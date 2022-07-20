СНБО насчитал в Украине 86 олигархов: готовится создать реестр, — Данилов

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны заявил о "важном совещании" ведомства и пообещал "очистить страну от олигархического влияния".

На данный момент около 86 граждан Украины имеют признаки, по которым их можно включить в Реестр олигархов. Совет национальной безопасности и обороны провел совещание, на котором обсуждался вопрос формирования и ведения такого списка. Об этом в своем Twitter сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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"Важное совещание. Обсудили вопросы основных этапов формирования и ведения Реестра олигархов. В настоящее время под признаки, определенные Законом, подпадают ориентировочно 86 человек. Шаг за шагом последовательно очистим страну от олигархического влияния", — говорится в твите Данилова.

Секретарь СНБО добавил, что закон о "деолигархизации" начал действовать с 7 мая этого года, а решением ведомства от 29 июня, введенным в действие президентом, утверждено положение о формировании Реестра олигархов (лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни).

Участники совещания обсудили основные этапы ведения Реестра олигархов и проблемные вопросы, связанные с реализацией закона. По итогам встречи Кабинет министров, Антимонопольный комитет, Служба безопасности и Национальный банк получили ряд поручений.

Во встрече участвовали премьер-министр Денис Шмигаль, первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко, министр юстиции Денис Малюска, министр внутренних дел Денис Монастырский, председатель Антимонопольного комитета Ольга Песчанская, исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк, а также чиновники Аппарата СНБО.

[ + – ] Совещание СНБО

Напомним, согласно "закону о деолигархизации", олигархом является лицо, которое соответствует по меньшей мере трем из следующих критериев:

участвует в политической жизни;

имеет значительное влияние на средства массовой информации;

является конечным бенефициарным владельцем монополии;

подтверждена стоимость активов лица превышает один миллион прожиточных минимумов (2 млрд 270 млн).

Человеку, попавшему в реестр олигархов будет запрещено финансировать партии, покупать объекты большой приватизации, финансировать политическую агитацию.

В конце декабря прошлого года, за два месяца до начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, секретарь СНБО Данилов утверждал, что первые имена появятся с Реестре олигархов до 25 мая, однако этого так и не произошло.

11 июля украинский бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что принял "вынужденное решение" о выходе его инвестиционной компании SCM из медийного бизнеса в связи с действием "закона о деолигархизации". 12 июля СМИ Ахметова прекратили работу. 14 июля его медиагруппа "Украина" подала заявку в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с целью аннулирования лицензий. Ее рассмотрят в течение 15 дней.

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, Ахметов после выхода из медиабизнеса больше не может считаться олигархом, согласно действующему законодательству. В то же время в январе этого года глава Минюста указал, что под определение олигарха попадает бизнесмен Игорь Коломойский.

В ноябре прошлого года стало известно, что из-за "антиолигархического" закона акции своих телеканалов продал пятый президент Украины, народный депутат и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.