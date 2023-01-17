"Не зразу понял": Арестович объяснил, почему отозвал извинения за слова о Днепре (видео)

Советник Офиса президента извинился перед близкими жертв трагедии в Днепре, а также перед всеми, кого задели его слова. При этом он утверждает, что против него провели "информационную операцию".

Related video

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что его слова о якобы сбитой силами ВСУ российской ракеты, упавшей на жилой дом в Днепре 14 января, были использованы украинской оппозицией и пропагандистами Российской Федерации для "раскрутки хейта". Об этом он сказал во время прямой трансляции на канале "Фейгин.Live".

"Это организованная кампания. Которую вольно или невольно подхватили люди, травмированные войной, травмированные этим преступлением. Я не сразу понял, что это организованная кампания потому что у меня тот день был крайне тяжелый и я уже еле ворочал языком.", — сказал советник ОП.

Арестович отметил, что "слегка растерялся", увидев реакцию на свои слова. По словам советника, "кампания" началась с его интервью, в котором он "зашел на поле Медведчука и Порошенко", раскритиковав их тезисы.

"Вот почему я сначала извинился, а потом отозвал извинения. Мне понадобилось четко отделить зерна от плевел", — объяснил Арестович.

При этом Алексей Арестович принес свои извинения родственникам и близким погибших и пострадавших в результате трагедии в Днепре, а также жителям города и всем, кого задели его слова.

"Я хочу и без того травмированным людям принести свои извинения, реальные извинения", — заявил советник.

[ + – ] Алексей Арестович извинился за свои слова об обстреле Днепра

Арестович также подчеркнул, что не намерен извиняться перед теми, кто "крутил политтехнологию" вместе с российской стороной.

"Наша, прости господи, оппозиция провела совместную с россиянами информационную операцию против украинского гражданина", — сказал Алексей Арестович.

Высказывание Арестовича о трагедии в Днепре

В субботу, 14 января, Алексей Арестович в эфире канала "Фейгин.Live" сказал, что попадание российской ракеты в многоэтажный дом Днепра, в результате которого погибли десятки людей, произошло из-за работы украинской противовоздушной обороны.

В результате советника Офиса президента Украины процентировали многие прокремлевские СМИ и Telegram-каналы.

[ + – ] Реакция российских пропагандистов на заявление Арестовича

На слова Арестовича отреагировал командующий Воздушными Силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук. Он указал на то, что ВСУ пока не имеют возможности сбивать крылатые ракеты Х-22, которыми был атакован дом в Днепре.

В сеть также попали видео, снятые очевидцами трагедии, на которых видно, что ракета летит по прямой траектории.

В воскресенье, 15 января, Арестович признал, что некорректно сформулировал высказывание об ударе по Днепру, ссылаясь на усталость. Однако позже он удалил данную публикацию, заявив, что "отзывает извинения".

"Будучи даже радикально уставшим, оговорки — что мое предположение о ракете ПВО, всего лишь — версия, которую еще нужно проверять, я в высказывание вставил", — аргументировал свой поступок блогер.

Фокус также писал о том, что 16 января народный депутат Алексей Гончаренко сообщил об инициативе по сбору подписей касательно увольнения Алексея Арестовича из Офиса президента. По словам нардепа, советнику ОП "пора в отставку".