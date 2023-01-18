"Партия мира" или "правительство в изгнании". Зачем Россия реанимирует Виктора Медведчука

В России дали слово экс-нардепу Виктору Медведчуку, он угрожал Украине и миру распространением конфликта и снова разделил нашу страну на две части. Фокус разбирался, что означает возвращение Медведчука, какую роль ему готовит Кремль и какие смыслы несет его статья в российской прессе.

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Виктор Медведчук – бывший народный депутат, который недавно лишился не только мандата, но и гражданства Украины, впервые после обмена его на украинских военнопленных сделал публичное заявление. А точнее – Медведчук написал статью, которую опубликовала газета "Известия". В ней бывший лидер запрещенной ныне в Украине партии "Оппозиционный блок – за жизнь" назвал Запад причиной войны "против России" и пригрозил применением ядерного оружия.

Не нужно быть экспертом, чтобы заметить: статья Медведчука – повторение нарративов Кремля. Он говорит: у России есть интересы, но Запад их не учитывает, не хочет прекращения войны, вскоре в Украине должны найтись силы, которые будут выступать за урегулирование ситуации. "Украинская "партия мира" была объявлена предателями, власть захватила "партия войны". Конфликт пошел дальше и стал международным. Украинская "партия мира" просто не вписалась в западную демократию", – заявил экс-нардеп.

Медведчук называет исторические отношения Украины и России более тесными, "чем отношения Англии и Шотландии", и вспоминает, что украинские власти с 2005 года (то есть, после Оранжевой революции и прихода к власти третьего президента Виктора Ющенко) "начали строить антироссийскую политику на уровне государственной идеологии". Президента Владимира Зеленского экс-нардеп обвинил в уничтожении "любой оппозиции", а также в репрессиях против политиков и журналистов, "говоривших о мире и добрососедских отношениях с Россией".

В то же время в материале нет упоминаний об агрессии России, оккупации и главном условии мира – выводе российской армии с территории Украины. Не вспоминает бывший украинский гражданин и о сотнях тысяч погибших и раненых мирных жителей.

Трансфер для Медведчука

В марте 2022 года, уже после полномасштабного вторжения России в Украину, СБУ сообщила, что разоблачила организаторов "федеративной республики Украины". Они хотели расколоть страну и создать новую "народную республику", в которую вошли бы Ивано-Франковская, Закарпатская, Львовская, Тернопольская и Черновицкая области. На это выделялись огромные российские деньги, утверждали в спецслужбе. Но уже после вторжения оказалось, что схема не сработала – российскую армию не встречали с цветами не то что на западе Украины, а и на востоке и на юге. Путин думал, что ему достаточно будет захватить власть в Киеве, а в регионах поддержка найдется. За "воспитание" лояльных активистов, как оказалось, отвечал Виктор Медведчук. Именно он получал огромные средства на создание сети агентов влияния. Куда на самом деле Медведчук тратил деньги с 2014 по 2022 годы – заинтересовались в Кремле.

[ + – ] Не нужно быть экспертом, чтобы заметить: статья Медведчука – повторение нарративов Кремля Фото: ТАСС

Эту историю вспомнили уже после ареста Медведчука и накануне его передачи 22 сентября в РФ в обмен на украинских военных (по данным The Washington Post, на обмене Медведчука настоял президент России Владимир Путин). Тогда же некоторые эксперты допускали, что Медведчуку в России может быть опаснее, чем в украинской тюрьме – у него спросят, где миллиарды на агитацию и пропаганду, и его ждет забвение, как и беглеца Виктора Януковича.

Но Медведчук после паузы написал статью в "Известиях". Возможно, как лидер некого нового политического движения, который от имени Украины и в глазах россиян готов договариваться с Россией о мире на условиях Кремля.

Статья Медведчука. Информационная операция

"Это попытка предателя и политического подонка вернуться в информационно-политическое пространство, – так комментирует появление статьи в российской газете политолог Владимир Фесенко. – Он в первую очередь отрабатывает свои долги Путину. И это не просто 30 сребреников, скорее это 300 миллионов сребреников в конвертируемой валюте в обмен на предательство. Он их получил еще до начала большой войны, но отрабатывать надо и сейчас".

Фесенко предполагает: Медведчук сейчас пытается получить дополнительные средства на существование от Путина.

При этом эксперт замечает, что информационной кампании не получилось: "Статья – доказательство тому, что в Кремле неадекватно представляют настроения в Украине. Они не могут победить Украину на поле боя, поэтому пытаются ослабить нас информационно и политически, снова рассорить между собой. Но для этого используются риторика и аргументы, которые не сработали раньше (и до 24 февраля 2022 г., и сразу после прямого российского нападения), а тем более не сработают сейчас. Сегодня даже значительная часть людей, поддерживавших ОПЗЖ до нынешней войны, видят, что война и смерть исходят от России".

Политолог Тарас Чорновил в комментарии Фокусу говорит, что сначала прочитал выдержки из статьи, подумал, возможно, Россия устами Медведчука посылает сигналы Украине и миру.

