрд. долл.

Согласно аналитике издания, активы богатейших украинцев, в основном, сосредоточены в четырех отраслях – металлургии и горнодобыче, нефтегазовом секторе, энергетике и агроотрасли.

ТОП-10 рейтинга Фокуса "ТОП 100 самых богатых людей Украины" 2021

Ринат Ахметов — $10,64 млрд. Вадим Новинский — $2,54 млрд. Виктор Пинчук — $2,53 млрд. Константин Жеваго — $2,46 млрд. Геннадий Боголюбов — $1,67 млрд. Игорь Коломойский — $1,67 млрд. Петр Порошенко — $1,53 млрд. Александр и Галина Гереги — $1,51 млрд. Влад Яценко — $1,30 млрд. Сергей Тигипко — $976 млн.

Напомним, Фокус ежегодно проводит аналитическую оценку богачей Украины, во время которой оценивает состояние владельцев активов внутри страны, используя открытые данные, информацию системы YouControl. Формулы для расчета и мультипликаторы предоставлены инвесткомпанией Concorde Capital.