"Не зразу зрозумів": Арестович пояснив, чому відкликав вибачення за слова про Дніпро (відео)

Радник Офісу президента вибачився перед близькими жертвами трагедії в Дніпрі, а також перед усіма, кого зачепили його слова. Водночас він стверджує, що проти нього провели "інформаційну операцію".

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Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що його слова про нібито збиту силами ЗСУ російську ракету, яка впала на житловий будинок у Дніпрі 14 січня, були використані українською опозицією та пропагандистами Російської Федерації для "розкрутки хейту". Про це він сказав під час прямої трансляції на каналі "Фейгін. Live".

"Це організована кампанія. Яку свідомо чи мимоволі підхопили люди, травмовані війною, травмовані цим злочином. Я не одразу зрозумів, що це організована кампанія тому, що в мене той день був вкрай важкий і я вже ледве повертав язиком", — сказав радник ОП.

Арестович зазначив, що "трохи розгубився", побачивши реакцію на свої слова. За словами радника, "кампанія" почалася з його інтерв'ю, в якому він "зайшов на поле Медведчука та Порошенка", розкритикувавши їхні тези.

"Ось чому я спочатку вибачився, а потім відкликав вибачення. Мені знадобилося чітко відокремити зерна від полови", — пояснив Арестович.

При цьому Олексій Арестович вибачився перед родичами та близькими загиблих і постраждалих внаслідок трагедії в Дніпрі, а також жителям міста і всіма, кого зачепили його слова.

"Я хочу і без того травмованим людям принести свої вибачення, реальні вибачення", — заявив радник.

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Арестович також підкреслив, що не має наміру просити вибачення у тих, хто "крутив політтехнологію" разом із російською стороною.

"Наша, прости господи, опозиція провела спільну з росіянами інформаційну операцію проти українського громадянина", — сказав Олексій Арестович.

Висловлювання Арестовича про трагедію у Дніпрі

У суботу, 14 січня, Олексій Арестович в ефірі каналу "Фейгін.Live" сказав, що влучення російської ракети по багатоповерховому будинку Дніпра, внаслідок якого загинули десятки людей, сталося через роботу української протиповітряної оборони.

В результаті радника Офісу президента України процитували прокремлівські ЗМІ та Telegram-канали.

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На слова Арестовича відреагував командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук. Він зазначив, що ЗСУ поки не мають можливості збивати крилаті ракети Х-22, якими був атакований будинок у Дніпрі.

У мережу також потрапили відео, зняті очевидцями трагедії, на яких видно, що ракета летить прямою траєкторією.

У неділю, 15 січня, Арестович визнав, що некоректно сформулював висловлювання про удар по Дніпру, посилаючись на втому. Однак пізніше він видалив цю публікацію, заявивши, що "відкликає вибачення".

"Будучи навіть радикально втомленим, застереження — що моє припущення про ракету ППО, лише версія, яку ще потрібно перевіряти, я у висловлювання вставив", — аргументував свій вчинок блогер.

Фокус також писав про те, що 16 січня народний депутат Олексій Гончаренко повідомив про ініціативу щодо збору підписів щодо звільнення Олексія Арестовича з Офісу президента. За словами нардепа, раднику ОП "пора у відставку".