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"Но о каких сигналах может идти речь? – задает риторической вопрос Чорновил. – Медведчук никто, чтобы посылать какие-то сигналы, которые кто-то может улавливать. Передавать через него какие-то сигналы невозможно в принципе. Сама же статья настолько стандартная, нафталиновая в российском стиле, в ней нет даже намека на какие-то сигналы. Это внутреннее российская история, рассчитанная на российского обывателя. Россиянам постоянно надо закладывать в мозги, что Россия хочет мира, а против нее ополчился весь мир. Весь этот мусор, который у них есть в головах, его необходимо подпитывать. Чтобы люди не думали о потерях и проигрышах. Есть пул пропагандистов, который этим занимается. Но ими в РФ уже пресытились. Поэтому попытались ввести "свежую кровь". На этот раз Медведчука, до того Азарова, еще ранее Януковича. Но ни один из них не зашел. Как говорил пропагандист Марков, мол, понимаем, что дали убежище Януковичу, но зачем держать Азарова и другую падаль, может, отдать их Украине и что-то взять. Медведчук также не зашел, судя по реакции. Еще в апреле пропагандист Сергей Марков говорил, что Медведчук не способен возглавить пророссийское движение в Украине из-за огромного антирейтинга. Думаю, его вытянули первый и последний раз. Будут искать кого-то нового".

Политтехнолог Виктор Бобыренко в разговоре с Фокусом также говорит, что месседж Медведчука не был рассчитан на Украину и украинцев.

"Он тут настолько демонизирован, что его рассуждения прочитают только специалисты, и мы с вами, – рассуждает Бобыренко. – Но его послание может быть направлено на обывателя в Европе, где все больше политиков, которые выступают за быстрое прекращение войны даже ценой потери части территории. Россияне искренне думают, что позиция Украины и Европы может в скором времени посыпаться и придется принять условия России".

[ + – ] Возможно, статья Медведчука – это попытка вернуться в большую политику

В тоже время в самой России раздаются мнения, что Медведчук должен войти в некое "правительство в изгнании". Об этом буквально на днях заявил член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин.

"Азаров, Медведчук и Янукович должны сформировать правительство в изгнании из своих граждан, а не из граждан Российской Федерации. Украина, хоть и ведет комбинированную украинско-натовскую агрессию против нас, — суверенная страна. У нее есть свой президент, своя судебная система и так далее. Решение с созданием такого правительства явно затянулось, но лучше поздно, чем никогда", — заявил Козин.

Попытка вернуться в большую политику

Кроме того, можно было бы говорить, что статья Медведчука – это не просто попытка вернуться в информационное поле со своими идеями, но попытка вернуться в большую политику.

"Но он до сих пор не может понять, что в результате этой войны у него нет будущего в Украине, ни политического, ни личного, ну разве что за решеткой в украинской тюрьме. Кстати, судебное дело против Медведчука по государственной измене нужно обязательно довести до судебного приговора. Это уже вопрос принципа", – дополняет политолог Фесенко.

При этом эксперт сомневается, что Медведчук способен создать какое-то воображаемое эмигрантское движение против Украины. Конкурировать он сможет только с Януковичем и "прочей гоп-компанией беглых политических лузеров".

[ + – ] Экс-нардепы Илья Кива и Виктор Медведчук в Апелляционном суде в Киеве Фото: Getty Images

Рождение "партии мира"

Можно предположить, что, говоря о некой партии мира, россияне могут преследовать две цели.

"С одной стороны, им нужно дать хоть какой-нибудь сигнал тем 7–8% населения, которые до сих пор открыто говорят о своих пророссийских настроениях и сейчас ищут, на что же им опереться. С другой – это начало работы по наполнению украинского информпространства словами "мир", "переговоры", "возвращение к дружбе" и так далее", – говорит Вадим Денисенко, исполнительный директор Украинского института будущего.

Чорновил думает, что самое важное, о чем Медведчук сказал в статье, так это тезисы о "партии мира".

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"Думаю, на это будут делать ставку россияне, – говорит он. – Кремль будет искать или уже нашел кандидатуры людей в Украине, которые в нужный момент могут прийти к власти. Сложно сказать, кто это. После начала вторжения многие залегли на дно, но сейчас понемногу начинают оживать. И не обязательно эти люди могут находиться в Украине. Не думаю, что это будет условная Елена Бондаренко (экс-нардеп, соратница Виктора Януковича, – ред.) или Анатолий Шарий (блогер, обвиняемый в Украине в госизмене, – ред.), но кто-то новый. Хотя россияне не большие в этом смысле интеллектуалы, они не могут просчитать, что сработает в Украине, а что нет, поэтому играют. Возможно, будут пробовать тех, кого считают проукраинскими. Не удивлюсь, если пойдет тема Арестовича".

В данном случае Чорновил имеет в виду заявление Алексея Арестовича о том, что в дом в Днепре попала, возможно, не российская ракета, а ее часть после сбития украинской ПВО.

"Его фамилия часто появляется в российских медиа, – продолжает Чорновил. – Заявление о сбитой ракете Арестович сделал практически ночью. И его тут же заметили, и я лично нашел десяток ссылок, пророссийские лоббисты, пропагандисты в Европе, которые написали сообщения с одинаковым текстом: "Советник главы Офиса президента Украины заявил, что это Украина сбила ракету, Украина виновна в трагедии в Днепре, и все не так однозначно".

Таким образом, россияне пытались сместить фокус с агрессии РФ против Украины и обвинить украинскую армию.

Бобыренко не согласен с Чорновилом: "Арестовича действительно попытаются вырядить в российскую консерву, но я уверен, что он просто сделал ошибку. И причина ошибки – его уверенность в себе и самовлюбленность. Он сказал глупость и реально подыграл России и ее лоббистам. Но никакого отношения к Медведчуку он не имеет".

Стоит отметить, что после заявления о сбитой ракете и возникшего скандала Алексей Арестович извинился и сказал, что "очень устал" от работы, а после заявил, что увольняется из Офиса президента.

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