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Ахметов вивозить ЗМІ: бізнесмен думає над розвитком медіа в Польщі

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Бізнесмен ще не ухвалив остаточне рішення про розвиток ЗМІ в інших країнах

Рінат Ахметов вклав у ЗМІ понад 1,5 млрд доларів. Його інвесткомпанія не спромоглася продати медіабізнес в Україні за ринковою ціною.

Український бізнесмен Рінат Ахметов думає про розвиток медіабізнесу в Польщі. Про це він сказав в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Serra.

Причиною виведення ЗМІ з України він назвав набрання чинності закону про олігархів.

"Ми почали розвивати медіабізнес у 2000 році. Загальний обсяг інвестицій у медіахолдинг перевищив 1,5 млрд доларів. У нашу команду увійшли 4000 співробітників. Після початку повномасштабної війни з Росією та передбаченої законом 6-місячної відстрочки продажу активів, група SCM (холдинг Ахметова) не в змозі продати медіабізнес на ринкових умовах", — пояснив бізнесмен.

Ахметову довелося передати державі ліцензії на телемовлення, припинити діяльність електронних і друкованих ЗМІ.

"Що стосується розвитку ЗМІ в Польщі й інших країнах, рішення ще не ухвалене", — додав він.

Минулого року українська влада, за словами Ахметова, ухвалила закон про олігархів, не дочекавшись остаточних висновків Венеціанської комісії.

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Ахметов вважає, що закон про олігархів ухвалили без остаточних висновків Венеціанської комісії

"Я впевнений, що, якби подібний закон існував в Італії чи іншій країні, суди були б завалені абсолютно справедливими позовами та скаргами. Статус країни-кандидата в ЄС — не просто шанс збудувати нову європейську країну, це вимога українського народу створити вільну демократичну європейську країну без корупції, з ринковою економікою, справедливими та незалежними судами, свободою слова й інститутом влади, який функціонує", — наголосив Ахметов.

Закриття каналів Ахметова — бізнесмен втратив активи

Довоєнну капіталізацію зруйнованих росіянами заводів "Азовсталь" і Маріупольського меткомбінату імені Ілліча оцінювали в десятки мільярдів доларів.

Щоб відновити заводи, за оцінками Ахметова, потрібно від 17 до 20 млрд доларів. Бізнесмен подав перший позов проти Росії в Європейський суд з прав людини.

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Російські окупанти кілька разів кидали бомби на "Азовсталь"
Фото: Life

"Ми ведемо міжнародний арбітраж проти РФ щодо вкрадених активів у Криму. До моєї команди входять найкращі українські й іноземні юристи, які використовуватимуть усі можливі механізми в національних і міжнародних судах, щоб притягнути Росію до відповідальності", — заявив Ахметов.

Нагадаємо, що раніше інвесткомпанія SCM Ріната Ахметова вирішила позбавитися всіх медіаактивів. Із 12 липня канали "Україна" та "Футбол" припинили прямі трансляції. Сайт і Telegram-канал видання "Сегодня" не оновлювалися.

Директорка зі зв'язків з громадськістю та комунікацій SCM Наталія Ємченко заявила, що права на техніку, інтелектуальні права та бренди "Україна", "Україна 24" та "Сегодня" залишаться у власності холдингу.

14 липня медіагрупа Україна" подала заявку до Національної ради з питань телебачення та радіомовлення з метою анулювання ліцензій. Заявку розглянуть протягом 15 днів.