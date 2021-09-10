Перша десятка рейтингу "ТОП 100 найбагатших людей України" Фокуса сконцентрувала близько 27 млрд. доларів

Середній вік найбагатших людей України — 53 роки, а наймолодшим мільйонером став 27-річний власник вітроенергетичної компанії.

У щорічному рейтингу "ТОП 100 найбагатших людей України" журналу Фокус, опублікованому в номері від 10 вересня, уся сума активів ста учасників сягає 53,63 млрд. дол. При цьому, у руках перших десяти — статки, що оцінені в суму 26, 85 млрд. дол., або 50,06% від всієї суми активів сотні.

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За даними Фокуса, середня величина стантків мільйонера-учасника (за винятком першої десятки) дорівнює 298 млн. дол. У рейтингу зазначено, що середній вік найбагатшого українця — 53 роки, проте наймолодшому мільярдерові — 37 років, а наймолодшому мільйонерові — 27 років. Наймолодшим мільярдером у рейтингу 2021 року став Влад Яценко, співзасновник стартапу Revolut. А наймолодшим учасником "ТОП 100" став власник компанії "Вітряні парки України" Едуард Мкртчан. Першу позицію рейтингу посів найбагатший українець Рінат Ахметов, чий статок оцінений Фокусом у суму 10,6 млрд. дол.

Згідно з аналітикою видання, активи найбагатших українців, в основному, зосереджені в чотирьох галузях — металургії та гірничому видобутку, нафтогазовому секторі, енергетиці та аграрній галузі.

ТОП-10 рейтингу Фокуса "ТОП 100 найбагатших людей України" 2021

Рінат Ахметов — $10,64 млрд. Вадим Новинський — $2,54 млрд. Віктор Пінчук — $2,53 млрд. Костянтин Жеваго — $2,46 млрд. Геннадій Боголюбов — $1,67 млрд. Ігор Коломойський — $1,67 млрд. Петро Порошенко — $1,53 млрд. Олександр і Галина Гереги — $1,51 млрд. Влад Яценко — $1,30 млрд. Сергій Тігіпко — $976 млн.

Нагадаємо, Фокус щорічно проводить аналітичну оцінку багатіїв України, під час якої оцінює статки власників активів усередині країни, використовуючи відкриті дані, інформацію системи YouControl. Формули для розрахунку і мультиплікатори надані інвесткомпанією Concorde Capital.