Испытание войной. Как и почему изменился Владимир Зеленский в 2022 году

24 февраля 2022 года разделило историю Украины на "до" и "после" начала полномасштабного вторжения России. В тот же день изменилась жизнь и Владимира Зеленского — не только как гражданина, а как президента. В один миг из "незрелого", "непатриотичного", "несерьезного" и даже "прокремлевского", как его ранее часто называли, политика он превратился в лидера страны.

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Владимир Зеленский с началом полномасштабного вторжения превратился не просто человека, которого в один момент перестали критиковать в Украине, а в политика мирового масштаба, президента государства, которое борется за свободу и демократию. Как в марте в своем шоу сказал американский комик Билл Мар: "Наконец-то у Америки есть президент, которого все любят, и имеющий заоблачный рейтинг поддержки. Это президент Украины".

Накануне вторжения, в которое, как мы помним, официально Офис президента не верил, Банковую наиболее всего волновали рейтинги – после ряда историй, в том числе задержания в аэропорту пятого президента Петра Порошенко и нескольких скандалов, связанных с депутатами, партии "Слуга народа", поддержка пропрезидентской партии и самого президента стала падать.

Но в день, когда российские ракеты полетели на украинские города, а российские танки пересекли границу, ситуация изменилась до неузнаваемости – на дальней план отошли история с "Большой стройкой", конфликты с олигархом Ринатом Ахметовым и мысли о политических соперниках. И вскоре сам Владимир Зеленский получил уровень поддержки, о котором накануне и не мог мечтать: если в декабре 2021 года ему доверяло около 27% украинцев, то к началу июня 2022 года уровень доверия к президенту вырос до 85%.

Уже за первый месяц войны Зеленский не только изменился внешне – постарел и устал, произошла и внутренняя трансформация – он стал действовать безоговорочно и бескомпромиссно в интересах Украины и народа, бросая вызовы всему миру, который десятилетиями толерантно относился к диктаторскому режиму Путина.

"Мы видели одного политика и государственного деятеля в начале 2022 года, и с 24 февраля – другого. Теперь мы говорим не только об украинском политике, а и о политике мирового масштаба. Мы видим, как Зеленского разные мировые медиа называют человеком года. Но очевидно, это не только за его решительность, мир хочет отметить усилия всего украинского народа, его борьбу с диктатурой, которую возглавил нынешней президент, – говорит Фокусу политолог Петр Олещук. – Зеленский не просто не испугался, как и весь народ, он смог стать голосом Украины в мире, используя свое умение быть медийной фигурой, общаться с аудиторией".

В результате после начала войны у Владимира Зеленского оказалась почти абсолютная власть, полная народная поддержка, контроль над информационным пространством и уважение всего цивилизованного мира.

[ + – ] После начала войны Владимир Зеленский заслужил уважение всего цивилизованного мира Фото: Getty Images

Главное решение Зеленского: остаться в Украине

"Когда Владимира Зеленского избирали, опросы показывали, что существовал довольно большой процент украинцев, которые готовы мириться с Россией, люди верили, что с Путиным можно сосуществовать. И именно потому что большинство людей хотели мира, Зеленский и победил в 2019 году, в том числе, выиграл у "президента войны" Петра Порошенко. Вспомните, как Зеленский говорил: "договориться посередине", хотел "увидеть мир в глазах Путина".

Другими словами: искренне хотел сделать все, чтобы понравится избирателю. И не только как политик, но и как артист. И поэтому до последнего не верил в возможное вторжение РФ, хотя все предупреждали, – говорит Фокусу политтехнолог Виктор Бобыренко. – Но, когда 24 февраля Зеленский увидел, что такое вторжение, как народ стал сопротивляться, какова его позиция, в первую очередь в Киеве, сколько было желающих воевать, Зеленский сыграл, учитывая пожелания народа. Сначала, возможно, как актер в ранге политика, а потом и искренне. Я в это верю. В некой степени он повел себя по-пацански, как в студии "Квартал 95", принял вызов. Он понял, что впереди не комедийная роль, а трагическая. И эту трагическую роль он играет не хуже, чем комическую. И каждое новое звание "Человек года" тому подтверждение".

И его новая роль началась утром 24 февраля, когда, вопреки всем прогнозам и предложениям международных партнеров, Владимир Зеленский не выехал из страны.

[ + – ] "Владимир Зеленский принял вызов. Он понял, что впереди не комедийная роль, а трагическая" Фото: Getty Images

"Почему не выехал, наверное, знает только он, – говорит политолог Владимир Фесенко. – Думаю, он понимал, что наступил решающий момент всей его жизни, решается судьба страны и то, каким президентом он войдет в историю. В тот момент доминировало чувство ответственности. Как сказали бы философы, сложилась экзистенциальная ситуация, когда ты понимаешь главные смыслы и должен принять самое важное решение в своей жизни. Думаю, Зеленский понял, что его место здесь и сейчас. Поступил бы иначе – перестал бы уважать себя".

