У Кабміні перерахували "очевидних олігархів" і дали їм час до травня

Голова Мін'юсту Денис Малюська заявив, що закон про деолігархізацію розрахований не на стрілянину по горобцях, а на велику рибу.

Бізнесмени Рінат Ахметов та Ігор Коломойський відповідають ознакам "очевидного олігарха", які вказані у законі про деолігархізацію. Про це заявив в інтерв'ю Forbes Україна міністр юстиції Денис Малюська.

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За його словами, якщо говорити про Ахметова, він посідає перше місце у рейтингу Forbes і має всі ознаки олігарха: медіа, бізнес, активи, партнери у Верховній Раді. В Ігоря Коломойського, каже Малюська, "схожа історія".

"Петро Порошенко — активи, участь у політиці, під питанням телеканали", — повідомив міністр і додав, що "Прямий" і "5 канал" продовжують вести таку інформполітику, ніби перебувають у володінні ексгаранта, хоча він і заявляв про передавання медіа в інші руки.

Можливо, Порошенко має й інші медіаактиви, але це питання доведення, зазначив Малюська.

Чиновник ще раз нагадав, що бізнесмени мають час до 7 травня, щоб втратити свій статус олігарха — адже з цієї дати почне діяти антиолігархічний закон.

Що таке антиолігархічний закон?

Президент Володимир Зеленський 5 листопада підписав антиолігархічний закон. Визначатиме олігархів Рада нацбезпеки. Олігархом буде вважатися особа, яка одночасно відповідає трьом із чотирьох ознак: бере участь у політичному житті; впливає на ЗМІ; є кінцевим бенефіціаром підприємства з монопольним становищем; підтверджена вартість активів особи та суб'єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є, перевищує 1 мільйон прожиткових мінімумів.

Внесеним до Реєстру олігархів особам заборонять робити будь-які внески на користь кандидатів на виборах чи політичних партій; бути покупцем об'єктів великої приватизації; фінансувати будь-яку політичну агітацію та мітинги з політичними вимогами.