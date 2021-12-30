До 25 травня в реєстрі олігархів з'являться перші імена, — секретар РНБО Данілов

"Закон про олігархів" почне діяти вже до початку літа 2022 року.

Рада національної безпеки та оборони України займеться внесенням перших імен бізнесменів до реєстру олігархів наприкінці травня наступного року. Про це під час брифінгу за підсумками засідання в четвер, 30 грудня, повідомив речник відомства Олексій Данілов.

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"Маємо розуміння, що до кінця травня ("закон про олігархів" — ред.) вже має почати працювати. 20-25 травня ми зможемо отримати на засіданні Ради нацбезпеки та оборони перших олігархів, які будуть визначені через рішення РНБО", — сказав Данілов.

[ + – ] Брифінг Данілова за підсумками засідання РНБО

Нагадаємо, у листопаді цього року набув чинності "антиолігархічний закон". Згідно з ним, олігархом є людина, яка відповідає щонайменше трьом із таких критеріїв:

бере участь у політичному житті;

має значний вплив на засоби інформації;

є кінцевим бенефіціарним власником монополії;

підтверджена вартість активів особи перевищує мільйон прожиткових мінімумів (2 млрд 270 млн).

Людині, яка потрапила до реєстру олігархів, буде заборонено фінансувати партії, купувати об'єкти великої приватизації, фінансувати політичну агітацію.

28 грудня РНБО повідомила про перенесення засідання Ради нацбезпеки з 29 на 30 грудня. Таке рішення в координаційному органі пояснили тим, що президент Володимир Зеленський розширив низку питань, які планували розглянути під час засідання.