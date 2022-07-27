Ахметов потерял большую часть своего состояния, — СМИ (инфографика)

Согласно подсчетам журналистов, больше всего из-за войны пострадали металлургические, энергетические и аграрные активы бизнесмена.

За пять месяцев полномасштабной войны России с Украиной бизнесмен Ринат Ахметов лишился 64% своего состояния. Об этом сообщает Forbes.

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В январе 2022 года состояние украинского бизнесмена финансовые аналитики оценивали в $13,7 млрд. А в июле 2022 года Ахметов владел только $4,9 млрд.

"Главное сокровище бизнес-империи "Метинвест" потеряло 2/3 оценочной стоимости бизнеса. Ранее Forbes оценивал стоимость "Метинвеста" в $3 млрд, из которых на долю Ахметова приходится $2,25 млрд. Также была обновлена оценка ДТЭК — сейчас она составляет $580 млн", — сказано в аналитике Forbes.

Труднее всего было оценить наличные средства и недвижимость, которыми владеет Ахметов. Ведь бизнесмен не подает налоговой декларации.

Финансовые аналитики называют приблизительную цифру в $300 млн.

Однако, даже обесценивание и потеря значительной части состояния во время войны не мешает Ринату Ахметову оставаться самым богатым украинцем.

Напомним, Ринат Ахметов продумывает стратегию развития своих медиа активов в Польше. Ранее он вложил в СМИ более 1,5 млрд долларов. Его инвесткомпания не смогла продать медиабизнес в Украине по рыночной цене.

Ранее Фокус писал о том, что инвесткомпания SCM Рината Ахметова решила избавляется от всех медиаактивов. С 12 июля каналы "Украина" и "Футбол" прекратили прямые трансляции. Сайт и Telegram-канал издания "Сегодня" не обновлялись.