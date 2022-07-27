Ахметов втратив більшу частину свого статку, — ЗМІ (інфографіка)

За підрахунками журналістів, найбільше через війну постраждали металургійні, енергетичні та аграрні активи бізнесмена.

За п'ять місяців повномасштабної війни Росії з Україною бізнесмен Рінат Ахметов втратив 64% свого статку. Про це повідомляє Forbes.

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У січні 2022 року статки українського бізнесмена фінансові аналітики оцінювали в $13,7 млрд. А в липні 2022 року Ахметов володів лише $4,9 млрд.

"Головний скарб бізнес-імперії "Метінвест" втратив 2/3 оцінної вартості бізнесу. Раніше Forbes оцінював вартість "Метінвесту" в $3 млрд, з яких на частку Ахметова припадає $2,25 млрд. Також було оновлено оцінку ДТЕК — зараз вона становить $580 млн", — сказано в аналітиці Forbes.

Найважче було оцінити готівку та нерухомість, якими володіє Ахметов. Адже бізнесмен не подає податкову декларацію.

Фінансові аналітики називають приблизну цифру $300 млн.

Однак навіть знецінення і втрата значної частини стану під час війни не заважає Рінату Ахметову залишатися найбагатшим українцем.

Нагадаємо, Рінат Ахметов продумує стратегію розвитку своїх медіа активів у Польщі. Раніше він вклав у ЗМІ понад 1,5 млрд доларів. Його інвесткомпанія не спромоглася продати медіабізнес в Україні за ринковою ціною.

Раніше Фокус писав про те, що інвесткомпанія SCM Ріната Ахметова вирішила позбавлятися всіх медіаактивів. З 12 липня канали "Україна" та "Футбол" припинили прямі трансляції. Сайт і Telegram-канал видання "Сегодня" не оновлювалися.