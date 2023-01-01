Синдром Черчилля и новые лица — военные и волонтеры. Что может ожидать политику Украины в 2023

Фокус обсудил с экспертами, какое политическое будущее готовит новый 2023 год. Нас ждут: высокие президентские рейтинги, подготовка к выборам и рождение новой оппозиции.

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Традиционно накануне Нового года социологические компании и аналитические центры публикуют политические прогнозы на следующие двенадцать месяцев. Но на этот раз прогнозировать что-то сложно – ситуация в Украине будет зависит от происходящего на поле боя. Большинство политических процессов остановились до окончания войны.

Желание победить

В первые часы после начала полномасштабного вторжения России в Украину исчезли политические разногласия между властью и оппозицией, обвинения в сдаче интересов Украины и споры о необходимости выполнять "минские соглашения". Пока президент РФ, который направил не только свои ракеты на десятки украинских городов, но и пехоту на север, восток и юг Украины, надеялся, что глава украинского государства Владимир Зеленский покинет страну, тот оставался в Офисе президента и записывал свое первое военное обращение к народу. Он объявил военное положение в стране и добавил: "Мы работаем, армия работает, работает весь сектор безопасности и обороны Украины".

[ + – ] Зеленского называют олицетворением украинского сопротивления

За десять месяцев войны Украина написала несколько возможных планов завершения войны. Еще несколько предложили наши международные партнеры. Но ни один из них не подошел. В результате Владимир Зеленский заявил о необходимости освободить все территории Украины, включая, Крым, Донецкую и Луганскую области. А глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов даже делает смелые прогнозы: "В конце весны (2023 года. – ред.) это все должно закончиться. К лету все должно завершиться. Для начала, выйдем на границы 1991 года".

"Как закончить войну? В этой части президент очень ограничен в своих действиях, ведь он четко сказал, что видит нашу победу с выходом на границы 1991-го года, – говорит Фокусу Константин Батозский, политолог, директор Агентства развития Приазовья. – Мы не можем соглашаться на разные инициативы, вроде "минского процесса", потому что ранее любые договоренности с Россией заканчивалась войной. Так произошло с Будапештским меморандумом и Минским процессом. У украинцев уже есть опыт, мы четки в своих запросах – президент не может действовать отдельно от мнения общества".

Но эксперты отмечают: не все зависит от одного желания.

"Я бы обратил внимание на откровенное интервью Валерия Залужного для The Economist, – говорит Владимир Фесенко. – Он замечает, что можно ставить разные цели, однако, возможности армии будут в значительной степени зависеть от ресурсной поддержки, наличия боеприпасов, оружия, экономического потенциала страны. В этих вопросах мы полностью зависим от наших международных партнеров. Поэтому можно желать заоблачных вещей или очевидных и необходимых, как освобождение наших территорий, но важны ресурсы. Это тоже будет драматичной дилеммой для Зеленского. Я понимаю, что и президент США Джо Байден на это намекал во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон, он говорил, мол, могут быть ситуации, когда придется договариваться с Россией. Сегодня Зеленский не хочет переговоров с Путиным, как заявлял до войны. Но, думаю, президент будет действовать по обстоятельствам".

Другими словами, эксперты допускают: несмотря на заявления о стремлении полной деоккупации территорий, в Офисе президента в следующем году все-таки могут рассматриваться разные сценарии.

Один из них – затяжная позиционная война. Но на нее вряд ли хватит сил и времени.

Другой – заморозка конфликта. Это даст противнику шанс накопить дополнительные силы.

Третий – невозможность полного освобождения территории, а возврат к условных границами 24 февраля 2022-го.

"Возможно, и будут какие-то отклонения на Донбассе, а вопрос по Крыму может остаться открытым", — говорит Фесенко.

