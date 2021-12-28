Зеленский перенес заседание СНБО и расширил повестку дня

Список запланированных к рассмотрению вопросов не разглашается, но ранее адвокат Петра Порошенко предполагал, что СНБО может ввести санкции против его клиента.

Президент Владимир Зеленский перенес запланированное заседание СНБО на 30 декабря. Об этом информирует пресс-служба координационного органа.

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Как известно, заседание СНБО должно было состояться в среду, 29 декабря.

Однако, как сообщают в пресс-службе, президент Владимир Зеленский внес новые вопросы в повестку дня, из-за чего заседание было перенесено на четверг, 30 декабря.

"В связи с тем, что президент Украины Владимир Зеленский расширил список вопросов, которые вносятся в повестку дня заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, заседание состоится 30 декабря 2021 года", — сказано в сообщении.

Анонс о проведении заседания СНБО 29 декабря появился 24 декабря. Пресс-служба координационного органа проинформировала, что глава государства Владимир Зеленский созвал заседание после того, как заслушал доклад секретаря Алексея Данилова.

Последний раз Совет нацбезопасности собирался еще в начале ноября. Во время заседания обсуждали миграционный кризис на границе Польши и Беларуси, а также открытие дипломатического ведомства Никарагуа в оккупированном Крыму.

Повестка встречи не разглашается, однако один из адвокатов обвиняемого в госизмене Петра Порошенко Илья Новиков предполагал, что на одном из заседаний СНБО могут рассмотреть введение санкций против пятого президента.

По словам юриста, предположения о введении ограничений и аресте активов появились после того, как нардепу от ЕС также предъявили обвинения в содействии террористической деятельности.

Стоит отметить, что 20 декабря Петру Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористической деятельности. Пятый президент является подозреваемым по делу о поставках угля с оккупированных территорий в Украину. Как утверждают следователи СБУ, благодаря действиям Петра Порошенко власти ОРДЛО были профинансированы на 200 млн гривен.

По производству о поставках угля из ОРДЛО в Украину, в рамках которого Петру Порошенко объявили о подозрении, также проходят нардеп Виктор Медведчук, бизнесмен Сергей Кузяра и экс-глава Минэнергетики Владимир Демчишин. Из-за возможного финансирования террористической деятельности СНБО ввел санкции против Виктора Медведчука.