Фесенко говорит, многие в Украине, даже те, кто считался сторонником Владимира Зеленского, воспринимали его стереотипно – мол артист, фигляр, комедиант, мало кто верил, что он останется.

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"За несколько часов до начала полномасштабного вторжения я разговаривал с одним политологом, который убеждал меня, что Зеленский сбежит из Киева, как только начнется война. Он говорил: я его хорошо знаю, неоднократно с ним сталкивался, но в прошлой жизни. И, действительно, его воспринимали многие как человека из прошлой жизни. И мало кто хотел замечать, что, став президентом, он начал меняться. Что этот человек с экрана, со сцены, на самом деле имеет лидерский потенциал – раньше он отвечал за свой коллектив, за свои решения, а теперь за страну. Он стал сдавать "экзамен войной". Оказался на передовой – не на фронте, а на месте, где принимаются важные решения".

При этом важно, что Зеленский отдал инициативу на фронте военным, он не рисовал стрелки на карте – кто куда наступает, кто куда отступает. Произошло четкое разделение: армия воюет на фронте, Зеленский оказывает политическое влияние на Запад ради поддержки – финансовой и военной.

Зеленский и общественное мнение

"Трансформация Зеленского происходила в несколько этапов, – убежден Виктор Бобыренко. – Первый, когда он не уехал из страны и взял ответственность на себя. Второй – когда отказался от сотрудничества с олигархами, в частности Игорем Коломойским. И это было для всех неожиданно. Я думал, Зеленский будет держать дистанцию, но не порвет совсем, ведь существует же история "95-го Квартала", перечислений миллионов на офшорные счета. Но в конце концов Коломойский потерял влияние на политическую ситуацию в Украине".

И не только он. Война разрушила бизнес миллиардера Рината Ахметова, лишив его миллиардов. Он потерял два гиганта в Мариуполе – комбинат имени Ильича и Азовсталь (нанесенный ущерб оценивается в $17-20 млрд. – именно на такую сумму Ахметов решил подавать иск против России). А предприятие "Укрнафта", упомянутого Коломойского, было национализировано. Кроме того, после вступления в силу закона об олигархах Ахметов был вынужден закрыть свой медиахолдинг.

На очереди, по словам эксперта, третий этап.

"Хотелось бы, чтобы Зеленский порвал с тем условным крылом Офиса Президента, которое, если не работает на прямую на Россию, то занимается коррупцией, решает свои дела и ищет собственное место в политике. Причем мы уже видим, как некоторые лица играют на предстоящие выборы, которые однозначно состоятся после войны. Опасность в том, что в числе таких людей, есть очень близкие к президенту, которые часто решают многое. Через них в кабинет к Зеленскому проходят все, кроме военных. Думаю, что это условие наших союзников, чтобы Залужный имел такой же доступ к Зеленскому, как и Ермак".

[ + – ] Владимир Зеленский в Бахмуте Фото: Getty Images

Как действовать дальше, Зеленский будет ориентироваться на общественное мнение. Эксперты напоминают: все политики чувствительны к общественному мнению, и Зеленский – не исключение.

"Но его пример – хрестоматийный. Офис президента как минимум один раз в месяц, как и до вторжения так и после, проводит опрос общественного мнения, заказывает его у нескольких сразу агентств, в частности, "Рейтинга" и КМИСа", – утверждает Бобыренко. "Ориентация на общественное мнение – это сильная сторона президента. Он не пытается изменить общественное мнение, трансформировать, а скорее стремится его использовать и возглавлять. Сейчас общественный консенсус требует полного освобождения украинских территорий. Очевидно, Зеленский будет на этом настаивать", – дополняет Олещук.

Популярность или зависимость

На международном уровне Зеленский – символ сопротивления всего народа. Видимо, в начале полномасштабной войны было решено использовать этот факт и для работы с международным общественным мнением. Именно поэтому Зеленский, особенно в начале вторжения все время обращался к лидерам стран, выступал на международных форумах и даже кинофестивалях. И это сработало: Зеленский реально стал диктовать свою повестку дня. Он не попал в зависимость от мнения международных партнеров, он научился учитывать их интересы. К примеру, две американские партии всегда спорили между собой, им очень сложно было найти общую точку зрения. И такой точкой соприкосновения стала поддержка Украины.

"Также в европейских странах. Там общественное мнение стоит на стороне Украины. Потому лидеры вынуждены учитывать его и реагировать. Зеленский только пользуется такой поддержкой", – говорит Константин Батозский политолог, директор Агентства развития Приазовья.

