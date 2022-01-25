В Кабмине перечислили "очевидных олигархов" и дали им время до мая

Глава Минюста Денис Малюська заявил, что закон о деолигархизации рассчитан не на стрельбу по воробьям, а на крупную рыбу.

Бизнесмены Ринат Ахметов и Игорь Коломойский соответствуют признакам "очевидного олигарха", которые указаны в законе о деолигархизации. Об этом заявил в интервью "Forbes Украина" министр юстиции Денис Малюська.

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По его словам, если говорить об Ахметове, он занимает первое место в рейтинге Forbes и имеет все признаки олигарха: медиа, бизнес, активы, партнеры в Верховной Раде. У Игоря Коломойского, говорит Малюська, "похожая история".

"Петр Порошенко – активы, участие в политике, под вопросом телеканалы", – сообщил министр и добавил, что "Прямой" и "5 канал" продолжают вести такую информполитику, будто находятся во владении экс-гаранта, хотя он и заявлял о передаче медиа в другие руки.

Возможно Порошенко имеет и другие медиаактивы, но это вопрос доказывания, отметил Малюська.

Чиновник еще раз напомнил, что у бизнесменов есть время до 7 мая, чтобы утратить свой статус олигарха — ведь с этой даты начнет действовать антиолигархический закон.

Что такое антиолигархический закон?

Президент Владимир Зеленский 5 ноября подписал антиолигархический закон. Определять олигархов будет Совет нацбезопасности. Олигархом будет считаться лицо, которое одновременно соответствует трем из четырех признаков: участвует в политической жизни; влияет на СМИ; является конечным бенефициаром предприятия с монопольным положением; подтвержденная стоимость активов лица и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он является, превышает 1 миллион прожиточных минимумов.

Внесенным в реестр олигархов лицам запретят делать любые взносы в пользу кандидатов на выборах или политических партий; быть покупателем объектов большой приватизации; финансировать любую политическую агитацию и митинги с политическими требованиями.