Порошенко в 2015 году предлагал Путину забрать Донбасс, — Медведчук (видео)

Российский лидер, по словам экс-нардепа, публично признавал Донбасс украинским регионом, но тогдашний президент Украины якобы всячески "пытался избавиться" от двух областей.

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Пятый президент Украины Петр Порошенко в 2015 году предлагал главе Кремля Владимиру Путину "забрать Донбасс". Об этом 12 февраля в эфире белорусского телеканала СТВ заявил обвиняемый в госизмене экс-нардеп от запрещенной ОПЗЖ Виктор Медведчук.

В частности, ведущая попросила бывшего парламентария прокомментировать информацию СМИ многолетней давности о том, что Петр Порошенко якобы в 2015 году пытался "избавиться от Донбасса", предлагая Владимиру Путину забрать оккупированные территории.

"Порошенко и в разговоре со мной неоднократно говорил: скажи ему, пусть заберет. На что он получил ответ. В те годы Путин постоянно подчеркивал в своих официальных интервью, что Донбасс — это Украина. Когда президент РФ Владимир Владимирович Путин говорил, что Донбасс — это Украина, Порошенко пытался от него избавиться. Потому что он понимал, что Донбасс ему не нужен", — заявил Медведчук в эфире белорусского государственного канала.

Экс-нардеп отметил, что в 2014 году Петр Порошенко выдвигал свою кандидатуру на президентские выборы с "мирной" предвыборной кампанией, рассуждая о дипломатическом урегулировании войны на Донбассе. Но через время, как утверждает Медведчук, глава государства стал "президентом войны", на смену которому позже пришел Владимир Зеленский.

Обвиняемый в госзимене бывший депутат также рассказал, что после создания первой Трехсторонней контактной группы в июне 2014 года он посетил неподконтрольные территории Донбасса якобы по распоряжению Петра Порошенко, куда он отправился для проведения переговоров с руководителями оккупационных администраций.

"В ночь на 1 июля перед тем, как я должен был вылететь на встречу в Донецк и привести представителя ОБСЕ для встречи с Донецком и Луганском (с главами оккупационных администраций — ред.) вместе с господином Кучмой, мне позвонил ночью Порошенко и сказал: я вышел из приостановления антитеррористической операции и решил ее проводить, а мирные переговоры прекращены, поэтому тебе ехать не надо, встречи ТКГ вместе с руководителями ОРДЛО не будет. Начались активные боевые действия, вы хорошо знаете, как они проходили", — резюмировал Медведчук в эфире канала СТВ.

[ + – ] Порошенко в 2015 году предлагал Путину забрать Донбасс, — Медведчук

Напомним, что в середине января Виктор Медведчук опубликовал пропагандистскую статью, в которой назвал Украину "еще одной Россией" и возложил ответственность на Запад за полномасштабное вторжение ВС РФ.

Позже Фокус в своем материале детально объяснял, зачем Виктор Медведчук опубликовал посвященную Украине пропагандистскую статью.