Идею о частичном освобождении оккупированных территорий вспоминает и политтехнолог Виктор Бобыренко. Но при этом он говорит, что президент о таком варианте сейчас прямо не скажет, ведь общество его не поймет. "Просто перестать стрелять ради достижения мира украинцы не согласны. Общество этого Зеленскому не простит. Все мы верим, что победа будет: мы освобождаем все, включая Крым и Донецк и Луганск. Возможны ли компромиссы – увидим в ближайшее время. Если на экранах появится президент Франции Эммануэль Макрон, который будет настаивать на какой-то формуле мира, тогда стоит волноваться. Пока поводов для волнения нет – курс задан правильный", – говорит эксперт.

Немеждународные отношения

За время войны президент Владимир Зеленский получил полную народную поддержку – его рейтинг поднялся до рекордных 85%, контроль над информационным пространством – было ограничено вещание нескольких телеканалов, еще несколько прекратили свое существование, и почти абсолютную власть – Кабмин и парламент стали фактически частью президентской вертикали.

С одной стороны – Зеленского называют олицетворением украинского сопротивления. Но с другой – многие понимают, что за это время Зеленский привык, что у него нет конкурентов и критиков. И за этим пристально следят в Офисе президента. И как только появляется тот, кому Украина также может быть благодарна за борьбу, он исчезает из информационного поля на некоторое время.

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Никто не спорит с президентом в парламенте. Безусловно, агрессия коренным образом повлияла на его работу. И не только организационно в целях безопасности – прекратились прямые трансляции, публикации графиков и анонсов, допуск журналистов в кулуары и зал. Сегодня сессии происходят в секретном формате, а информирование о принятых законах появляется постфактум.

Поменялось и отношение президента к Верховной Раде. Ранее он регулярно перед важными голосованиями бывал в парламенте, являлся на заседания "Слуги народа", то после начала вторжения такие визиты стали редкостью. Говорят, он не встречается с фракцией, а регулярно разговаривает с председателем Русланом Стефанчуком, а также первым вице-спикером Александром Корниенко или председателем фракции "Слуга Народа" Давидом Арахамией. Одна из причин – потеря в парламенте большинства – у "слуг" примерно 180 голосов. Поэтому во время голосований приходится пользоваться голосами групп "За будущее" и "Доверие", а также отдельных депутатов из бывших членов запрещенной в Украине "ОПЗЖ". Возможно, в обмен на некие гарантии уголовного не преследования.

Партию "Слуга народа" ожидает политический ребрендинг, говорят политологи, потому что рано или поздно, президенту может не хватить голосов. Но в условиях войны парламентские выборы невозможны (по плану должны состояться 29 октября 2023 года). Хотя некоторые эксперты и допускают, что при необходимости могут сложиться условия, при которых голосование состоится.

"Есть большой шанс, что Украина успеет провести парламентские выборы в следующем году в предусмотренные Конституцией сроки, зависящие от отмены режима военного положения. Поэтому экспертная дискуссия будет продолжена для поиска оптимальных балансов и определения новых "красных линий", – говорит эксперт аналитического центра "Украинский институт будущего". Он отмечает: важно не только защитить интересы национальной безопасности, но одновременно сохранить базу для политического плюрализма.

"Очевидно, что в обновлении "Слуги народа" существует большая необходимость, – говорит политтехнолог Виктор Бобыренко. – Многие останутся в политике, но без Зеленского они будут совсем другого масштаба. Зеленский – их лидер, на котором держится партия. В Украине стать лидером не просто и рейтинги большие не появляются искусственно и не передаются по наследству".

Второй президентский

"Думаю, в 2023-м решится, пойдет ли Владимир Зеленский на второй президентский срок. Конечно, объявит он об этом после победы. А победа для украинцев будет тогда, когда Владимир Александрович плюнет с руин Керченского моста. Тогда вопрос второго срока даже не будет обсуждаться – его изберут, а его партия после ребрендинга зайдет в парламент и будет контролировать его", – предполагает Бобыренко.

Разговоры о возможном втором президентском сроке были еще до войны. Сам Зеленский никогда не давал однозначный ответ на прямой вопрос.

