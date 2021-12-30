До 25 мая в реестре олигархов появятся первые имена, — секретарь СНБО Данилов (видео)

В ходе брифинга чиновник рассказал, что "закон об олигархах" начнет действовать уже до начала лета следующего года.

Совет национальной безопасности и обороны Украины займется внесением первых имен бизнесменов в реестр олигархов в конце мая следующего года. Об этом в ходе брифинга по итогам заседания в четверг, 30 декабря, сообщил пресс-секретарь ведомства Алексей Данилов.

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"Имеем понимание, что до конца мая ("закон об олигархах" — ред.) уже должен начать работать. 20-25 мая мы сможем получить на заседании Совета нацбезопасности и обороны первых олигархов, которые будут определены через решение СНБО", — сказал Данилов.

[ + – ] Брифинг Данилова по итогам заседания СНБО

Напомним, в ноябре этого года вступил в силу "антиолигархический закон". Согласно нему, олигархом является человек, который соответствует по меньшей мере трем из следующих критериев:

участвует в политической жизни;

имеет значительное влияние на средства массовой информации;

является конечным бенефициарным владельцем монополии;

подтверждена стоимость активов лица превышает один миллион прожиточных минимумов (2 млрд 270 млн).

Человеку, попавшему в реестр олигархов будет запрещено финансировать партии, покупать объекты большой приватизации, финансировать политическую агитацию.

28 декабря СНБО сообщил о переносе заседания Совета нацбезопасности с 29 на 30 декабря. Такое решение в координационном органе объяснили тем, что президент Владимир Зеленский расширил ряд вопросов, которые планировали рассмотреть в ходе заседания.