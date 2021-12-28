Зеленський переніс засідання РНБО та розширив порядок денний

Список запланованих до розгляду питань не розголошується, але раніше адвокат Петра Порошенка припускав, що РНБО може запровадити санкції проти його клієнта.

Президент Володимир Зеленський переніс заплановане засідання РНБО на 30 грудня. Про це повідомляє пресслужба координаційного органу.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

Як відомо, засідання РНБО мало відбутися у середу, 29 грудня.

Проте, як повідомляють у пресслужбі, президент Володимир Зеленський вніс нові питання до порядку денного, через що засідання було перенесено на четвер, 30 грудня.

"У зв'язку з тим, що президент України Володимир Зеленський розширив список питань, що вносяться до порядку денного засідання Ради національної безпеки й оборони України, засідання відбудеться 30 грудня 2021 року", — йдеться у повідомленні.

Анонс щодо проведення засідання РНБО 29 грудня з'явився 24 грудня. Пресслужба координаційного органу проінформувала, що глава держави Володимир Зеленський скликав засідання після того, як заслухав доповідь секретаря Олексія Данілова.

Востаннє Рада нацбезпеки збиралася ще на початку листопада. Під час засідання обговорювали міграційну кризу на кордоні Польщі та Білорусі та відкриття дипломатичного відомства Нікарагуа в окупованому Криму.

Порядок денний зустрічі не розголошується, однак один з адвокатів обвинуваченого в держзраді Петра Порошенка Ілля Новіков припускав, що на одному із засідань РНБО можуть розглянути введення санкцій проти п'ятого президента.

За словами юриста, припущення про запровадження обмежень та арешт активів з'явилися після того, як нардепу від ЄС також висунули звинувачення у сприянні терористичній діяльності.

Варто зазначити, що 20 грудня Петру Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні терористичній діяльності. П'ятий президент є підозрюваним у справі щодо постачання вугілля з окупованих територій в Україну. Як стверджують слідчі СБУ, завдяки діям Петра Порошенка влада ОРДЛО була профінансована на 200 млн гривень.

За провадженням про постачання вугілля з ОРДЛО в Україну, в межах якого Петру Порошенку оголосили про підозру, також проходять нардеп Віктор Медведчук, бізнесмен Сергій Кузяра й ексглава Міненергетики Володимир Демчишин. Через можливе фінансування терористичної діяльності РНБО запровадила санкції проти Віктора Медведчука.