Порошенко у 2015 році пропонував Путіну забрати Донбас, — Медведчук (відео)

Російський лідер, за словами екснардепа, публічно визнавав Донбас українським регіоном, але тодішній президент України нібито всіляко "намагався позбутися" двох областей.

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П'ятий президент України Петро Порошенко у 2015 році пропонував голові Кремля Володимиру Путіну "забрати Донбас". Про це 12 лютого в ефірі білоруського телеканалу СТВ заявив обвинувачений у держзраді екс-нардеп від забороненої ОПЗЖ Віктор Медведчук.

Зокрема, ведуча попросила колишнього парламентаря прокоментувати інформацію ЗМІ багаторічної давності про те, що Петро Порошенко нібито у 2015 році намагався "позбутися Донбасу", пропонуючи Володимиру Путіну забрати окуповані території.

"Порошенко і в розмові зі мною неодноразово говорив: скажи йому, нехай забере. На що він отримав відповідь. У ті роки Путін постійно наголошував у своїх офіційних інтерв'ю, що Донбас — це Україна. Коли президент РФ Володимир Володимирович Путін говорив, що Донбас — це Україна, Порошенко намагався його позбутися. Тому що він розумів, що Донбас йому не потрібен", — заявив Медведчук в ефірі білоруського державного каналу.

Екснардеп зазначив, що у 2014 році Петро Порошенко висував свою кандидатуру на президентські вибори із "мирною" передвиборчою кампанією, розмірковуючи про дипломатичне врегулювання війни на Донбасі. Але згодом, як стверджує Медведчук, глава держави став "президентом війни", на зміну якому пізніше прийшов Володимир Зеленський.

Обвинувачений у держзраді колишній депутат також розповів, що після створення першої Тристоронньої контактної групи у червні 2014 року він відвідав непідконтрольні території Донбасу нібито за розпорядженням Петра Порошенка, куди він вирушив для проведення переговорів із керівниками окупаційних адміністрацій.

"У ніч на 1 липня перед тим, як я мав вилетіти на зустріч до Донецька і привести представника ОБСЄ для зустрічі з Донецьком та Луганськом (з головами окупаційних адміністрацій — ред.) разом із паном Кучмою, мені подзвонив уночі Порошенко та сказав: я вийшов із призупинення антитерористичної операції і вирішив її проводити, а мирні переговори припинені, тож тобі їхати не треба, зустрічі ТКГ разом із керівниками ОРДЛО не буде. Почалися активні бойові дії, ви добре знаєте, як вони проходили", — підсумував Медведчук в ефірі СТВ.

[ + – ] Порошенко у 2015 році пропонував Путіну забрати Донбас, — Медведчук

Нагадаємо, що в середині січня Віктор Медведчук опублікував пропагандистську статтю, в якій назвав Україну "ще однією Росією" та поклав відповідальність на Захід за повномасштабне вторгнення ЗС РФ.

Згодом Фокус у своєму матеріалі детально пояснював, навіщо Віктор Медведчук опублікував присвячену Україні пропагандистську статтю.