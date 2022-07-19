Ахметов вывозит СМИ: бизнесмен думает над развитием медиа в Польше

Ринат Ахметов вложил в СМИ более 1,5 млрд долларов. Его инвесткомпания не смогла продать медиабизнес в Украине по рыночной цене.

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов думает над развитием медиабизнеса в Польше. Об этом он сказал в интервью итальянской газете Corriere della Serra.

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Причиной вывода СМИ из Украины он назвал вступление в силу закона об олигархах.

"Мы начали развивать медиабизнес в 2000 году. Общий объем инвестиций в медиахолдинг превысил 1,5 млрд долларов. В нашу команду вошли 4000 сотрудников. После начала полномасштабной войны с Россией и предусмотренной законом 6-ти месячной отсрочки продажи активов, группа SCM (холдинговая компания Ахметова) не в состоянии продать медиабизнес на рыночных условиях", – пояснил бизнесмен.

Ахметову пришлось передать государству лицензии на телевещание, прекратить деятельность электронных и печатных СМИ.

"Что касается развития СМИ в Польше и других странах, решение еще не принято", – добавил он.

В прошлом году украинские власти, по словам Ахметова, приняли закон об олигархах, не дождавшись окончательных выводов Венецианской комиссии.

[ + – ] Ахметов считает, что закон об олигархах приняли без окончательных выводов Венецианской комиссии

"Я уверен, что если бы подобный закон существовал в Италии или другой стране, суды были бы завалены абсолютно справедливыми исками и жалобами. Статус страны-кандидата в ЕС – не просто шанс построить новую европейскую страну, это требование украинского народа создать свободную демократическую европейскую страну без коррупции, с рыночной экономикой, справедливыми и независимыми судами, свободой слова и функционирующим институтом власти", – подчеркнул Ахметов.

Закрытие каналов Ахметова – бизнесмен потерял активы

Довоенная капитализация разрушенных россиянами заводов "Азовсталь" и Мариупольского меткомбината имени Ильича оценивалась в десятки миллиардов долларов.

Чтобы восстановить заводы, по оценкам, Ахметова, нужно от 17 до 20 млрд долларов. Бизнесмен подал первый иск против России в Европейский суд по правам человека.

[ + – ] Российские оккупанты несколько раз бросали бомбы на "Азовсталь" Фото: Life

"Мы ведем международный арбитраж против РФ по украденным активам в Крыму. В мою команду входят лучшие украинские и иностранные юристы, которые будут использовать все возможные механизмы в национальных и международных судах, чтобы привлечь Россию к ответственности", – заявил Ахметов.

Напомним, что ранее инвесткомпания SCM Рината Ахметова решила избавляется от всех медиаактивов. С 12 июля каналы "Украина" и "Футбол" нпрекратили прямые трансляции. Сайт и Telegram-канал издания "Сегодня" не обновлялись.

Директор по связям с общественностью и коммуникациям SCM Наталья Емченко заявила, что права на технику, интеллектуальные права и бренды "Украина", "Украина 24" и "Сегодня" останутся в собственности холдинга.

14 июля медиагруппа Украина" подала заявку в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с целью аннулирования лицензий. Заявку рассмотрят в течение 15 дней.