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До того, как стало известно о массовых убийствах гражданских в Бучи, Зеленский и его команда пытались урегулировать ситуацию, окончить войну, возможно, и не на выгодных для Украины условиях – предлагали России отойти на условные рубежи 23 февраля. Но после новостей о сотнях расстрелянных граждан риторика главы государства стала более резкой и более четкой. Он заявил: мир на условиях России невозможен, победа должна быть полной, все территории Украины следует освободить, а разговор с хозяином Кремля возможен только вывода войск РФ с территории Украины. И даже если весной и в начале лета некоторые европейские лидеры еще пытали писать для Украины планы мирного урегулирования, то вскоре отказались от этой затеи. По крайней мере, публично. Большинство западных партнеров Украины заявили: ничего никто обсуждать не будет за спиной Украины.

Десять месяцев Зеленский пытается поставить западных союзников перед конкретным выборов: добра и зла, действует часто недипломатично, обвиняя и упрекая их.

"Скажем так, не самая лучшая стратегия для внутреннего политического рынка, – констатирует Олещук. – Но эффективная. Зеленский это давно почувствовал и очень эффективно использует это. Это такая стратегия максимально агрессивной дипломатии, которая, вероятно, в нынешней ситуации оказалась наиболее эффективной и полезной".

[ + – ] Владимир Зеленский выступает в Капитолии Фото: Getty Images

"У евреев есть такое слово хуцпа (свойство характера, определяемое словами "дерзость" или "наглость", как в положительном, так и в отрицательном смысле, — ред.). То есть запредельная наглость. Часто Зеленский ведет себя немного наглее, чем принято в политике, — продолжает Бобыренко. – И это часть продуманной игры – помните его вопрос: "Байден, почему Украина не в НАТО?". Потому что людям это нравится. Они слушают, когда он говорит: "Америка, давай помогай", "Германия, что там?".

Наезды на президента Германии Штайнмайера были тоже удачными – он изменил свое мнение и публичную коммуникацию. Поэтому мы имеем парадоксальную ситуацию: США и другие наши союзники до войны относились к Зеленскому прохладно, но сейчас, реагируя на внутренние запросы поддержки Украины, вынуждены с ним считаться. Так что эта наглость Украине более чем выгодна. Но нужно действовать очень осторожно, чтобы не переборщить. И всегда помнить, что Зеленский не представляет себя лично как политика или артиста, за ним весь украинский народ, который поддерживает весь цивилизованный мир".

Мораторий на критику

За десять месяцев войны сформировалась ситуация, когда ни Украина, ни украинская власть, ни сам Зеленский почти не слышали в свой адрес критики. При чем как на национальном уровне, так и международном. Еще в начале войны представители разных политических сил заявили о консенсусе и наложили некий, пусть и негласный, мораторий на критику власти.

"В первые недели и месяцы, возможно, был такой мораторий. Сначала даже оппозиция понимала, что сейчас не то время, когда нужно начинать внутренние распри и разборки. Это путь к поражению. К сожалению, наш исторический опыт знает множество таких негативных примеров. Все наши проигрыши, потери были связаны как раз с внутренними дрязгами, – напоминает политолог Фесенко. Сейчас сработал здравый смысл, когда и Петр Порошенко и Юлия Тимошенко, и другие оппозиционные лидеры, поняли, что сейчас то время, когда всем нужно объединяться: есть общий враг, и происходит борьба за жизнь не только политиков, но и всей страны и ее будущее".

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Некоторые политики действительно временно умолкли, но не из-за моратория, а скорее потому, что они понимают, что на данном этапе публично выступать против Зеленского – навредить себе же. Например, заметно, как только команда Порошенко нарушает мораторий на критику, эта критика тут же играет против нее – мол, сводит счеты во время войны. Поэтому он пока выбирает волонтерство и помощь армии.

При этом эксперты замечают, что с каждым месяцем многим становится все сложнее молчать. Кто-то из политиков считает, что ему тактически выгодно косвенно, не лично, с помощью своих сторонников нападать на власть. И, возможно, не лично Зеленского.

"Кому-то выгодно кивать в сторону главы офиса президента Андрея Ермака. Он и раньше был объектом резкой критики, а сейчас удобная мишень. Там, где не хотят критиковать Зеленского, критикуют Ермака. Это такой тактический прием для многих оппозиционеров", – говорит Фесенко.

Единственный кто может сегодня критиковать президента, и эта критика будет восприниматься адекватно, это гражданское общество. А у него, к слову, к власти появляется все больше вопросов, которые потребуют разрешения, но уже в следующем, 2023-м году.

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