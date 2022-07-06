"Сейчас не до политики": Вадим Новинский сложил депутатский мандат (фото)

Бизнесмен решил сосредоточиться на гуманитарных и финансовых вопросах после того, как Мариуполь, от которого он избирался в Раду, был оккупирован и разрушен.

Внефракционный народный депутат, миллиардер Вадим Новинский решил сложить свой мандат. Соответствующее заявление политик обнародовал в своем Facebook.

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По его словам, в 2019 году он попал в Верховную Раду IX созыва от избирательного округа в Мариуполе, и за этот промежуток времени он активно сотрудничал с местными властями.

Новинский утверждает, что за три года портовый город стал "примером самоуправления и настоящим образцом того, каким мог бы стать весь мирный Донбасс, если бы не война". В связи с полномасштабным вторжением ВС РФ и оккупацией Мариуполя парламентарий решил добровольно сложить мандат народного депутата.

Как отмечает бизнесмен, ему сейчас не до политики и все свободное время он планирует посвятить гуманитарным и экономическим вопросам.

"Многое из того, что было сделано, уничтожено войной. Значительная часть моих избирателей вынужденно покинули родной город. Считаю, что буду более эффективен не в политике, а в гуманитарной, общественной и производственно-экономической деятельности. Сейчас откровенно не до политики — время и обстоятельства диктуют другие приоритеты… Решил сосредоточиться на гуманитарных проектах, на развитии национальной экономики, служении УПЦ и на восстановлении разрушенных храмов", — продолжил Вадим Новинский в своем обращении.

Бизнесмен также анонсировал выделение новой гуманитарной помощи, в рамках которой населенные пункты получат машины скорой помощи, запасы медикаментов и продуктов питания.

Стоит отметить, что за несколько дней до вторжения Вадим Новинский сомневался, что Россия начнет полномасштабную войну против Украины.

[ + – ] Нардеп Вадим Новинский сложил депутатский мандат

Вадим Новинский — народный депутат Украины VII, VIII и IX созывов. Впервые избрался в Верховную Раду в 2013 году от избирательного округа в Севастополе, после чего присоединился к фракции "Партия регионов". Через год Вадим Новинский попал в парламент по партийным спискам "Оппозиционного блока", а в 2019 году — как внефракционный нардеп от округа в Мариуполе. Бизнесмен также является основателем финансово-промышленной группы "Смарт-Холдинг" и владельцем 25% акций компании "Метинвест".

В рейтинге Фокуса "100 самых богатых людей Украины 2021" Вадим Новинский занял второе место с общим капиталом в размере $2,54 млрд. Топ-10 возглавил компаньон бизнесмена Ринат Ахметов с показателем в $10,64 млрд.

Также Вадим Новинский попал еще в один рейтинг Фокуса, который был посвящен оказанию гуманитарной помощи украинцам в условиях полномасштабной войны. Фонд бизнесмена направил 10,5 млн гривен помощи жителей Мариуполя, а компания "Метинвест" выделила 10 млн евро на закупку средств защиты украинским военнослужащим.