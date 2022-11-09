Национализация началась. Зачем государству "Укрнафта", заправки и "Мотор Січ"

Контроль за стратегически важными предприятиями теряют Коломойский, Богуслаев, Жеваго и Григоришин. Зачем их имущество государству, что будет с активами и стоит ли ожидать продолжения национализации в Украине.

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В Украине 7 октября 2022 года стало известно о национализации пяти стратегических предприятий. Решение об отчуждении их акций приняла Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Контроль над этими активами связывают с известными бизнесменами – Игорем Коломойским, Константином Жеваго, Вячеславом Богуслаевым и гражданином РФ Константином Григоришиным.

"Наш отпор врагу должен быть максимально эффективным и слаженным. На заседании Ставки верховного главнокомандующего принято решение о переходе в собственность государства активов стратегически важных предприятий: АО "Мотор Січ", ЧАО "Запорожтрансформатор", ЧАО "АвтоКрАЗ", ПАО "Укрнафта" и "Укртатнафта". Такие шаги, необходимые для нашего государства в условиях войны, предпринимаются согласно действующим законам и помогут обеспечивать неотложные потребности нашего сектора обороны", — прокомментировал это событие президент Владимир Зеленский.

[ + – ] Запорожское предприятие "Мотор січ" — один из ведущих в мире производителей газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов и промышленных газотурбинных установок Фото: 112 Украина

Игорь Ясько, управляющий партнер ЮК Winner, называет следующие правовые основания для решения НКЦБФР по изъятию акций предприятий:

закон "О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения"

изданный согласно вышеупомянутому закону приказ верховного главнокомандующего ВСУ от 6 ноября "О решении ставки верховного главнокомандующего ВСУ от 5.11.2022"

приказы командующего Сил логистики ВСУ о принудительном отчуждении имущества — акций предприятий

"Согласно закону, принудительное отчуждение имущества — это лишение собственника права собственности на индивидуально определенное имущество, которое переходит в собственность государства для использования во время военного или чрезвычайного положения при условии предварительного или последующего полного возмещения его стоимости. Компенсация предполагается за счет госбюджета в течение пяти следующих бюджетных периодов в условиях военного положения или в течение одного бюджетного периода после отмены военного положения", — уточняет Игорь Ясько.

Все для победы. Как государство использует национализированные предприятия

Как отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, национализированные предприятия должны обеспечивать оборонные нужды государства в военное время. Чиновник добавил, что работающие компании получат больше заказов и гарантий от государства, а деятельность остановленных предприятий будет возобновлена ​​и их работники вернутся к производственному процессу.

Что производят национализированные предприятия и каково их состояние

Компания Кто контролирует Что производит Результат деятельности за 2020 год Мотор Січ Вячеслав Богуслаев авиационные газотурбинные двигатели для самолетов, вертолетов и промышленных газотурбинных установок чистая прибыль – 0,84 млрд грн

АвтоКрАЗ Константин Жеваго большегрузные автомобили чистый убыток - 1,3 млрд грн (есть сведения по делу о банкротстве) Запорожтрансформатор Константин Григоришин трансформаторное и реакторное оборудование чистый убыток - 2,5 млрд грн (есть сведения по делу о банкротстве) Укрнафта Игорь Коломойский добыча нефти чистая прибыль – 4,3 млрд грн

Укртатнафта Игорь Коломойский переработка нефти, сеть АЗС чистая прибыль в 2020 году – 42,3 млн грн

Источник: открытые данные, youcontrol.com.ua

Сегодня национализированные предприятия находятся в разном состоянии. В частности, "Укрнафта" после начала вторжения РФ по состоянию на март продолжала добычу нефти и газа, но остановила работу двух газоперерабатывающих заводов. Как отмечает Дмитрий Горюнов, старший экономист Центра экономической стратегии (ЦЭС), впоследствии добыча, наверняка, сократилась, поскольку более половины переработки приходилось на "Укртатнафту" (Кременчугский НПЗ), пострадавший в результате трех ракетных ударов в апреле-мае.

При расчете потерь Украины в ходе войны в ЦЭС сочли Кременчугский НПЗ поврежденным более чем на 40%, что эквивалентно его полному разрушению. При этом, заправочные станции компании продолжают работать. "В "Мотор Січ" тоже "прилетало", но мы оценили повреждения этой компании менее 40%. Наконец, "АвтоКрАЗ" и "Запорожтрансформатор" работают, но находятся в состоянии банкротства", — заключает Горюнов.