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"Точно я могу сказать, что ближайшее окружение президента заинтересовано в том, чтобы Зеленский остался президентом. Они будут его убеждать идти на второй срок, что он пользуется безумной популярностью, – предполагает Фесенко. – Но сам Зеленский для себя такое решение еще не принял. Думаю, у него все же за время войны накопилась усталость, ведь это огромное бремя. Думаю, что у него будет физическая и психологическая потребность выдохнуть и отдохнуть, сугубо по-человечески. Но, с одной стороны, у него усталость. Как нормальный человек, очень любящий свою семью, хочет вернуться к нормальной, творческой жизни, чтобы чаще бывать с родными и детьми. А с другой – у него выработались политические инстинкты. Если ты уже погрузился в политику, то не можешь просто так из нее уйти. Ты можешь куда-то уехать и немного отдохнуть, но оторваться полностью ты не можешь. Политика – это такая субстанция, от которой оторваться тяжело. Я видел это неоднократно по депутатам Верховной Рады после потери депутатского статуса. Я знаю, что очень тяжело переживали пост-президентские периоды и Леонид Кучма и Петр Порошенко. Хотя последние и остались в политике, но статус уже другой".

[ + – ] После начала вторжения визиты Зеленского в Верховную Раду стали редкостью Фото: Getty Images

В то же время эксперты отмечают: до окончания войны единственным фаворитом будет оставаться Зеленский. Но при этом следует не забывать: высокие рейтинги сегодня – это поддержка президента в трудное время. В послевоенное время внутренние, социально-экономические сложности будут срабатывать против него, возобновятся и разморозятся все противоречия, которые были до войны. Табу на критику лично президента больше не будет действовать. Ситуация для президента будет более сложной и противоречивой.

Все помнят исторический прецедент – уход Черчилля, с которым так часто сравнивают Зеленского. Он выиграл войну и сразу после этого проиграл выборы. Такое может произойти и с Зеленским.

В ожидании новой оппозиции

А конкуренты, как бы Офис президента не пытался нейтрализовать всех, есть. И в первую очередь, главком Валерий Залужный. Сегодня никто не может сказать, пойдет ли он в политику. Хотя ему и будут советовать.

"С оппозицией в Украине никогда не было никаких проблем. Мы страна демократическая и органично воспринимаем наличие оппозиции. Есть кризис старых политиков, ни один из них не нашел себя во время войны. Они могли заниматься чем угодно, но не политикой. Вот вам, к примеру, известно, чем занимается Юлия Тимошенко? Мне – нет. Или Петр Порошенко, кроме того, что фотографируется на броневике. Но это слишком мелкие вещи для пятого президента и долларового миллиардера. Где Юрий Бойко? Ни один из старых политиков себя не нашел, время рождает целую когорту новых лиц", – добавляет Константин Батозский.

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Эксперты говорят: политики прошлого привыкли функционировать и работать в других, довоенных, условиях, и перестроится им будет сложно. Поэтому неминуемо политика будет перезагружаться – на фоне волонтерского движения будет происходить кристаллизация политического лидерства и оппозиции.

"В политику придут герои войны, волонтеры, главы регионов, некоторые министры. Новые лица появляются, но, конечно, не все они станут в одну строку с властью, когда придет время. Я бы не беспокоился, оппозиция появится, если мы сохраним страну и у нас будет политикум", – продолжает Батозский.

В то же время Виктор Бобыренко уверен: у Зеленского и его команды есть уже твердое решение остаться в политике. "Вангую, сейчас на Банковой думают, что необходимо изменить Конституцию – попытаются превратить Украину из президентско-парламентской республики в парламентскую для того, чтобы в будущем Зеленский мог как лидер парламентского большинства руководить государством, как Меркель в Германии – 10-15 лет. И это плохо, потому что, победив в войне, мы не победим коррупцию и кумовство", — размышляет он. И замечает: это пока планы не на ближайший год, а перспективу, в 2023-м необходимо выиграть войну.