[ + – ] До войны Кременчугский НПЗ выступал лидером по нефтепереработке в Украине

По мнению Игоря Ясько, решение о национализации связано как с борьбой с олигархами, так и с оптимизацией работы стратегических предприятий во время войны. Точкой невозврата, очевидно, стал недавний скандал вокруг предприятия "Мотор Січ", президента которого Вячеслава Богуслаева недавно арестовали в связи с подозрением в сотрудничестве с агрессором.

Национализация акций "Укрнафты" и "Укртатнафты", по словам аналитика энергетических рынков Максима Белявского, будет способствовать укреплению обороноспособности, прежде всего, в части тылового обеспечения и сил поддержки для ВСУ. Собеседник Фокуса также добавляет, что государство получает контроль над 600 автозаправочными станциями, и это позволит при необходимости дополнительно влиять на нерыночные действия трейдеров в период военного положения.

Опрошенные эксперты уверены, что главной целью национализации было получение полного контроля над предприятиями. "Для достижения анонсированной цели – работы на армию – было не обязательно отбирать акции. Варианты могли быть разные – от загрузки оборонными заказами до смены организационно-правовой формы или назначения временного руководства. Но, собственно, национализация может свидетельствовать о желании правительства нести полную ответственность за все активы и обязательства предприятий и их операционную деятельность на время войны", — отмечает Виктор Шулик, директор департамента управления проектами РА IBI-Rating. Ведь все другие варианты, по мнению собеседника Фокуса, предполагают разделение ответственности с собственниками в той или иной степени.

"Национализация таких крайне важных активов позволит лучше интегрировать их в общую систему обороны Украины и снизить риски относительно управляемости. Нам очень важно обеспечить синхронность действий, а сделать это можно только в случае прямого подчинения", — подтверждает Максим Белявский.

Дмитрий Горюнов добавляет, что национализированные компании выступают локальными монополистами на своих рынках, и инициаторы решения видели риски в том, что эти предприятия могут злоупотреблять монопольным положением: повышать цены, шантажировать государство относительно каких-либо решений в пользу их бизнеса или даже сотрудничать с агрессором.

По мнению Горюнова, риски усугубляются сложными отношениями с государством собственников этих предприятий, а именно:

Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владельцы группы "Приват", судятся с государством относительно национализации ПриватБанка, также у них были конфликты относительно "Укрнафты" и "Укртатнафты", где государство выступает совладельцем

Вячеслав Богуслаев, президент "Мотор Січ", недавно был арестован в связи с подозрением о сотрудничестве с агрессором

Константин Жеваго, владелец "АвтоКрАЗа", находится в розыске по обвинению в выводе средств из своего банка "Финансы и кредит"

Константин Григоришин, владелец "Запорожтрансформатор", является фигурантом в судебных процессах между его облэнерго и НКРЭКУ. Также НКРЭКУ наложила беспрецедентно высокие штрафы (по 1,7 млрд грн на две компании) из-за того, что на объекты не пустили инспекцию.

[ + – ] Совладельцы группы "Приват" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов уже сталкивались с национализацией активов Фото: 24 Канал [ + – ] Из-за национализации ПриватБанка Коломойский и Боголюбов продолжают судиться с государством Фото: Depositphotos [ + – ] Уже во время войны стало известно, что президент "Мотор січ" Вячеслав Богуслаев 22 года имеет российское гражданство [ + – ] В Украине "Мотор Січ" подозревают в поставках двигателей для военных вертолетов в РФ [ + – ] Константин Жеваго находится в розыске в связи с выводом средств из его прогоревшего банка "Финансы и кредит" Фото: Getty Images

Дмитрий Горюнов отмечает, что в прошлом подобные риски злоупотребления монопольным положением уже неоднократно реализовывались. "В 2018 году предприятие "Дніпроазот", входящее в группу "Приват" (монополист на рынке жидкого хлора, необходимого водоканалам для дезинфекции воды), временно прекратило производство, за что было оштрафовано Антимонопольным комитетом, а АЗС группы, включая АЗС "Укрнафта", получили второй по величине штраф АМКУ в истории комитета (4,7 млрд грн) за согласованные действия. Между тем, предприятие "Мотор Січ", по данным правоохранителей, и вовсе поставляло авиационные двигатели в РФ, а в начале российского вторжения прибегало к саботажу", — напоминает Дмитрий Горюнов.

С другой стороны, Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий, не видит логики в решении относительно национализации "Укрнафты" и "Укртатнафты", которые выступают единоличным лидером в Украине по добыче и переработке нефти.

"В "Укрнафте" частный бизнес – миноритарный акционер, и государство и без национализации могло там делать, что захочет. С другой стороны, государство вряд ли сможет в кратчайшие сроки эффективно использовать эти активы для нужд вооруженных сил, — комментирует Юрий Корольчук. — Вместе с тем, национализация освобождает миноритарного акционера [Игоря Коломойского] от решения проблемы с восстановлением "Укртатнафты" и вопроса сбыта и переработки добываемой нефти".

Однако не все так просто. У Игоря Коломойского был долгоиграющий конфликт с государством относительно "Укрнафты", а наличие блокирующего пакета акций позволяло ему диктовать свои условия второму ключевому акционеру — государственному "Нафтогазу". В начале 2022 года на собрании акционеров "Укрнафты" были попытки всерьез поднять вопрос о разведении активов компании между государством и частным акционером — тогда говорили о том, что Коломойский забирает добычу нефти, а "Нафтогаз" — весь газовый бизнес "Укрнафты". Но до реального "развода" дело так и не дошло.

Туда и обратно. Вернутся ли активы предыдущим владельцам после победы

Как отметил председатель СНБО Алексей Данилов, изъятые активы приобрели статус военного имущества и переданы в управление Министерству обороны Украины. По мнению Максима Белявского, в дальнейшем, вероятнее всего, на предприятия введут временную администрацию, которая будет действовать в соответствии с мобилизационной задачей и другими директивами Минобороны.

[ + – ] Национализированные активы олигархов передаются в управление Минобороны Украины Фото: Минобороны Украины

Алексей Данилов уточнил, что после завершения военного положения владельцам либо вернут активы, либо возместят их стоимость. Однако опрошенные Фокусом эксперты не уверены, что активы вернутся к их собственниками ни после победы, ни в результате обжалования в суде.

"По крайней мере, до окончания войны я каких-либо судебных решений по этому поводу не ожидаю, — рассуждает Виктор Шулик. – Допускаю, что владельцам отдельных компаний сейчас сложно поддерживать деятельность предприятий в условиях рисков уничтожения имущества, поэтому им лучше, чтобы на время войны их активы удерживало государство". То есть, вполне вероятно, что некоторые из фигурантов не прочь на время войны избавиться от ответственности за свои активы, о чем уже шла речь выше.

Виктор Шулик также довольно скептически оценивает шансы возврата активов их владельцам после войны в силу следующих факторов:

непонятно, каким будет состояние активов после войны и будут ли они нужны их владельцам

имея производственные предприятия в собственности, государство становится более гибким в переговорах с кредиторами, оказывающими военную и финансовую помощь

после войны предприятия могут длительное время работать над оборонным заказом или пополнением стратегических запасов, но уже без рисков повреждения. А это большие средства, которые выгодно осваивать.

Кто следующий? Ожидает ли национализация другие предприятия

После прецедента национализации пакетов акций частных лиц, остается открытым вопрос о "продолжении банкета". Дмитрий Горюнов напоминает, что задолго до полномасштабного вторжения летом 2021 года секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Совет рассматривал возможность введения временных администраций на энергетические предприятия, в том числе, на облэнерго.

[ + – ] Секретарь СНБО Алексей Данилов еще в 2021 году заявлял о возможности введения временных администраций на энергетические предприятия Фото: Украинская правда

Напомним, Данилов на брифинге в Краматорске, где состоялось выездное заседание СНБО 30 июня 2021 года, заявил о признаках определенной монополизации на энергорынке и назвал восемь человек, которые на тот момент владели распределительными сетями. В их числе:

Ринат Ахметов

Вадим Новинский

братья Игорь и Григорий Суркисы

Константин Григоришин

Геннадий Боголюбов

Игорь Коломойский

Сергей Левочкин

Юрий Бойко

Михаил Воеводин

Еще тогда Данилов отметил, что СНБО рассматривает возможность введения временных администраций в случае необходимости, если будет угроза национальной безопасности.

"Учитывая сложное положение в электроэнергетике, власти могут вернуться к этой идее. А чтобы контролировать всю цепочку, в список [возможных кандидатов на национализацию] могут добавить также предприятия генерации и добычи энергетического угля", — предупреждает Горюнов.

Также следует напомнить, что еще в августе 2019 года Игорь Коломойский в своем интервью отметил, что для спасения Украины нужна общая национализация крупных государственных предприятий плюс национализация разработки недр земли, то есть, в нескольких отраслях нам нужен государственный капитализм. Возможно, теперь, во время войны, по такому сценарию сейчас и развивается ситуация вокруг стратегически важных предприятий в Украине.